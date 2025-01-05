ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.3 12 232 оценки

В сеть утек исходный код Grand Theft Auto: San Andreas, но пароль от архива еще предстоит разгадать

AceTheKing
Новости

Как стало известно, в сеть утек архив с исходным кодом Grand Theft Auto: San Andreas. Архив весит 4,82 ГБ и защищен паролем, который еще предстоит разгадать пользователям. К примеру в случае с Crysis 3 на это потребовалось 4 года:

В сеть утекли исходники Crysis 3 - всё благодаря очень простому паролю

Тем не менее, желающих получить исходный код Grand Theft Auto: San Andreas скорее всего будет значительно больше, чем у Crysis 3, что должно положительно повлиять на скорость взлома архива.

Даже без исходного кода за прошедшие десятилетия Grand Theft Auto: San Andreas стала, вероятно, самой популярной игрой Rockstar Games в плане модификаций. Наличие исходного кода позволило бы игрокам изменять игру без каких-либо ограничений.

18
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Queenessy

Сочи 2010 попробовать им надо

-2
Blimpini

А толку? Нашли чем кичиться))) если бы взломали исходный код GTA 6..

-6
grobor root

Которой нет ещё ? т чем жта 6 хороша, очередной пиф паф для деток

0
ugf16349

А толку, что истёк исходный код? Если закрыли проект re3/vc, а этот разгадают и что с ним будут делать? Максимум моды с исправлениями (silentpatch) могут.

-10
Imnogamer

Толк всегда есть. Кому надо, тому надо. Даже я б поигрался с опенсорсом. Другой вопрос, архив запаролен и простые его открыть могут быть и не в состоянии.

-12
Imnogamer

Ну, если пароль легче "123123")), то и надеятся нечего получается..)))))) Что-то хацкеры ужо совсем пошли не те..))

-12