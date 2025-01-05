В сеть утек исходный код Grand Theft Auto: San Andreas, но пароль от архива еще предстоит разгадать

Как стало известно, в сеть утек архив с исходным кодом Grand Theft Auto: San Andreas. Архив весит 4,82 ГБ и защищен паролем, который еще предстоит разгадать пользователям. К примеру в случае с Crysis 3 на это потребовалось 4 года:
Тем не менее, желающих получить исходный код Grand Theft Auto: San Andreas скорее всего будет значительно больше, чем у Crysis 3, что должно положительно повлиять на скорость взлома архива.
Даже без исходного кода за прошедшие десятилетия Grand Theft Auto: San Andreas стала, вероятно, самой популярной игрой Rockstar Games в плане модификаций. Наличие исходного кода позволило бы игрокам изменять игру без каких-либо ограничений.
Сочи 2010 попробовать им надо
А толку? Нашли чем кичиться))) если бы взломали исходный код GTA 6..
Которой нет ещё ? т чем жта 6 хороша, очередной пиф паф для деток
А толку, что истёк исходный код? Если закрыли проект re3/vc, а этот разгадают и что с ним будут делать? Максимум моды с исправлениями (silentpatch) могут.
Толк всегда есть. Кому надо, тому надо. Даже я б поигрался с опенсорсом. Другой вопрос, архив запаролен и простые его открыть могут быть и не в состоянии.
Ну, если пароль легче "123123")), то и надеятся нечего получается..)))))) Что-то хацкеры ужо совсем пошли не те..))