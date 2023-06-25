Вот как должна была выглядеть Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ©

Многие геймеры были разочарованы выходом Definitive Edition первых трех 3D-игр GTA. Вместо того чтобы получить полноценные ремейки этих классических игр, Rockstar перенесла (с некоторыми визуальными улучшениями) их мобильные версии на платформы текущего поколения. И, надо ли говорить, что в этих ремастерах было много багов и глюков.

Автор канала 12th Hour также является поклонником классических GTA и решил продемонстрировать нам, как на самом деле следовало бы сделать Definitive Edition. Художник создал новую 3D-модель для CJ и воссоздал Гроув-стрит в Unreal Engine 5. И, как можно убедиться, получился потрясающий результат. Что действительно круто, так это то, что 12th Hour показал всю последовательность разработки данного фанатского концепта.

Досадно, что Definitive Edition и близко не похож на то, что представлено здесь. А если серьезно. Над всей этой сценой работал один художник. А ведь представьте, что могла бы сделать целая команда на Unreal Engine 5.