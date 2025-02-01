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Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.2 12 484 оценки

Всего за сутки GamesVoice удалось собрать почти половину от нужной суммы для создания русской озвучки GTA: San Andreas

AceTheKing
Новости

Вчера студия GamesVoice сообщила о том, что намерена сделать русскую озвучку для легендарной Grand Theft Auto: San Andreas:

Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas

В GamesVoice отметили, что для воплощения проекта в жизнь им необходимо собрать 1,2 миллиона рублей, которые пойдут на оплату работы актеров и понадобятся для озвучки основного сюжета игры. В случае, если нужная сумма будет собрана, то команда планирует организовать дополнительные сборы для озвучки радиостанций, но по словам GamesVoice, на это потребуется заметно меньшая сумма.

И похоже, что сборы для русской озвучки игры удастся успешно завершить: студия сообщила, что всего за сутки поклонники игры проспонсировали русскую озвучку более чем на 500 тысяч рублей - почти половину от требуемой суммы. Один из поклонников игры и вовсе пожертвовал целых 120 тысяч рублей на создание озвучки.

В GamesVoice поблагодарили игроков за поддержку, и отметили, что если удастся быстро собрать нужную сумму, то работа над проектом начнется даже раньше запланированного.

23
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
6363

Ну ждем пушку.

7
Marmotik63

Ура! Русская озвучка лучше оригинала

4
grobor root

Это да

0
Marmotik63 grobor root

Тоже неплохо ))

0
grobor root Marmotik63

Конечно не плохо, я с ней играл, а вот в пятёрке и четвёрке, очень плохо там другой товарищ переводил, под ником Акробат. вот там угар

Grand Theft Auto 5 "Remastered Озвучка [Acrobat]"
0
Marmotik63 grobor root

Ржака, но даже с такой лучше чем читать субтитры

-1
Moralez878787 grobor root

Во! Это нормальная тема, закадровый перевод решает сразу две проблемы, я не спорю, наш актёры дубляжа великолепны по большей части, особенно профессиональные, однако, полный дубляж полностью убивает старания оригинальных актёров озвучки и ту самую "real gangsta nigga" атмосферу :)

Я всеми руками и ногами за русскую озвучку игр, которая сейчас практикуется, особенно за то, что она создаётся на деньги неравнодушных людей, которым хочется слышать родную речь ещё в большинстве случаев воспроизводимую устами любимых актёров, а не ии, плюс это не оставляет без работы тех же актёров озвучки и отдаёт дань уважения их труду :)

Уважаемый, скинь, пжлста, ссылку на перевод, или хотя бы намекни, кто озвучивает :)

1
tvorog8088

Ну не знаю, я сейчас гта 4 с одноголосой озвучкой перепрохожу, вполне прикольно, привыкну и с ним же гта 5 перепройду.

2
EnthusiasticDixon

Рокстар максимально дотошно в своих играх подбирают голоса. Поэтому нет никаких озвучек, кроме английской. Играть с какой либо другой - кощунство и безвкусица

1
вупсич пупсич

Я очень хочу поиграть в гта са с русской озвучкой. Но как вспомню миссию где на машинах прыгать колёсами, а у меня клава без num. А потом миссия вертолетик е мае мне плоха становится.

0
Дворф

ТЫ ПРОСТО ДОЛЖен следовать за грёбанным поездом сиджей....

4
Punisher1

Гроу стрит хом 🤣🤣🤣

0
tunight666

Уверен эти ребята не подведут и сделают супер озвучку без какой либо цензуры. Пендехо (Членоголовый) снова в деле ребята...

0
Dark446

Лучше бы ценник выставили в 2 раза больше, но при этом и сроки сократили. Сколько ждать озвучку, год-два? А привлекли бы больше персонала по обработке, можно и быстрее сделать. 2-3 ляма собрать как нефиг делать наших реалиях.

0
MаnGo

3 года.

0
Brazz20000

I'll have two number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, two number 45s, one with cheese, and a large soda.

0
Shustryy

А студия еще заявляла что не будет переводить гта 5 и рдр 2 т.к. игры большие, но вот про гта 4 не сказали, мне кажется они могут и до гта 4 дойти)

0
человек3

Ничего себе скорость! Я-то думал 2-3 года только на сбор уйдёт, а там ещё ждать саму работу!

0
unshane

Зачем это делают ? Игра потеряет от этого всю атмосферу
На сленге черных должны говорить только черные

0
MаnGo

Кто эти люди??? Кто нибудь на ПГ хоть копейку задонатил??? Это видимо какие то богатые фанаты за раз по 100т 200т кидают. Ждем богатея который за раз все задонатить.

0
Peter t

Эти люди Я. Который спонсировал весь бюджет ГТА вайс сити. 600К И psychonauts 2 450К и Макса Пейна 3 450К

0
HitHandzo Peter t

От GamesVoice есть озвучка на Макса Пейна 3? Что-то нигде ее не встречал.

0
Пользователь ВКонтакте

Только вот эти 120к это остаток от прошлых сборов а не донат. Как, собственно и остальные большие донаты это остатки с прошлых сборов. Реальные сборы что-то около 100к, что тоже не плохо за сутки // Миша Калинин

-2