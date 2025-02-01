Всего за сутки GamesVoice удалось собрать почти половину от нужной суммы для создания русской озвучки GTA: San Andreas

Вчера студия GamesVoice сообщила о том, что намерена сделать русскую озвучку для легендарной Grand Theft Auto: San Andreas:
В GamesVoice отметили, что для воплощения проекта в жизнь им необходимо собрать 1,2 миллиона рублей, которые пойдут на оплату работы актеров и понадобятся для озвучки основного сюжета игры. В случае, если нужная сумма будет собрана, то команда планирует организовать дополнительные сборы для озвучки радиостанций, но по словам GamesVoice, на это потребуется заметно меньшая сумма.
И похоже, что сборы для русской озвучки игры удастся успешно завершить: студия сообщила, что всего за сутки поклонники игры проспонсировали русскую озвучку более чем на 500 тысяч рублей - почти половину от требуемой суммы. Один из поклонников игры и вовсе пожертвовал целых 120 тысяч рублей на создание озвучки.
В GamesVoice поблагодарили игроков за поддержку, и отметили, что если удастся быстро собрать нужную сумму, то работа над проектом начнется даже раньше запланированного.
Ну ждем пушку.
Ура! Русская озвучка лучше оригинала
Это да
Тоже неплохо ))
Конечно не плохо, я с ней играл, а вот в пятёрке и четвёрке, очень плохо там другой товарищ переводил, под ником Акробат. вот там угар
Ржака, но даже с такой лучше чем читать субтитры
Во! Это нормальная тема, закадровый перевод решает сразу две проблемы, я не спорю, наш актёры дубляжа великолепны по большей части, особенно профессиональные, однако, полный дубляж полностью убивает старания оригинальных актёров озвучки и ту самую "real gangsta nigga" атмосферу :)
Я всеми руками и ногами за русскую озвучку игр, которая сейчас практикуется, особенно за то, что она создаётся на деньги неравнодушных людей, которым хочется слышать родную речь ещё в большинстве случаев воспроизводимую устами любимых актёров, а не ии, плюс это не оставляет без работы тех же актёров озвучки и отдаёт дань уважения их труду :)
Уважаемый, скинь, пжлста, ссылку на перевод, или хотя бы намекни, кто озвучивает :)
Ну не знаю, я сейчас гта 4 с одноголосой озвучкой перепрохожу, вполне прикольно, привыкну и с ним же гта 5 перепройду.
Рокстар максимально дотошно в своих играх подбирают голоса. Поэтому нет никаких озвучек, кроме английской. Играть с какой либо другой - кощунство и безвкусица
Я очень хочу поиграть в гта са с русской озвучкой. Но как вспомню миссию где на машинах прыгать колёсами, а у меня клава без num. А потом миссия вертолетик е мае мне плоха становится.
ТЫ ПРОСТО ДОЛЖен следовать за грёбанным поездом сиджей....
Гроу стрит хом 🤣🤣🤣
Уверен эти ребята не подведут и сделают супер озвучку без какой либо цензуры. Пендехо (Членоголовый) снова в деле ребята...
Лучше бы ценник выставили в 2 раза больше, но при этом и сроки сократили. Сколько ждать озвучку, год-два? А привлекли бы больше персонала по обработке, можно и быстрее сделать. 2-3 ляма собрать как нефиг делать наших реалиях.
3 года.
I'll have two number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, two number 45s, one with cheese, and a large soda.
А студия еще заявляла что не будет переводить гта 5 и рдр 2 т.к. игры большие, но вот про гта 4 не сказали, мне кажется они могут и до гта 4 дойти)
Ничего себе скорость! Я-то думал 2-3 года только на сбор уйдёт, а там ещё ждать саму работу!
Зачем это делают ? Игра потеряет от этого всю атмосферу
На сленге черных должны говорить только черные
Кто эти люди??? Кто нибудь на ПГ хоть копейку задонатил??? Это видимо какие то богатые фанаты за раз по 100т 200т кидают. Ждем богатея который за раз все задонатить.
Эти люди Я. Который спонсировал весь бюджет ГТА вайс сити. 600К И psychonauts 2 450К и Макса Пейна 3 450К
От GamesVoice есть озвучка на Макса Пейна 3? Что-то нигде ее не встречал.
Только вот эти 120к это остаток от прошлых сборов а не донат. Как, собственно и остальные большие донаты это остатки с прошлых сборов. Реальные сборы что-то около 100к, что тоже не плохо за сутки // Миша Калинин