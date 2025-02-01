Всего за сутки GamesVoice удалось собрать почти половину от нужной суммы для создания русской озвучки GTA: San Andreas

Вчера студия GamesVoice сообщила о том, что намерена сделать русскую озвучку для легендарной Grand Theft Auto: San Andreas:

В GamesVoice отметили, что для воплощения проекта в жизнь им необходимо собрать 1,2 миллиона рублей, которые пойдут на оплату работы актеров и понадобятся для озвучки основного сюжета игры. В случае, если нужная сумма будет собрана, то команда планирует организовать дополнительные сборы для озвучки радиостанций, но по словам GamesVoice, на это потребуется заметно меньшая сумма.

И похоже, что сборы для русской озвучки игры удастся успешно завершить: студия сообщила, что всего за сутки поклонники игры проспонсировали русскую озвучку более чем на 500 тысяч рублей - почти половину от требуемой суммы. Один из поклонников игры и вовсе пожертвовал целых 120 тысяч рублей на создание озвучки.

В GamesVoice поблагодарили игроков за поддержку, и отметили, что если удастся быстро собрать нужную сумму, то работа над проектом начнется даже раньше запланированного.