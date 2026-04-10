Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.2 14 812 оценок

Вышла демо GTA: Carcer City - фанатский кроссовер GTA и Manhunt

Саня Цукино Усаги

Команда энтузиастов Freetime Studios выпустила демоверсию глобального мода для Grand Theft Auto: San Andreas под названием Grand Theft Auto: Carcer City, посвящённую неблагополучному и опасному городу Карцер-Сити из скандально-известного стелс-экшна Manhunt от Rockstar North.

Действие модификации происходит в 2003 году, а протагонистом истории выступает Лиам О'Маллиган, бывший полицейский, попавший в криминальный мир Карцер-Сити, города, вдохновлённого ржавым поясом США. В проекте игроков ждёт озвучка с реальными людьми, обновлённое оружие, оригинальные радиостанции с диджеями, а также новые механики вроде вернувшихся из GTA: Vice City магазинов инструментов и бо́льший упор на стелс.

Скачать демоверсию GTA: Carcer City можно на сайте по ссылке выше. В дальнейшем авторы обещают и дальше развивать проект, выпуская обновления.

MaxBlacksmith

Надо глянуть! Сохранил.

Grazy__Rock

Прикольный проект, качественный фанфик от фанатов, побеспредельничать как в старых гта но в новом городе