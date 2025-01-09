Вышла фанатская короткометражка с постаревшим Си-Джеем из GTA: San Andreas

YouTube-канал TeaserPlay опубликовал видео, представляющее собой короткометражку, в которой Си-Джей из GTA: San Andreas спустя 33 года встречается со старыми друзьями из своего прошлого.

"Спустя более тридцати лет разлуки, Си-Джей воссоединяется с друзьями из прошлого, переживая заново дорогие сердцу воспоминания и делясь трогательными моментами", — говорится в описании.

Видео было создано с помощью движка Unreal Engine 5.

Напомним, что в прошлом году GTA: San Andreas исполнилось ровно 20 лет с момента первоначального релиза.