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Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.3 12 265 оценок

Вышла фанатская короткометражка с постаревшим Си-Джеем из GTA: San Andreas

Simple Jack
Новости

YouTube-канал TeaserPlay опубликовал видео, представляющее собой короткометражку, в которой Си-Джей из GTA: San Andreas спустя 33 года встречается со старыми друзьями из своего прошлого.

"Спустя более тридцати лет разлуки, Си-Джей воссоединяется с друзьями из прошлого, переживая заново дорогие сердцу воспоминания и делясь трогательными моментами", — говорится в описании.

Видео было создано с помощью движка Unreal Engine 5.

Напомним, что в прошлом году GTA: San Andreas исполнилось ровно 20 лет с момента первоначального релиза.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
BewitchingBaron
более тридцати лет

обезьян из банды? через 30 лет? да он к тому моменту давно помер бы от передоза или в перестрелке. Или был бы занят сидением в тюрьме.

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Spillik

Дичь.

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