Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.2 14 552 оценки

Ждём анонс GTA: San Andreas - The Nextgen Edition? Уже завтра Revolution Team поделится загадочным тизером

AceTheKing AceTheKing

Группа моддеров Revolution Team, ранее выпустившая Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition - ремейк GTA: Vice City на движке RAGE, представила новый загадочный тизер.

В нем указан город Лос-Сантос - основное место действия игры Grand Theft Auto: San Andreas. Это намекает на то, что команда приступила к работе над ремейком GTA: San Andreas на движке RAGE.

Подробности о проекте разработчики обещают раскрыть уже 19 декабря.

Беккер5443

Нуууууу нееееттт, вайс сити я так и не сыграл, нет спосибо я пас 🤮🤮🤮🤮🤮

7
Батон Батоныч

Да там жесть не играбельная, баг на баге.

1
Батон Батоныч Батон Батоныч

Я застрял на миссии с вертолетом с лэнсом. Тупо верт падает в заставке и все.

1
InSert0

Т.е у них были грандиозные планы на вайс (после выхода) о которых они умолчали и сдриснули - якобы из-за боязни наказания. И вдруг теперь они берутся за СА?

Как-то дико нелогично...

4
kalak47

Так они выпустили ее, вроде даже на пг скачать можно

1
InSert0 kalak47

Имел ввиду о планах на вайс после выхода. Это были их заявления.

В итоге забили и патчи всё не исправили и похоже новых не будет.

1
Vad Pvn

ДА НАВРЯТЛЕ, В 4 КУЧА ВСЕГО НЕТ ЧТО БЫЛО в SA, было бы здорово еслиб они и 3-ку переделали

1
AceTheKing

Думаю если они действительно решили за GTA SA взяться, то вероятно написали инструменты для полноценной разработке миссий на движке пятой части, ну и все равно придется на какие-то компромиссы им идти.

1
-zotik-

3ка скучная. Из трилогия са самая богатая на котент и самая популярная

3
Vad Pvn AceTheKing

Я у них на стримах разработки VС был, они говорили, еслиб делали на движке 5, то сделалиб только город и всё, нет возможности на 5 делать, даже у четвёрки тока на 7 падче можно или ниже...

1
GoldenHadrian

Для Gta 4 есть же моды на велики, на самолеты, то бишь если Gta San переведут на движок Gta 4 с модами, то это не будет ощущаться урезанной игрой, а не давно сделали мод на графику, потом они могут взяться и за Gta 3 перенесут не на движок Gta 4, только вот ели бы как то перенесли Gta Vice Stories и Liberty Stories на движок Gta 4, то было бы более интересно, а вообще пора бы Gta 6 сделать полноценную поддержку модов, и тогда мододелы могли бы перенести все Gta разные на движок Gta 6, представьте какими могли бы выглядеть они...

1
Боярынъ

Так их же опять прикроют или не бояться в этот раз?

1
Артем Lion

ага, сразу на версии движка с рдр 2

1
BigTrain

Это мы ждём!

1
Стивен Из Окна Сигал

им рокстар по жопе настучит

BigTrain Стивен Из Окна Сигал

Скорей всего в теневую будут делать.

Joryu

Теперь надо ждать 10 лет