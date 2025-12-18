Ждём анонс GTA: San Andreas - The Nextgen Edition? Уже завтра Revolution Team поделится загадочным тизером

Группа моддеров Revolution Team, ранее выпустившая Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition - ремейк GTA: Vice City на движке RAGE, представила новый загадочный тизер.
В нем указан город Лос-Сантос - основное место действия игры Grand Theft Auto: San Andreas. Это намекает на то, что команда приступила к работе над ремейком GTA: San Andreas на движке RAGE.
Подробности о проекте разработчики обещают раскрыть уже 19 декабря.
Нуууууу нееееттт, вайс сити я так и не сыграл, нет спосибо я пас 🤮🤮🤮🤮🤮
Да там жесть не играбельная, баг на баге.
Я застрял на миссии с вертолетом с лэнсом. Тупо верт падает в заставке и все.
Т.е у них были грандиозные планы на вайс (после выхода) о которых они умолчали и сдриснули - якобы из-за боязни наказания. И вдруг теперь они берутся за СА?
Как-то дико нелогично...
Так они выпустили ее, вроде даже на пг скачать можно
Имел ввиду о планах на вайс после выхода. Это были их заявления.
В итоге забили и патчи всё не исправили и похоже новых не будет.
ДА НАВРЯТЛЕ, В 4 КУЧА ВСЕГО НЕТ ЧТО БЫЛО в SA, было бы здорово еслиб они и 3-ку переделали
Думаю если они действительно решили за GTA SA взяться, то вероятно написали инструменты для полноценной разработке миссий на движке пятой части, ну и все равно придется на какие-то компромиссы им идти.
3ка скучная. Из трилогия са самая богатая на котент и самая популярная
Я у них на стримах разработки VС был, они говорили, еслиб делали на движке 5, то сделалиб только город и всё, нет возможности на 5 делать, даже у четвёрки тока на 7 падче можно или ниже...
Для Gta 4 есть же моды на велики, на самолеты, то бишь если Gta San переведут на движок Gta 4 с модами, то это не будет ощущаться урезанной игрой, а не давно сделали мод на графику, потом они могут взяться и за Gta 3 перенесут не на движок Gta 4, только вот ели бы как то перенесли Gta Vice Stories и Liberty Stories на движок Gta 4, то было бы более интересно, а вообще пора бы Gta 6 сделать полноценную поддержку модов, и тогда мододелы могли бы перенести все Gta разные на движок Gta 6, представьте какими могли бы выглядеть они...
Так их же опять прикроют или не бояться в этот раз?
ага, сразу на версии движка с рдр 2
Это мы ждём!
им рокстар по жопе настучит
Скорей всего в теневую будут делать.
Теперь надо ждать 10 лет