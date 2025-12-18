Ждём анонс GTA: San Andreas - The Nextgen Edition? Уже завтра Revolution Team поделится загадочным тизером

Группа моддеров Revolution Team, ранее выпустившая Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition - ремейк GTA: Vice City на движке RAGE, представила новый загадочный тизер.

В нем указан город Лос-Сантос - основное место действия игры Grand Theft Auto: San Andreas. Это намекает на то, что команда приступила к работе над ремейком GTA: San Andreas на движке RAGE.

Подробности о проекте разработчики обещают раскрыть уже 19 декабря.