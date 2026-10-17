Бывший ведущий сценарист Rockstar Дэн Хаузер: "Мой сценарий Vice City был ужасен, но Рэй Лиотта сделал его великим"

В беседе с IGN Хаузера спросили, каково было работать с Рэем Лиоттой — звездой «Славных парней» и «Что-то дикое». Ответ оказался неожиданно самокритичным:

«Мой сценарий ужасен, а он сделал его хорошим. Все хорошие актёры так делают. Актёр находит то, чего нет в сценарии. Актерское мастерство — необычный вид искусства, но это всё же искусство. Когда видишь того, кто играет хорошо, он намного лучше того, кто играет просто неплохо. Лучшие актёры поднимаются на совершенно другой уровень, и он определённо это сделал».

Хаузер также вспомнил, как возникло сотрудничество. Rockstar позвонила агенту Лиотты и предложила «крупную сумму денег» за работу примерно на четыре дня.

«Мы встретились с ним за ужином накануне вечером, а затем провели с ним два дня в Нью-Йорке», — объяснил Хаузер. Через пару месяцев, ближе к релизу, он вернулся в Лос-Анджелес, чтобы записать ещё несколько реплик. «В первый день он пришёл и, казалось, не был заинтересован, а на следующий день отработал около пяти часов, полностью закончив всё».

По словам Хаузера, Лиотта привнёс в образ Томми такую аутентичность, которую было бы трудно найти с кем-либо ещё. «Он великолепно справлялся с этой ролью», — заключил он.