Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
9.2 3 606 оценок

Демонстрация русской локализации радио в Grand Theft Auto: Vice City от Mechanics VoiceOver

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monk70
Новости

Команда русской локализации Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) представила новый ролик с работой над озвучкой Grand Theft Auto: Vice City. На сей раз видео посвящено переводу и озвучиванию радио.

Нами были переведены и активно озвучиваются как речь ведущих, так и джинглы с рекламой! Процесс их записи мы сегодня и продемонстрируем! Спешите оценить старания Вероники Саркисовой, Анны Киселёвой, Дмитрия Поляновского, Евгении Лучниковой, а также руководящих процессом озвучки Сергея Петрова и Артёма Чернова. Всем приятного просмотра!
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Робот Колдун

Даже радио озвучивают. Неплохо!

1
Umertviya

Мечта детства - радио в ГТА на русском, хотя бы его.

1
Cталкер2

всю игру 3 человека озвучивает - класс

-8
oldgooddog

Почти. 123 человека. Просто идём по порядку от первых записей, которые ещё в ноябре-декабре прошлого года были. Тогда было записано 15 актёров, вот их и показываем. До тех, что будут озвучиваться последними, очередь дойдёт уже после релиза озвучки)

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