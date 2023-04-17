Демонстрация русской локализации радио в Grand Theft Auto: Vice City от Mechanics VoiceOver

Команда русской локализации Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) представила новый ролик с работой над озвучкой Grand Theft Auto: Vice City. На сей раз видео посвящено переводу и озвучиванию радио.
Нами были переведены и активно озвучиваются как речь ведущих, так и джинглы с рекламой! Процесс их записи мы сегодня и продемонстрируем! Спешите оценить старания Вероники Саркисовой, Анны Киселёвой, Дмитрия Поляновского, Евгении Лучниковой, а также руководящих процессом озвучки Сергея Петрова и Артёма Чернова. Всем приятного просмотра!
Даже радио озвучивают. Неплохо!
Мечта детства - радио в ГТА на русском, хотя бы его.
всю игру 3 человека озвучивает - класс
Почти. 123 человека. Просто идём по порядку от первых записей, которые ещё в ноябре-декабре прошлого года были. Тогда было записано 15 актёров, вот их и показываем. До тех, что будут озвучиваться последними, очередь дойдёт уже после релиза озвучки)