Для Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition вышел мод, добавляющий вид от первого лица

Помните Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition, фанатский ремейк классической игры GTA на движке RAGE Engine, который Take-Two и Rockstar пытались уничтожить? Для него есть мод, который позволяет играть в режиме от первого лица.

GTA Vice City Nextgen Edition переносит все миссии, всю карту и контент из оригинальной игры на движок RAGE Engine. Это невероятный проект, который оценят все поклонники Vice City. Хотя Rockstar пыталась убрать его, за последние пару недель появилось несколько классных модов.

Один из них — мод от первого лица. С этим модом вы можете играть в этот неофициальный ремейк в режиме от первого лица. Скачать можно с нашего сайта.