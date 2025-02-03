Для Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition вышел первый патч

Как стало известно, "неизвестная команда модеров" выпустила первое обновление для модификации Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition. В обновлении были внесены различные улучшения и исправления ошибок, на которые жаловались пользователи в релизной версии игры.
Общий список изменений:
- Исправлена высота камеры во всех транспортных средствах;
- Исправлена проблема, из-за которой не появлялась лодка Predator, теперь в игре полноценно работает морская полиция;
- Исправлена невозможность войти в Trashmaster;
- Добавлена новая вариация автомобиля Comet с фарами из Vice City;
- Практически у всех кабриолетов теперь появилась анимация запрыгивания в них;
- Пулемёты Hunter заменены на полноценные ракетные залпы, теперь он может стрелять по 8 ракет по аналогии с GTA Online. Миссия Brown Thunder теперь на нём значительно веселее играется;
- У Savanna и Blade появились экстра крыши, теперь они могут спавнится в трафике;
- У всех дубликатов транспортных средств используется одинаковое управление, также у некоторых машин управление переделано (например, Hotring Racer теперь используют управление от самых быстрых машин в игре - таких, как Banshee и Coquette);
- Были внесены изменения в управление RC Raider, теперь миссия с вертолётиком проходится намного легче.
Скачать обновление можно с нашего сайта:
Таким образом, даже несмотря на угрозы юристов Take-Two в адрес RevTeam, проект остается живее всех живых.
Любимейшая часть. Приятно наблюдать, что игра все еще на плаву.
Но она не на плаву. Я например тоже считаю её лучшей, но наигрался в своё время и не буду её советовать каким-нибудь школьникам, которые кроме GTA 5 ничего не видели.
Через их лаунчер не обновляется?
ахахахаха
Некоторые так ноют про этот мод,словно забашляли за него свои кровные
Испортили миссию на парковке, с RC вертолетиком. Теперь она непроходима совсем.
Тебе же явно написали в патче. Читай самый последний пункт , прям для тебя !
Чел, она именно с патчем стала ещё хуже. Там тупо соперников не догнать никак.
Дурачки, естественно, заминусовали, не поняв о чём речь. Типичный PG.
Баг с текстурами не пофиксили чтили,только тупой вертолёт переделали,который и так на геймпаде на изи проходится..?
Шестигранная деталь запаска колеса в 2025 ремейке, серьёзно..?
Где ты ремейк увидел? Кто такой этот ремейк ваш?
Это по сути мод для гта 4, сделанный простыми работягами-энтузиастами который распространяется на абсолютно бесплатной основе, нытик