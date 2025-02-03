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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, Шутер, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
9.1 5 285 оценок

Для Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition вышел первый патч

AceTheKing
Новости

Как стало известно, "неизвестная команда модеров" выпустила первое обновление для модификации Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition. В обновлении были внесены различные улучшения и исправления ошибок, на которые жаловались пользователи в релизной версии игры.

Общий список изменений:

  • Исправлена высота камеры во всех транспортных средствах;
  • Исправлена проблема, из-за которой не появлялась лодка Predator, теперь в игре полноценно работает морская полиция;
  • Исправлена невозможность войти в Trashmaster;
  • Добавлена новая вариация автомобиля Comet с фарами из Vice City;
  • Практически у всех кабриолетов теперь появилась анимация запрыгивания в них;
  • Пулемёты Hunter заменены на полноценные ракетные залпы, теперь он может стрелять по 8 ракет по аналогии с GTA Online. Миссия Brown Thunder теперь на нём значительно веселее играется;
  • У Savanna и Blade появились экстра крыши, теперь они могут спавнится в трафике;
  • У всех дубликатов транспортных средств используется одинаковое управление, также у некоторых машин управление переделано (например, Hotring Racer теперь используют управление от самых быстрых машин в игре - таких, как Banshee и Coquette);
  • Были внесены изменения в управление RC Raider, теперь миссия с вертолётиком проходится намного легче.
Новая высота камеры во всех транспортных средствах
Новая высота камеры во всех транспортных средствах

Скачать обновление можно с нашего сайта:

Grand Theft Auto: Vice City "Патч с исправлениями для Nextgen Edition"

Таким образом, даже несмотря на угрозы юристов Take-Two в адрес RevTeam, проект остается живее всех живых.

9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Yel low

Любимейшая часть. Приятно наблюдать, что игра все еще на плаву.

7
ZAUSA

Но она не на плаву. Я например тоже считаю её лучшей, но наигрался в своё время и не буду её советовать каким-нибудь школьникам, которые кроме GTA 5 ничего не видели.

0
Случайный Игрок

Через их лаунчер не обновляется?

3
Комментарий удален
Комментарий удален
SERGEY-SP Alex Moreau

ахахахаха

-4
Darth half Maul

Некоторые так ноют про этот мод,словно забашляли за него свои кровные

0
Alex Moreau

Испортили миссию на парковке, с RC вертолетиком. Теперь она непроходима совсем.

-7
Dracoman4ik

Тебе же явно написали в патче. Читай самый последний пункт , прям для тебя !

3
Alex Moreau Dracoman4ik

Чел, она именно с патчем стала ещё хуже. Там тупо соперников не догнать никак.

Дурачки, естественно, заминусовали, не поняв о чём речь. Типичный PG.

-6
EvgenyDMT

Баг с текстурами не пофиксили чтили,только тупой вертолёт переделали,который и так на геймпаде на изи проходится..?

-7
671

Шестигранная деталь запаска колеса в 2025 ремейке, серьёзно..?

-11
DESOL4TE

Где ты ремейк увидел? Кто такой этот ремейк ваш?

2
TurboKapycta

Это по сути мод для гта 4, сделанный простыми работягами-энтузиастами который распространяется на абсолютно бесплатной основе, нытик

6