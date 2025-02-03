Для Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition вышел первый патч

Как стало известно, "неизвестная команда модеров" выпустила первое обновление для модификации Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition. В обновлении были внесены различные улучшения и исправления ошибок, на которые жаловались пользователи в релизной версии игры.

Общий список изменений:

Исправлена высота камеры во всех транспортных средствах;

Исправлена проблема, из-за которой не появлялась лодка Predator, теперь в игре полноценно работает морская полиция;

Исправлена невозможность войти в Trashmaster;

Добавлена новая вариация автомобиля Comet с фарами из Vice City;

Практически у всех кабриолетов теперь появилась анимация запрыгивания в них;

Пулемёты Hunter заменены на полноценные ракетные залпы, теперь он может стрелять по 8 ракет по аналогии с GTA Online. Миссия Brown Thunder теперь на нём значительно веселее играется;

У Savanna и Blade появились экстра крыши, теперь они могут спавнится в трафике;

У всех дубликатов транспортных средств используется одинаковое управление, также у некоторых машин управление переделано (например, Hotring Racer теперь используют управление от самых быстрых машин в игре - таких, как Banshee и Coquette);

Были внесены изменения в управление RC Raider, теперь миссия с вертолётиком проходится намного легче.

Новая высота камеры во всех транспортных средствах

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Таким образом, даже несмотря на угрозы юристов Take-Two в адрес RevTeam, проект остается живее всех живых.