Для Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition вышел второй патч

Недавно стало известно, что группа энтузиастов, именуемая себя Ballas Games, выпустила второй патч для Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition. Обновление 1.2 весит чуть более 620 мб и вносит различные правки и улучшения в этот фанатский проект ремастера классической игры Grand Theft Auto: Vice City.
Список изменений:
- Добавлено восполнение здоровья после сохранения
- Броня больше не пропадает после загрузки сохранения
- Изменена анимация бега
- Добавлена возможность бега в интерьерах
- Исправлено расположение спрятанного пакета на корабле
- Добавлено отображение названий миссий в правом нижнем углу
- Названия сохранений теперь соответствуют названиям миссий
- Добавлена статистика прохождения игры
- Добавлены ванильные звуки для оружия
- Исправлены опечатки в тексте
- Исправлена невозможность войти в Trashmaster
- Практически у всех кабриолетов появилась анимация запрыгивания в них
- Пулемёты Hunter заменены на полноценные ракетные залпы
- Добавлена новая вариация автомобиля Comet с фарами из Vice City
- Добавлено уведомление «Уникальные прыжки пройдены»
- Добавлено уведомление «Миссия таксиста пройдена»
- Исправлена коллизия у бассейна в апартаментах Гонсалеса
- Исправлена коллизия второго этажа в клубе Малибу
- Исправлена коллизия у автосалона Sunshine Autos
- Исправлены торчащие из земли педы возле Молла
- Оптимизирована модель взорванной стройки
- С нуля написан новый лаунчер для более стабильной работы
Скачать обновление 1.2 можно по ссылке.
Респект этим "неизвестным энтузиастам" ;)