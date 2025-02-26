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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, Шутер, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
9.1 5 543 оценки

Для Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition вышел второй патч

monk70
Новости

Недавно стало известно, что группа энтузиастов, именуемая себя Ballas Games, выпустила второй патч для Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition. Обновление 1.2 весит чуть более 620 мб и вносит различные правки и улучшения в этот фанатский проект ремастера классической игры Grand Theft Auto: Vice City.

Список изменений:

  • Добавлено восполнение здоровья после сохранения
  • Броня больше не пропадает после загрузки сохранения
  • Изменена анимация бега
  • Добавлена возможность бега в интерьерах
  • Исправлено расположение спрятанного пакета на корабле
  • Добавлено отображение названий миссий в правом нижнем углу
  • Названия сохранений теперь соответствуют названиям миссий
  • Добавлена статистика прохождения игры
  • Добавлены ванильные звуки для оружия
  • Исправлены опечатки в тексте
  • Исправлена невозможность войти в Trashmaster
  • Практически у всех кабриолетов появилась анимация запрыгивания в них
  • Пулемёты Hunter заменены на полноценные ракетные залпы
  • Добавлена новая вариация автомобиля Comet с фарами из Vice City
  • Добавлено уведомление «Уникальные прыжки пройдены»
  • Добавлено уведомление «Миссия таксиста пройдена»
  • Исправлена коллизия у бассейна в апартаментах Гонсалеса
  • Исправлена коллизия второго этажа в клубе Малибу
  • Исправлена коллизия у автосалона Sunshine Autos
  • Исправлены торчащие из земли педы возле Молла
  • Оптимизирована модель взорванной стройки
  • С нуля написан новый лаунчер для более стабильной работы

Скачать обновление 1.2 можно по ссылке.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Респект этим "неизвестным энтузиастам" ;)

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