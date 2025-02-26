Для Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition вышел второй патч

Недавно стало известно, что группа энтузиастов, именуемая себя Ballas Games, выпустила второй патч для Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition. Обновление 1.2 весит чуть более 620 мб и вносит различные правки и улучшения в этот фанатский проект ремастера классической игры Grand Theft Auto: Vice City.

Список изменений:

Добавлено восполнение здоровья после сохранения

Броня больше не пропадает после загрузки сохранения

Изменена анимация бега

Добавлена возможность бега в интерьерах

Исправлено расположение спрятанного пакета на корабле

Добавлено отображение названий миссий в правом нижнем углу

Названия сохранений теперь соответствуют названиям миссий

Добавлена статистика прохождения игры

Добавлены ванильные звуки для оружия

Исправлены опечатки в тексте

Исправлена невозможность войти в Trashmaster

Практически у всех кабриолетов появилась анимация запрыгивания в них

Пулемёты Hunter заменены на полноценные ракетные залпы

Добавлена новая вариация автомобиля Comet с фарами из Vice City

Добавлено уведомление «Уникальные прыжки пройдены»

Добавлено уведомление «Миссия таксиста пройдена»

Исправлена коллизия у бассейна в апартаментах Гонсалеса

Исправлена коллизия второго этажа в клубе Малибу

Исправлена коллизия у автосалона Sunshine Autos

Исправлены торчащие из земли педы возле Молла

Оптимизирована модель взорванной стройки

С нуля написан новый лаунчер для более стабильной работы

Скачать обновление 1.2 можно по ссылке.