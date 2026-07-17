Для Grand Theft Auto: Vice City вышел мод New Legacy с 25 новыми сюжетными миссиями

Моддер Rohansrinivasan123 выпустил модификацию New Legacy Mission Pack для культовой Grand Theft Auto: Vice City, которое добавляет 25 оригинальных сюжетных миссий, расширяя классический геймплей и предлагая игрокам свежий контент, оставаясь при этом верным духу оригинала.

Проект был создан с использованием инструментов Sanny Builder и CLEO и включает интенсивные перестрелки, дерзкие ограбления, скоростные погони и налёты на бандитские логова, а также миссии по защите союзников и другие динамичные задания, разбросанные по всему городу. Каждая миссия обладает уникальными целями, персонажами, локациями и кинематографичными моментами, включая пользовательские кат-сцены и брифинги, что делает каждое прохождение свежим и разнообразным.



New Legacy особенно рекомендуется как ветеранам, возвращающимся в Вайс-Сити спустя много лет, так и новичкам, которые только знакомятся с игрой, поскольку он добавляет часы нового геймплея, не затрагивая оригинальную сюжетную линию.