Для GTA Vice City Nextgen Edition уже начали выходить первые моды - игроки стали самостоятельно дорабатывать проект

Сегодня команда RevTeam сообщила о том, что из-за угроз юристов Take-Two команда была вынуждена остановить работу над Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition.
Тем не менее, похоже, что RevTeam сделали самое главное - выпустили полностью завершенную основу, которую игроки готовы теперь самостоятельно дорабатывать и доводить до совершенства. Для игры уже стали выходить первые модификации, в которых модеры начали править различные недочеты и ошибки.
Игроки часто жаловались на крайне сложную миссию с вертолетиком в Nextgen Edition из-за слишком большой инерции и плохой управляемости, поэтому многие игроки так и не смогли пройти её, из-за чего им пришлось пользоваться чужими сейвами. Однако один из пользователей уже выпустил мод, который значительно упрощает прохождение миссии и может быть полезен многим игрокам:
Так же для Nextgen Edition вышла сборка, которая исправляет различные недочеты игры и улучшает её техническое состояние, адаптируя FusionFix для Nextgen Edition, а так же добавляя центрирование камеры и более отзывчивое управление транспортных средств:
Вероятно в дальнейшем нас ожидает еще больше модификаций для Nextgen Edition, ведь случилось самое главное - мод понравился игрокам и уже оказался в сети, пусть и в забагованном, но в полностью завершенном виде.
Кроме того, не стоит забывать, что по словам RevTeam, несмотря на их уход, "уже появилась некая команда энтузиастов, которая не имеет к RevTeam АБСОЛЮТНО НИКАКОГО отношения и которая обязательно выпустит обещанный патч".
В свою очередь нам остается лишь поблагодарить RevTeam за огромные потраченные усилия для разработки такого масштабного мода, а так же то, что даже несмотря на потенциальные проблемы от издателя, команда все равно решилась и выложила мод в сеть, откуда юристам Take-Two его уже никогда не удастся удалить.
Это победа. Теперь Nextgen это то от чего будут отталкиваться модеры.
Что ж, пожелаю стремительного развития проекту.
Take-Two контора 3,14DoorAss-ов. // Василий Колтун
норм скинули с себя ответственность, а сами под видом игроков энтузиастов будут допилиавть
R.I.P.
Грустно, что такова политика...
А где скачать то? // Dastan Alpysbayev
// Алексей Семенов
создали бы тупо клон гта только круче и всё) // Кирилл Гордый
Да кто им сделает что находясь в России?