Для GTA Vice City Nextgen Edition уже начали выходить первые моды - игроки стали самостоятельно дорабатывать проект

Сегодня команда RevTeam сообщила о том, что из-за угроз юристов Take-Two команда была вынуждена остановить работу над Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition.

Тем не менее, похоже, что RevTeam сделали самое главное - выпустили полностью завершенную основу, которую игроки готовы теперь самостоятельно дорабатывать и доводить до совершенства. Для игры уже стали выходить первые модификации, в которых модеры начали править различные недочеты и ошибки.

Игроки часто жаловались на крайне сложную миссию с вертолетиком в Nextgen Edition из-за слишком большой инерции и плохой управляемости, поэтому многие игроки так и не смогли пройти её, из-за чего им пришлось пользоваться чужими сейвами. Однако один из пользователей уже выпустил мод, который значительно упрощает прохождение миссии и может быть полезен многим игрокам:

Так же для Nextgen Edition вышла сборка, которая исправляет различные недочеты игры и улучшает её техническое состояние, адаптируя FusionFix для Nextgen Edition, а так же добавляя центрирование камеры и более отзывчивое управление транспортных средств:

Вероятно в дальнейшем нас ожидает еще больше модификаций для Nextgen Edition, ведь случилось самое главное - мод понравился игрокам и уже оказался в сети, пусть и в забагованном, но в полностью завершенном виде.

Кроме того, не стоит забывать, что по словам RevTeam, несмотря на их уход, "уже появилась некая команда энтузиастов, которая не имеет к RevTeam АБСОЛЮТНО НИКАКОГО отношения и которая обязательно выпустит обещанный патч".

В свою очередь нам остается лишь поблагодарить RevTeam за огромные потраченные усилия для разработки такого масштабного мода, а так же то, что даже несмотря на потенциальные проблемы от издателя, команда все равно решилась и выложила мод в сеть, откуда юристам Take-Two его уже никогда не удастся удалить.