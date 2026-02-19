Для GTA: Vice City вышел масштабный сюжетный мод посвящённый Лэнсу Вэнсу

Моддер Lanceventura представил амбициозный проект The Backstabber's Blues для культовой Grand Theft Auto: Vice City. Модификация полностью переключает фокус повествования на Лэнса Вэнса, раскрывая его версию событий оригинальной игры.

Сюжет рассказывает о том, чем занимался Лэнс, пока Томми Версетти завоевывал Город Пороков. Игрокам предстоит узнать судьбу 20 килограммов кокаина, $3 миллионов и трёх таинственных убийц, которые пересекли дорогу не тому человеку. История призвана показать знакомого персонажа с новой стороны, сохраняя при этом взрывной экшен, стильную эстетику и остроумные диалоги.

Первая глава, получившая название Crooks, Dames and Funny Names, включает:

11 сюжетных миссий, 3 миссии незнакомцев, 5 побочных активностей и события в открытом мире.

11 новых транспортных средств и 3 вида оружия, отражающих экстравагантную личность Лэнса.

22 костюма, доступных для примерки в полностью интерактивных магазинах одежды.

Переработанную карту с новыми убежищами, барами, ресторанами и отелями.

Систему зависимости: кокаин и алкоголь помогают Лэнсу справляться с горем, но злоупотребление ведет к негативным последствиям.

Механику изменения веса персонажа в зависимости от образа жизни.

Радиостанцию VCFL с 16 новыми треками, голосом диджея Тины Джейн и камео знакомых персонажей.

Автор работал над модом более года, большую часть времени сохраняя его в секрете.