Для классической GTA Vice City вышел мод ViceBounce с деформацией транспорта и персонажей под музыку

Энтузиаст под ником tek-95 выпустил для классической версии GTA Vice City модификацию ViceBounce, которая заставляет весь игровой мир ритмично сжиматься и растягиваться под пользовательские музыкальные треки. Необычный визуальный эффект затрагивает практически все трехмерные объекты на экране, включая транспорт, прохожих, ключевых сюжетных персонажей и даже участников вступительных кинематографических сцен.

Эффект сжатия и растяжения синхронизируется с ударными долями воспроизводимой композиции. Под действие алгоритма попадают легковые седаны, спортивные машины, мотоциклы, моторные лодки и вертолеты, а также главный герой Томми Версетти. Во время езды по улицам города или диалогов в сюжетных роликах модели сплющиваются в реальном времени, создавая абсурдный ритмичный визуальный ряд.

Модификация создана на языке C++ с помощью набора библиотек Plugin-SDK и распространяется с открытым исходным кодом под лицензией MIT в репозитории на GitHub. По словам разработчика, главным источником вдохновения для него послужил схожий проект CarbonBounce для гоночной аркады Need for Speed Carbon.

Для работы плагина не требуется устанавливать интерпретатор Python или сторонние тяжелые пакеты. Вызов встроенного загрузчика треков осуществляется нажатием клавиши F11 прямо во время геймплея. Игра сворачивается, позволяя выбрать любой локальный аудиофайл в формате MP3, FLAC, WAV или OGG, после чего встроенный алгоритм анализирует темп и запускает зацикленное воспроизведение композиции.

Разработчик предусмотрел подробный набор горячих клавиш для управления эффектом на лету. Клавиша F6 отвечает за деформацию легковых машин и катсцен, F8 переключает работу эффекта для мотоциклов, катеров и летательных аппаратов, а F10 регулирует анимацию людей. Кнопка F9 предназначена для ручной подстройки фазы бита на слух при погрешностях автоматического анализа, тогда как клавиши Page Up и Page Down позволяют скорректировать темп с шагом в 5 ударов в минуту. Амплитуда колебаний регулируется кнопками Home и End с интервалом в 0.025, а все параметры автоматически сохраняются в конфигурационном файле.

Спустя короткое время после премьерной сборки автор выпустил обновление ViceBounce 0.11.1, исправив ошибку с открытием окна выбора аудиофайлов позади полноэкранного окна игры. На текущий момент проект официально поддерживает исключительно классическую версию GTA Vice City из сервиса Steam на 64-битных операционных системах Windows 10 и Windows 11 с установленным загрузчиком ASI. Другие издания экшена, включая сборник ремастеров The Definitive Edition, модификацией не поддерживаются.