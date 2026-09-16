Энтузиаст портировал Grand Theft Auto III, Vice City и Liberty City Stories на консоли семейства New Nintendo 3DS

Энтузиаст под ником Epic0522 опубликовал проект REGTA, объединивший и существенно обновивший нативные порты трех культовых криминальных экшенов для портативных консолей линейки New Nintendo 3DS. В единый сборник вошли Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: Liberty City Stories, функционирующие на базе декомпилированных движков re3, reVC и ранее заброшенного фанатского проекта reStories.

Все три игры получили поддержку функционала двух экранов консоли от Nintendo. Разработчик полностью переработал пользовательский интерфейс, перенеся миникарту, показатели здоровья, броню и служебные уведомления на нижний сенсорный экран, что позволило освободить верхний дисплей от лишних графических элементов. Под каждую часть оформление нижнего дисплея стилизовано в собственной цветовой гамме: темно-синей для Либерти-Сити, розовой для Вайс-Сити и красной для портативной истории Тони Сиприани. Сенсорная панель также используется для эмуляции стиков L3 и R3 либо ручного обзора камерой, а одновременное зажатие четырех шифтов вызывает системную клавиатуру консоли для прямого ввода текстовых чит-кодов.

Главной причиной споров среди игроков стала жесткая аппаратная планка. Сборник работает исключительно на моделях New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL и New Nintendo 2DS XL, тогда как оригинальные ревизии Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL и Nintendo 2DS запустить игры не способны. Создатель проекта подчеркнул, что движкам критически необходимы процессорная частота 804 МГц, кэш-память уровня L2 и увеличенный пул оперативной памяти, доступные только в ревизиях New. В фанатском сообществе такое решение вызвало волну возмущения, ведь энтузиастам удавалось запустить Grand Theft Auto III на приставке Sega Dreamcast всего с 16 МБ оперативной памяти, тогда как на старых версиях портативной консоли доступно 128 МБ.

В техническом плане сборник содержит внушительный перечень исправлений графики и стабильности. В Grand Theft Auto III автор убрал раздражающий эффект шлейфа размытия в движении, исправил ошибку со стрелками башенных часов острова Стантон и восстановил корректную прозрачность стекол транспорта. В Grand Theft Auto: Vice City были устранены графические швы на воде, поломки геометрии моделей персонажей и сбои движка при управлении вертолетами. Тем не менее именно Вайс-Сити пока демонстрирует худшую производительность среди всей троицы: в насыщенных сценах частота кадров заметно проседает, звуковые эффекты подгружаются с микрозадержками, а генерация нативного кэша текстур при первом запуске может растянуться почти на 40 минут.

Особое внимание автор уделил Grand Theft Auto: Liberty City Stories, разработка порта которой долгое время находилась в тупике. Моддер восстановил корректную работу скриптов сюжетных миссий, катсцен, отображение разрушений района Форт-Стантон и даже добавил облегченные отражения на кузовах автомобилей. По заверению разработчика, сюжетная кампания была полностью пройдена от начала до финальных титров на физической консоли New Nintendo 3DS, однако побочные задания и стопроцентное закрытие игры еще нуждаются в дополнительных тестах.

Финальным препятствием для широкой аудитории стала необходимость ручной сборки файлов. Во избежание судебных разбирательств с издателями в лице Rockstar Games и Take-Two Interactive автор опубликовал на сервисе GitHub исключительно исходный код без готовых установочных пакетов и защищенных копирайтом ассетов. Игрокам придется самостоятельно собирать исполняемые файлы форматов CIA или 3DSX через специализированный компилятор devkitARM release 55, а также извлекать игровые ресурсы из оригинальных версий для PC или конвертировать аудиодорожки из изданий для PlayStation 2.