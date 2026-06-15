GamesVoice обновила русскую озвучку Grand Theft Auto: Vice City и представила 80-минутное видео с актёрами локализации

Студия GamesVoice сообщила о выпуске обновлённой версии русской озвучки для классической Grand Theft Auto: Vice City. По словам команды, локализация стала ещё более отполированной и получила ряд технических и аудиокорректировок, направленных на улучшение общего восприятия оригинальной игры.

Одним из ключевых изменений стало исправление баланса громкости: теперь голос диспетчера больше не «перекрикивает» остальные звуки, создавая более комфортное звуковое сопровождение. Кроме того, разработчики устранили расхождения между субтитрами и озвучкой, на которые ранее могли обращать внимание наиболее внимательные игроки.

Важно отметить, что обновление касается именно оригинальной версии Grand Theft Auto: Vice City, а не ремастера. Таким образом, речь идёт о доработке уже существующей фанатской локализации, которая и ранее пользовалась высокой оценкой среди игроков, интересующихся качественными неофициальными переводами классики.

В честь обновления GamesVoice также представила специальное видео с актёрами озвучки. Его продолжительность составляет около 80 минут, а в проекте задействовано, по подсчётам команды, порядка полутора сотен исполнителей. Видео демонстрирует масштаб работы над локализацией и фактически выступает своеобразным закулисным взглядом на процесс создания озвучки.

Отдельно студия упомянула продолжающийся сбор средств на проект «Призрачной свободы», призвав сообщество поддержать инициативу. По словам команды, чем быстрее будет закрыт текущий сбор, тем быстрее появится возможность заняться следующими локализациями, включая проекты, связанные с Grand Theft Auto: San Andreas.

Подобные инициативы GamesVoice уже давно стали заметной частью русскоязычного сообщества, а обновление Vice City лишь подтверждает, что интерес к качественной локализации классических игр по-прежнему остаётся высоким.