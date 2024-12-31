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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 804 оценки

GamesVoice показала русскую озвучку радиостанции Emotion 98.3 в Grand Theft Auto: Vice City

AceTheKing
Новости

Студия GamesVoice продемонстрировала русскую озвучку радиостанции Emotion 98.3 в Grand Theft Auto: Vice City.

Кроме того, GamesVoice назвала имена актеров, которые задействованы в озвучке данной радиостанции:

  • Михаил Хрусталёв — Диджей Эмоушен 98.3 Фернандо Мартинес;
  • Анна Киселёва — Эмоциональный голос станции;
  • Марьяна Спивак — Эмоциональный голос станции.

Так же студия сообщила о том, что делает всё возможное для того чтобы выпустить русскую озвучку как можно скорее - GamesVoice постарается выпустить озвучку до конца праздников.

12
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Madiark

Озвучку Gta sa бы и 4 части

2
WAR1OCKS

Лет через 10 может быть...

0
Случайный Игрок

Кто-то обещал до конца года выпустить

2
K0t Felix

Ясно, в этом году не выпустят озвучку

-2
Punisher1

До 10 января может выйдет

1
K0t Felix Punisher1

Это уже будет не 2024, а 2025. Хотя божились, что выпустят в этом

0
Jarvis666

Бл* от Гамевоис прям "актуалочка" за "актуалочкой" прут. То Dying Light 10 летней давности, то Каратель 16 летней давности, теперь GTA VC. Может они ещё захотят переозвучить Half life 1? А чё давайте, открывайте сбор на 300k рублей, игр то больше нет, озвучивать нечего, всё на русском))

-2
vanтт

Они ни на одну из этих игр бабки не собирали

2