GamesVoice показала русскую озвучку радиостанции Emotion 98.3 в Grand Theft Auto: Vice City

Студия GamesVoice продемонстрировала русскую озвучку радиостанции Emotion 98.3 в Grand Theft Auto: Vice City.
Кроме того, GamesVoice назвала имена актеров, которые задействованы в озвучке данной радиостанции:
- Михаил Хрусталёв — Диджей Эмоушен 98.3 Фернандо Мартинес;
- Анна Киселёва — Эмоциональный голос станции;
- Марьяна Спивак — Эмоциональный голос станции.
Так же студия сообщила о том, что делает всё возможное для того чтобы выпустить русскую озвучку как можно скорее - GamesVoice постарается выпустить озвучку до конца праздников.
Озвучку Gta sa бы и 4 части
Лет через 10 может быть...
Кто-то обещал до конца года выпустить
Ясно, в этом году не выпустят озвучку
До 10 января может выйдет
Это уже будет не 2024, а 2025. Хотя божились, что выпустят в этом
Бл* от Гамевоис прям "актуалочка" за "актуалочкой" прут. То Dying Light 10 летней давности, то Каратель 16 летней давности, теперь GTA VC. Может они ещё захотят переозвучить Half life 1? А чё давайте, открывайте сбор на 300k рублей, игр то больше нет, озвучивать нечего, всё на русском))
Они ни на одну из этих игр бабки не собирали