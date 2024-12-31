GamesVoice показала русскую озвучку радиостанции Emotion 98.3 в Grand Theft Auto: Vice City

Студия GamesVoice продемонстрировала русскую озвучку радиостанции Emotion 98.3 в Grand Theft Auto: Vice City.

Кроме того, GamesVoice назвала имена актеров, которые задействованы в озвучке данной радиостанции:

Михаил Хрусталёв — Диджей Эмоушен 98.3 Фернандо Мартинес;

Анна Киселёва — Эмоциональный голос станции;

Марьяна Спивак — Эмоциональный голос станции.

Так же студия сообщила о том, что делает всё возможное для того чтобы выпустить русскую озвучку как можно скорее - GamesVoice постарается выпустить озвучку до конца праздников.