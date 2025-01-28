GamesVoice потратила более полумиллиона рублей на русскую озвучку GTA: Vice City

Студия GamesVoice завершила долгожданный проект — полную русскую озвучку культовой игры Grand Theft Auto: Vice City. Работа над переводом заняла у команды целых два с половиной года.

Процесс включал три ключевых этапа:

Перевод — первые полгода команда трудилась над адаптацией текста на русский язык; Озвучивание и сведение — год ушёл на запись реплик и создание звуковой дорожки; Финальная доработка — в последний год записывались правки, пересводился звук и устранялись технические проблемы как в оригинальной игре, так и в Definitive-версии.

Самым сложным оказался этап сведения: катсцены и радио воссоздавались с нуля, так как в оригинале речь смешана с музыкой и звуковыми эффектами.

Первоначальный бюджет проекта пришлось значительно превысить — общая стоимость работ превысила ₽500 тыс. При этом основные участники трудились на добровольной основе, а оплачивать пришлось работу профессиональных студий, звукорежиссёров и актёров. В проекте приняли участие более 150 человек.

Несмотря на успех с Vice City, GamesVoice не планирует браться за более масштабные проекты, такие как Red Dead Redemption 2 или GTA V.

Для качественного результата потребуется около пяти лет работы. Это слишком долгий срок, и высока вероятность, что команда просто перегорит. А делать проект ниже качеством мы не видим смысла

Русская озвучка Grand Theft Auto: Vice City показала высокую популярность. За первые два дня проект скачали десятки тысяч раз. Озвучка также включена в любительский ремастер GTA: Vice City Nextgen Edition, что добавляет ей ещё больше востребованности.