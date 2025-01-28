GamesVoice потратила более полумиллиона рублей на русскую озвучку GTA: Vice City

Студия GamesVoice завершила долгожданный проект — полную русскую озвучку культовой игры Grand Theft Auto: Vice City. Работа над переводом заняла у команды целых два с половиной года.
Процесс включал три ключевых этапа:
- Перевод — первые полгода команда трудилась над адаптацией текста на русский язык;
- Озвучивание и сведение — год ушёл на запись реплик и создание звуковой дорожки;
- Финальная доработка — в последний год записывались правки, пересводился звук и устранялись технические проблемы как в оригинальной игре, так и в Definitive-версии.
Самым сложным оказался этап сведения: катсцены и радио воссоздавались с нуля, так как в оригинале речь смешана с музыкой и звуковыми эффектами.
Первоначальный бюджет проекта пришлось значительно превысить — общая стоимость работ превысила ₽500 тыс. При этом основные участники трудились на добровольной основе, а оплачивать пришлось работу профессиональных студий, звукорежиссёров и актёров. В проекте приняли участие более 150 человек.
Несмотря на успех с Vice City, GamesVoice не планирует браться за более масштабные проекты, такие как Red Dead Redemption 2 или GTA V.
Для качественного результата потребуется около пяти лет работы. Это слишком долгий срок, и высока вероятность, что команда просто перегорит. А делать проект ниже качеством мы не видим смысла
Русская озвучка Grand Theft Auto: Vice City показала высокую популярность. За первые два дня проект скачали десятки тысяч раз. Озвучка также включена в любительский ремастер GTA: Vice City Nextgen Edition, что добавляет ей ещё больше востребованности.
Бл* вот если бы они не тратили такие бабки и силы на, откровенно говоря, ненужные для озвучки игры, VC тоже в их числе, (Bright Lights of Svetlov, Raft, SCP containment beach, Bug dolls и куча другой индюшатины), то мы бы уже имели в наличии, как минимум, русскую озвучку RDR 2. Я понимаю, что они озвучивают то, на что им донатят и поэтому хочется ещё обратиться к их "спонсорам", бл*, челы какого х*я? Ну зачем вам это? Давайте ещё задоньте на озвучку первой части Just Cause, о которой вообще все забыли.
Хватит ныть! Всему свое время. Все озвучат. Нужно лишь время.
Тренеруются может
Кому она нах нужна эта озвучка и кто еще играет в старые гта?
Здорово когда выпускают озвучку на русском!
Лично мне без разницы, профессиональная или нейро.
Но честно скажу, когда озвучка выходит к играм более новым и актуальным, это гораздо приятнее.)
Готовьте силы на GTA 6 :) vice city был разогрев, проверка себя так сказать
И деньги на юристов... Rockstar не дают озвучивать свои игры...А юристы у них определенно очень сильные....
Ну по твоей логике получается, что только что озвученная Vice City явно является интеллектуальной собственностью какой-то другой Rockstar.
Фу, опять эти мамкенэ переводчеге у меня в новостной ленте
лучше бы РДР 2 озвучили бы эх, на хрен это г*вно старое