GamesVoice продемонстрировали русскую озвучку разговорного радио Grand Theft Auto: Vice City

Как известно, студия локализации GamesVoice работает над полной русской озвучкой Grand Theft Auto: Vice City. На днях команда опубликовала полную запись музыкальной радиостанции Flash FM, а сегодня представила озвучку разговорной станции VCPR или в переводе Общественное радио Вайс-Сити.
В ролях:
- Анатолий Петров — Ведущий «Острых проблем» Морис Чавес
- Наталья Грачёва — Совладелица ОРВС Мишель Монтаниус
- Глеб Петров — Совладелец ОРВС Джонатан Фрилоудер
- Дмитрий Филимонов — Гость ОРВС пастор Ричардс
- Максим Лукин — Гость ОРВС нудист Барри Старк
- Маргарита Корш — Гостья ОРВС МАТЬ Джен Браун
- Илья Бледный — Гость ОРВС бизнесмен Джереми Робард
- Данил Щебланов — Гость ОРВС гот Константинос Смит
- Ева Финкельштейн — Гостья ОРВС развесёлая Дженни Луиза Краб
- Константин Карасик — Гость ОРВС конгрессмен Алекс Шраб
- Андрей Гриневич — Гость ОРВС Джон «Флорида» Хикори Даниил Бледный — Гость ОРВС мажорчик Каллум Крейшо
разговорное радио рили интересная тема в каждой части. из-за языкового барьера многое тяжело понять. рили респект за труды // Леонид Хайтман
Декабрь уже заканчивается а озвучки джедая всё нет.
Выкатят так же как и хогвартс, за 1-2 ня до нг
на 90% уверен что тут как и с хогвартсом. пообещали до конца года, но банально не успевают. в результате щас там жопа в мыле допиливают. выпустят в самые последние дни. где нибудь 30-31. с кучей косяков и глюков. и потом уже первым патчем все это поправят.
Хз как в оригинале, но слушается неплохо.
Точь в точь как в оригинале,отлично подобрали актеров!
Озвучьте GTA4
Это было бы замечательно!
Игра безусловно культовая, мое почтение, Вайс сити где? Туть. И все такое, но зачем?
Для тренировки, на зло кому-то?
Старое же....
Чтобы у игроков появилась возможность воспринимать игру в полном объёме. На радиостанциях очень много шуток и интересных диалогов, которые понятны только англоговорящим игрокам из-за отсутствия субтитров.
К тому же дубляж как никогда актуален, потому что этой зимой выйдет глобальный мод для GTA IV — GTA Vice City Nextgen Edition, который переносит весь контент GTA Vice City на движок RAGE.
таких ГЛОБАЛЬНЫХ модов была как г0vна за баней и все они были максимально ужасные. наврятли тут будет, что то достойное. Ну и зачем он нужен если скоро мы и так в вайсити окунемся в ГТА6
Было бы неплохо увидеть ремейк Vice City, как сделали с Silent Hill 2.
Я б даже купил, еще раз бы прошел. А с озвучкой было бы вообще сказка.
Ну вот кстати, несмотря на то, что инглиш знаю довольно хорошо (лингвистическое образование), никогда не слушал это радио из-за темпа игры, предпочитая прослушивать музыкальные радио. С озвучкой послушаю разговорное радио
Интересно, ствнет ли на моды типа big mission pack, где есть своя озвучка нейронная, чтоб только радио перевелось
Где Джедаи?
Год еще не закончился.
Ох уж на PG чуть ли не ноги облизывают данной шарашкиной конторке, а между тем они тупа с хомячков донаты лутают, и толком вообще ничего не выпускают. Особенно по более новым и актуальным проектам.
Legacy of Kain Soul Reaver Remastered, Dead Space Remake, It Takes Two, A Plague Tale: Innocence, A Plague Tale: Requiem, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Half-Life: Alyx, Observer, Ghostrunner, Control, Alan Wake Remastered, Resident Evil 3, Black Book, Resident Evil: Revelations, Resident Evil: Revelations 2, Risen 3: Titan Lords, Transistor и т.д.
А учитывая недавнюю новость про статистику стима и только 15% времени в новых играх, твое заявление в двойне глупее.
В прошлом году они выпустили более 10 озвучек, в том числе на актуальные хиты. Ты в глаза долбишься.
Какой-то странный список, особо популярных игр нет, ну возможно Халва. Резиденты, Райзен, Транзистор - старьё, половина списка вкусовщина, где текста не много типа Обзёрвера, Гоустраннера, или Сенуы. Дед Спэйс так вообще сплошные монологи и аудиологи. Не знаю, мне кажется в озвучке более менее тут нуждаются только братаны из тюряги, и может быть ещё девочка с крысами, потому что кинцо. Серьёзное озвучить - им доверять бы не стал. Всё равно испортят. Так что чел выше по сути прав.
Вайс Сити как бы хороший проект... но сейчас в нее мало кто играет. Почему они занимаются именно этой игрой? Есть же и другие проекты. Более новые.
знаешь как говорят, "кто платит, тот заказывает свою музыку"
Заказали - сделали. В чём предъява?
это ведь он озвучивал Пейгана Мина в Far Cry 4? 🤔
Интересно, а целесообразно ли озвучивать столь древнюю игру? В неё разве ещё кто-то играет?
играют) сам иногда перепрохожу)
Те кто любят эту часть, то перепроходят иногда
О, вопрос от унылого ньюфага!))) Ну здравствуй, ньюфаг! Как твое «ничего»?))) А если серьёзно, то ещё глупее вопрос не мог задать? И тем более, то, что они озвучивают Grand Theft Auto™: Vice City - это норм для тебя, а то, что они озвучили Far Cry IV, так ты решил возбухнуть и задать этот глупый, никчёмный вопросишко, да? Ты какой-то странный, Билли! Ты случайно Скитлстрянкой не заболел? Сейчас до сих-пор ко многим старым играм делают различные моды, глобальные моды и т.д., и т.п., а раз такое происходит, значит эти старые игры ещё популярны и пользуются спросом, это во-первых. Во-вторых, пора вам - ньюфагам признать, что среди новых игр практически, подчёркиваю - «Практически», нет ничего интересного, от слова «Совсем», они не с душою сделаны, унылые, из разряда: Разрабы: «Мы сделаем игру, как мы хотим, а не как хотят наши фанаты!», - Ну и нафига в такое играть? спрашивается. А старые игры сделаны с душой, с изюминкой, с идеей, из-за этих качеств которых хочется играть в них снова и снова! Пора сменить вам - ньюфагам свои методички и перейти на сторону добра - олдфагов!
Я бы просто н@х#й послал )))
Эмм... а может сразу Тетрис озвучить? Восьмибитный // Артём Василенко
Для тебя отдельно сделают // Артём Савельев
Они не за спасибо это делают. А раз кто-то за это платит, значит кому-то это надо. Да и не вижу ничего плохого в том, что кто-то ещё заинтересован в старых играх. // Sgt Dornan
А что старые игры не имеют права получить русскую озвучку? Так вас понимать? На эту игру было много желающих чтобы её озвучить в полный профессиональный дубляж фанаты просили годами так то. И они её наконец то получат. А вам я думаю надо в тетрис сыграть, ибо походу вы не в курсе что там нет не какой озвучки вообще. Раз вы сравнили эту игру с вайс сити где есть сюжет и персонажи и диалоги сравнили с тетрисом 🤭
Ну, надо написать, сюжет в тетрисе намного лучше чем в соси сити.
Ты ещё в игре змейка и пакмен напиши сюжет а мы посмотрим что из этого выйдет. Если ты вообще знаешь что это за игры 🤭
Какой дегенерат задонатил на озвучку тупорылой помойки ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ???
Ну не все же зумеры и педики, для которых сделано большинство современных игр. Что тебя бомбит то от этого? Не играй, не для тебя же делается.
Классика не стареет.
Я и в 2003м не играл в эту хероту. Вот как раз таки для тупых малолеток и делался этот "продукт"
Классика это диабло 1 и фоллаут, но никак не тухлая гта для дурачков местных
Исправь положение и задонать на что нибудь по твоему мнению стоящее.