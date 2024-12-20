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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 776 оценок

GamesVoice продемонстрировали русскую озвучку разговорного радио Grand Theft Auto: Vice City

monk70
Новости

Как известно, студия локализации GamesVoice работает над полной русской озвучкой Grand Theft Auto: Vice City. На днях команда опубликовала полную запись музыкальной радиостанции Flash FM, а сегодня представила озвучку разговорной станции VCPR или в переводе Общественное радио Вайс-Сити.

В ролях:

  • Анатолий Петров — Ведущий «Острых проблем» Морис Чавес
  • Наталья Грачёва — Совладелица ОРВС Мишель Монтаниус
  • Глеб Петров — Совладелец ОРВС Джонатан Фрилоудер
  • Дмитрий Филимонов — Гость ОРВС пастор Ричардс
  • Максим Лукин — Гость ОРВС нудист Барри Старк
  • Маргарита Корш — Гостья ОРВС МАТЬ Джен Браун
  • Илья Бледный — Гость ОРВС бизнесмен Джереми Робард
  • Данил Щебланов — Гость ОРВС гот Константинос Смит
  • Ева Финкельштейн — Гостья ОРВС развесёлая Дженни Луиза Краб
  • Константин Карасик — Гость ОРВС конгрессмен Алекс Шраб
  • Андрей Гриневич — Гость ОРВС Джон «Флорида» Хикори Даниил Бледный — Гость ОРВС мажорчик Каллум Крейшо
41
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

разговорное радио рили интересная тема в каждой части. из-за языкового барьера многое тяжело понять. рили респект за труды // Леонид Хайтман

13
MuddyOrrinthal

Декабрь уже заканчивается а озвучки джедая всё нет.

10
Slowery

Выкатят так же как и хогвартс, за 1-2 ня до нг

2
muxamor2011

на 90% уверен что тут как и с хогвартсом. пообещали до конца года, но банально не успевают. в результате щас там жопа в мыле допиливают. выпустят в самые последние дни. где нибудь 30-31. с кучей косяков и глюков. и потом уже первым патчем все это поправят.

1
Кей Овальд

Хз как в оригинале, но слушается неплохо.

4
aptem4ka

Точь в точь как в оригинале,отлично подобрали актеров!

5
Gandalftlotr

Озвучьте GTA4

3
Syxoff

Это было бы замечательно!

0
Utki_na_start

Игра безусловно культовая, мое почтение, Вайс сити где? Туть. И все такое, но зачем?

Для тренировки, на зло кому-то?

Старое же....

2
Mikharein

Чтобы у игроков появилась возможность воспринимать игру в полном объёме. На радиостанциях очень много шуток и интересных диалогов, которые понятны только англоговорящим игрокам из-за отсутствия субтитров.

К тому же дубляж как никогда актуален, потому что этой зимой выйдет глобальный мод для GTA IV — GTA Vice City Nextgen Edition, который переносит весь контент GTA Vice City на движок RAGE.

1
N1ko64 Mikharein

таких ГЛОБАЛЬНЫХ модов была как г0vна за баней и все они были максимально ужасные. наврятли тут будет, что то достойное. Ну и зачем он нужен если скоро мы и так в вайсити окунемся в ГТА6

0
Syxoff

Было бы неплохо увидеть ремейк Vice City, как сделали с Silent Hill 2.

Я б даже купил, еще раз бы прошел. А с озвучкой было бы вообще сказка.

1
Саня Цукино Усаги

Ну вот кстати, несмотря на то, что инглиш знаю довольно хорошо (лингвистическое образование), никогда не слушал это радио из-за темпа игры, предпочитая прослушивать музыкальные радио. С озвучкой послушаю разговорное радио

1
aptem4ka

Интересно, ствнет ли на моды типа big mission pack, где есть своя озвучка нейронная, чтоб только радио перевелось

0
No more drugs

Где Джедаи?

0
6363

Год еще не закончился.

1
raw058

Ох уж на PG чуть ли не ноги облизывают данной шарашкиной конторке, а между тем они тупа с хомячков донаты лутают, и толком вообще ничего не выпускают. Особенно по более новым и актуальным проектам.

-9
GoliafJx

Legacy of Kain Soul Reaver Remastered, Dead Space Remake, It Takes Two, A Plague Tale: Innocence, A Plague Tale: Requiem, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Half-Life: Alyx, Observer, Ghostrunner, Control, Alan Wake Remastered, Resident Evil 3, Black Book, Resident Evil: Revelations, Resident Evil: Revelations 2, Risen 3: Titan Lords, Transistor и т.д.

А учитывая недавнюю новость про статистику стима и только 15% времени в новых играх, твое заявление в двойне глупее.

5
Кей Овальд

В прошлом году они выпустили более 10 озвучек, в том числе на актуальные хиты. Ты в глаза долбишься.

2
MadPyramus GoliafJx

Какой-то странный список, особо популярных игр нет, ну возможно Халва. Резиденты, Райзен, Транзистор - старьё, половина списка вкусовщина, где текста не много типа Обзёрвера, Гоустраннера, или Сенуы. Дед Спэйс так вообще сплошные монологи и аудиологи. Не знаю, мне кажется в озвучке более менее тут нуждаются только братаны из тюряги, и может быть ещё девочка с крысами, потому что кинцо. Серьёзное озвучить - им доверять бы не стал. Всё равно испортят. Так что чел выше по сути прав.

-1
Combine-47

Вайс Сити как бы хороший проект... но сейчас в нее мало кто играет. Почему они занимаются именно этой игрой? Есть же и другие проекты. Более новые.

-10
feniks9kl

знаешь как говорят, "кто платит, тот заказывает свою музыку"

10
PolskyPlush

Заказали - сделали. В чём предъява?

3
Илья_Казаков_93

это ведь он озвучивал Пейгана Мина в Far Cry 4? 🤔

Интересно, а целесообразно ли озвучивать столь древнюю игру? В неё разве ещё кто-то играет?

-11
Melsinner

играют) сам иногда перепрохожу)

5
K0t Felix

Те кто любят эту часть, то перепроходят иногда

3
Илья Белых

О, вопрос от унылого ньюфага!))) Ну здравствуй, ньюфаг! Как твое «ничего»?))) А если серьёзно, то ещё глупее вопрос не мог задать? И тем более, то, что они озвучивают Grand Theft Auto™: Vice City - это норм для тебя, а то, что они озвучили Far Cry IV, так ты решил возбухнуть и задать этот глупый, никчёмный вопросишко, да? Ты какой-то странный, Билли! Ты случайно Скитлстрянкой не заболел? Сейчас до сих-пор ко многим старым играм делают различные моды, глобальные моды и т.д., и т.п., а раз такое происходит, значит эти старые игры ещё популярны и пользуются спросом, это во-первых. Во-вторых, пора вам - ньюфагам признать, что среди новых игр практически, подчёркиваю - «Практически», нет ничего интересного, от слова «Совсем», они не с душою сделаны, унылые, из разряда: Разрабы: «Мы сделаем игру, как мы хотим, а не как хотят наши фанаты!», - Ну и нафига в такое играть? спрашивается. А старые игры сделаны с душой, с изюминкой, с идеей, из-за этих качеств которых хочется играть в них снова и снова! Пора сменить вам - ньюфагам свои методички и перейти на сторону добра - олдфагов!

6
Heavenly Injection Илья Белых

Я бы просто н@х#й послал )))

0
Пользователь ВКонтакте

Эмм... а может сразу Тетрис озвучить? Восьмибитный // Артём Василенко

-16
Пользователь ВКонтакте

Для тебя отдельно сделают // Артём Савельев

4
Пользователь ВКонтакте

Они не за спасибо это делают. А раз кто-то за это платит, значит кому-то это надо. Да и не вижу ничего плохого в том, что кто-то ещё заинтересован в старых играх. // Sgt Dornan

1
Peter t

А что старые игры не имеют права получить русскую озвучку? Так вас понимать? На эту игру было много желающих чтобы её озвучить в полный профессиональный дубляж фанаты просили годами так то. И они её наконец то получат. А вам я думаю надо в тетрис сыграть, ибо походу вы не в курсе что там нет не какой озвучки вообще. Раз вы сравнили эту игру с вайс сити где есть сюжет и персонажи и диалоги сравнили с тетрисом 🤭

2
Sider999 Peter t

Ну, надо написать, сюжет в тетрисе намного лучше чем в соси сити.

-1
Peter t Sider999

Ты ещё в игре змейка и пакмен напиши сюжет а мы посмотрим что из этого выйдет. Если ты вообще знаешь что это за игры 🤭

0
Dasdag

Какой дегенерат задонатил на озвучку тупорылой помойки ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ???

-19
JEKABRAZZ

Ну не все же зумеры и педики, для которых сделано большинство современных игр. Что тебя бомбит то от этого? Не играй, не для тебя же делается.

8
Mikharein

Классика не стареет.

1
Dasdag JEKABRAZZ

Я и в 2003м не играл в эту хероту. Вот как раз таки для тупых малолеток и делался этот "продукт"

-2
Dasdag Mikharein

Классика это диабло 1 и фоллаут, но никак не тухлая гта для дурачков местных

-2
muxamor2011

Исправь положение и задонать на что нибудь по твоему мнению стоящее.

0