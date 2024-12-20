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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 776 оценок

GameVoice продемонстрировали русскую озвучку разговорного радио Grand Theft Auto: Vice City

monk70
Новости

Как известно, студия локализации GameVoice работает над полной русской озвучкой Grand Theft Auto: Vice City. На днях команда опубликовала полную запись музыкальной радиостанции Flash FM, а сегодня представила озвучку разговорной станции VCPR или в переводе Общественное радио Вайс-Сити.

В ролях:

  • Анатолий Петров — Ведущий «Острых проблем» Морис Чавес
  • Наталья Грачёва — Совладелица ОРВС Мишель Монтаниус
  • Глеб Петров — Совладелец ОРВС Джонатан Фрилоудер
  • Дмитрий Филимонов — Гость ОРВС пастор Ричардс
  • Максим Лукин — Гость ОРВС нудист Барри Старк
  • Маргарита Корш — Гостья ОРВС МАТЬ Джен Браун
  • Илья Бледный — Гость ОРВС бизнесмен Джереми Робард
  • Данил Щебланов — Гость ОРВС гот Константинос Смит
  • Ева Финкельштейн — Гостья ОРВС развесёлая Дженни Луиза Краб
  • Константин Карасик — Гость ОРВС конгрессмен Алекс Шраб
  • Андрей Гриневич — Гость ОРВС Джон «Флорида» Хикори Даниил Бледный — Гость ОРВС мажорчик Каллум Крейшо
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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Илья_Казаков_93

это ведь он озвучивал Пейгана Мина в Far Cry 4? 🤔

Интересно, а целесообразно ли озвучивать столь древнюю игру? В неё разве ещё кто-то играет?

1
Melsinner

играют) сам иногда перепрохожу)

2
Пользователь ВКонтакте

Эмм... а может сразу Тетрис озвучить? Восьмибитный // Артём Василенко

-3
Пользователь ВКонтакте

Для тебя отдельно сделают // Артём Савельев

1