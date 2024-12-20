GameVoice продемонстрировали русскую озвучку разговорного радио Grand Theft Auto: Vice City

Как известно, студия локализации GameVoice работает над полной русской озвучкой Grand Theft Auto: Vice City. На днях команда опубликовала полную запись музыкальной радиостанции Flash FM, а сегодня представила озвучку разговорной станции VCPR или в переводе Общественное радио Вайс-Сити.
В ролях:
- Анатолий Петров — Ведущий «Острых проблем» Морис Чавес
- Наталья Грачёва — Совладелица ОРВС Мишель Монтаниус
- Глеб Петров — Совладелец ОРВС Джонатан Фрилоудер
- Дмитрий Филимонов — Гость ОРВС пастор Ричардс
- Максим Лукин — Гость ОРВС нудист Барри Старк
- Маргарита Корш — Гостья ОРВС МАТЬ Джен Браун
- Илья Бледный — Гость ОРВС бизнесмен Джереми Робард
- Данил Щебланов — Гость ОРВС гот Константинос Смит
- Ева Финкельштейн — Гостья ОРВС развесёлая Дженни Луиза Краб
- Константин Карасик — Гость ОРВС конгрессмен Алекс Шраб
- Андрей Гриневич — Гость ОРВС Джон «Флорида» Хикори Даниил Бледный — Гость ОРВС мажорчик Каллум Крейшо
это ведь он озвучивал Пейгана Мина в Far Cry 4? 🤔
Интересно, а целесообразно ли озвучивать столь древнюю игру? В неё разве ещё кто-то играет?
играют) сам иногда перепрохожу)
Эмм... а может сразу Тетрис озвучить? Восьмибитный // Артём Василенко
Для тебя отдельно сделают // Артём Савельев