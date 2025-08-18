Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition получила обновление 1.3

Как стало известно, Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition на прошлой неделе получила обновление 1.3 от пользователя EnglishBen и "неизвестных" авторов. Общий список изменений представлен ниже.
Технические и геймплейные улучшения
- Много очистки кода
- Удалены телефонные звонки с искусственным интеллектом
- Исправлен порядок выполнения миссий (теперь «Коллекционер» открывается правильно).
- Исправлена приоритетность телефонных звонков, чтобы она соответствовала стандартной игре.
- Добавлены проверки зоны для некоторых телефонных звонков, как в классической версии.
- Механика обнаружения в Pay N Spray была удалена (не работает на такой маленькой карте). Ее можно восстановить, проверьте папку с бонусами в загрузке :)
- Исправлена логика появления игроков (правильная проверка появления, появление в ближайшем убежище при загрузке автосохранения вместо Ocean View и т. д.)
- Визуальный урон игрока теперь сбрасывается после сна.
- Статистики были в основном переделаны, чтобы максимально соответствовать оригинальной версии VC.
- Теперь вы можете видеть, сколько денег у вас есть, просматривая магазины.
- Изменили цену на бейсбольную биту с 80 до 90 долларов.
- Добавлена функция автосохранения после сбора скрытого пакета
- Добавлена функция автосохранения после выполнения уникального трюкового прыжка.
- Добавлено вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за последний трюковый прыжок, как в классической версии.
- Добавлен текст о трюковых прыжках, как в GTA 4 («трюковый прыжок выполнен, осталось X трюков и т. д.»).
- Добавлены читы, которых раньше не было (изменения скинов)
- ASPIRINE cheat теперь исправляет шины транспортных средств и визуальные повреждения
Миссии
- Вечеринка — субтитры Мерседес теперь соответствуют ее диалогам
- Драка в переулке — исправлено местоположение точки продавца оружия
- Guardian Angels — увеличен радиус области, чтобы соответствовать стандартной версии (чтобы вы не проваливались при попытке собрать здоровье)
- Guardian Angels — исправлена ошибка, из-за которой текстуры интерфейса пользователя загружались некорректно
- Guardian Angels — добавлена проверка на то, что каждый гаитянин мертв или ранен перед появлением на мотоциклах, как в оригинальной версии.
- Самая быстрая лодка — удалены дополнительные точки появления, чтобы соответствовать оригинальной версии
- Самая быстрая лодка — удален потенциальный уровень розыска в доках
- Спрос и предложение — удалены дополнительные появления, чтобы отразить ванильную версию
- Sir Yes Sir — увеличен радиус проверки гаража в конце миссии (чтобы предотвратить запертие внутри гаража)
- Все на палубу — исправлена ошибка, из-за которой неудачное выполнение миссии возвращало вас к началу миссии
- VIP — удалено условие провала за убийство соперника-гонщика
- VIP — исправлена ошибка, из-за которой VIP мог случайно погибнуть после того, как сел в вашу машину.
- Нет выхода? — Кэм теперь правильно называется Кэм Джонс, а не Джонсон.
- The Shootist — Исправлена ошибка, из-за которой пропуск раундов приводил к провалу миссии
- The Job — удалить ненужные правки (автомобиль теперь является такси и припаркован возле клуба, как в обычной версии VC)
- The Job — Добавлена проверка, чтобы члены SWAT в банке были мертвы или ранены, прежде чем игрок сможет покинуть банк
- Dildo Dodo — Исправлены столкновения с контрольными точками, чтобы они соответствовали кругам в игре
- Фотография Марты — Фиксированный уровень розыска (от 4 до 5 звезд)
- Checkpoint Charlie — Добавлены уровни сложности, как в оригинальной версии
- Checkpoint Charlie — Добавлена проверка, чтобы убедиться, что игрок находится в Jetmax или Squalo.
- Checkpoint Charlie — Добавлено подсказка для начала миссии, если игрок находится в радиусе старта с Jetmax/Squalo.
- Checkpoint Charlie — Отключение столкновений на пакетах
- Cap The Collector — Добавлена проверка количества убитых коллекционеров (теперь вам не будут сообщать, что их еще больше, даже если вы убили всех).
- Keep Your Friends Close — Лэнс теперь появляется через 60 секунд, как в оригинальной версии (в этом патче по какой-то причине было 90 секунд)
- Keep Your Friends Close — Лэнс больше не непобедим, пока не доберётся до крыши
- Keep Your Friends Close — Сонни теперь появляется при правильных условиях, чтобы отражать ванильную версию
- Keep Your Friends Close — Игрок теперь восстанавливает здоровье в начале миссии/появлении Лэнса/появлении Сонни, как в оригинальной версии
- Trojan Voodoo — Добавлен m60, появляющийся на фабрике после миссии (миниган в классической версии VC)
- Cone Crazy — Теперь конусы могут быть повреждены, и вы проиграете, если сломаете их
- Cone Crazy — Логика вознаграждений теперь соответствует базовой игре
Обидно. Я два дня назад её прошёл уже. Поздно что то они обнову выкатили. // Nvidia Power
Писали обновы будут ещё выкатывать