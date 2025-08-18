ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
9.1 6 052 оценки

Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition получила обновление 1.3

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition на прошлой неделе получила обновление 1.3 от пользователя EnglishBen и "неизвестных" авторов. Общий список изменений представлен ниже.

Технические и геймплейные улучшения

  • Много очистки кода
  • Удалены телефонные звонки с искусственным интеллектом
  • Исправлен порядок выполнения миссий (теперь «Коллекционер» открывается правильно).
  • Исправлена приоритетность телефонных звонков, чтобы она соответствовала стандартной игре.
  • Добавлены проверки зоны для некоторых телефонных звонков, как в классической версии.
  • Механика обнаружения в Pay N Spray была удалена (не работает на такой маленькой карте). Ее можно восстановить, проверьте папку с бонусами в загрузке :)
  • Исправлена логика появления игроков (правильная проверка появления, появление в ближайшем убежище при загрузке автосохранения вместо Ocean View и т. д.)
  • Визуальный урон игрока теперь сбрасывается после сна.
  • Статистики были в основном переделаны, чтобы максимально соответствовать оригинальной версии VC.
  • Теперь вы можете видеть, сколько денег у вас есть, просматривая магазины.
  • Изменили цену на бейсбольную биту с 80 до 90 долларов.
  • Добавлена функция автосохранения после сбора скрытого пакета
  • Добавлена функция автосохранения после выполнения уникального трюкового прыжка.
  • Добавлено вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за последний трюковый прыжок, как в классической версии.
  • Добавлен текст о трюковых прыжках, как в GTA 4 («трюковый прыжок выполнен, осталось X трюков и т. д.»).
  • Добавлены читы, которых раньше не было (изменения скинов)
  • ASPIRINE cheat теперь исправляет шины транспортных средств и визуальные повреждения

Миссии

  • Вечеринка — субтитры Мерседес теперь соответствуют ее диалогам
  • Драка в переулке — исправлено местоположение точки продавца оружия
  • Guardian Angels — увеличен радиус области, чтобы соответствовать стандартной версии (чтобы вы не проваливались при попытке собрать здоровье)
  • Guardian Angels — исправлена ошибка, из-за которой текстуры интерфейса пользователя загружались некорректно
  • Guardian Angels — добавлена проверка на то, что каждый гаитянин мертв или ранен перед появлением на мотоциклах, как в оригинальной версии.
  • Самая быстрая лодка — удалены дополнительные точки появления, чтобы соответствовать оригинальной версии
  • Самая быстрая лодка — удален потенциальный уровень розыска в доках
  • Спрос и предложение — удалены дополнительные появления, чтобы отразить ванильную версию
  • Sir Yes Sir — увеличен радиус проверки гаража в конце миссии (чтобы предотвратить запертие внутри гаража)
  • Все на палубу — исправлена ошибка, из-за которой неудачное выполнение миссии возвращало вас к началу миссии
  • VIP — удалено условие провала за убийство соперника-гонщика
  • VIP — исправлена ошибка, из-за которой VIP мог случайно погибнуть после того, как сел в вашу машину.
  • Нет выхода? — Кэм теперь правильно называется Кэм Джонс, а не Джонсон.
  • The Shootist — Исправлена ошибка, из-за которой пропуск раундов приводил к провалу миссии
  • The Job — удалить ненужные правки (автомобиль теперь является такси и припаркован возле клуба, как в обычной версии VC)
  • The Job — Добавлена проверка, чтобы члены SWAT в банке были мертвы или ранены, прежде чем игрок сможет покинуть банк
  • Dildo Dodo — Исправлены столкновения с контрольными точками, чтобы они соответствовали кругам в игре
  • Фотография Марты — Фиксированный уровень розыска (от 4 до 5 звезд)
  • Checkpoint Charlie — Добавлены уровни сложности, как в оригинальной версии
  • Checkpoint Charlie — Добавлена проверка, чтобы убедиться, что игрок находится в Jetmax или Squalo.
  • Checkpoint Charlie — Добавлено подсказка для начала миссии, если игрок находится в радиусе старта с Jetmax/Squalo.
  • Checkpoint Charlie — Отключение столкновений на пакетах
  • Cap The Collector — Добавлена проверка количества убитых коллекционеров (теперь вам не будут сообщать, что их еще больше, даже если вы убили всех).
  • Keep Your Friends Close — Лэнс теперь появляется через 60 секунд, как в оригинальной версии (в этом патче по какой-то причине было 90 секунд)
  • Keep Your Friends Close — Лэнс больше не непобедим, пока не доберётся до крыши
  • Keep Your Friends Close — Сонни теперь появляется при правильных условиях, чтобы отражать ванильную версию
  • Keep Your Friends Close — Игрок теперь восстанавливает здоровье в начале миссии/появлении Лэнса/появлении Сонни, как в оригинальной версии
  • Trojan Voodoo — Добавлен m60, появляющийся на фабрике после миссии (миниган в классической версии VC)
  • Cone Crazy — Теперь конусы могут быть повреждены, и вы проиграете, если сломаете их
  • Cone Crazy — Логика вознаграждений теперь соответствует базовой игре
Пользователь ВКонтакте

Обидно. Я два дня назад её прошёл уже. Поздно что то они обнову выкатили. // Nvidia Power

ViksOne

Писали обновы будут ещё выкатывать