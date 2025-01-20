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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 874 оценки

GTA Vice City Nextgen Edition получила финальный трейлер - релиз модификации состоится 25 января

AceTheKing
Новости

RevTeam, создатели модификации, которая переносит Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, сообщили о том, что её релиз состоится уже 25 января.

Кроме того, разработчики так же поделились финальным трейлером, в котором продемонстрировали новые кадры из обновленной игры.

Известно, что в модификации будут доступны все сюжетные и побочные миссии из оригинальной игры. Модификация будет распространяться полностью бесплатно и выйдет на PC.

27
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
BigTrain

Сразу с озвучкой релиз будет ;)

7
KIBERMAX

Имба

1
Dusty Rust

и нахера озвучка? у рокстаров и так было норм , сабов достаточно

0
KILLA06

даже ремастед выглядит приятнее

5
Случайный Игрок

Что-то сони подёргивает, в оригинале такое было?

4
LuckyСat

Перевод качественный ещё вкарячить туда !

1
Wolffe14

так скоро разрабы сделает возможность добавить неофициальную русскую озвучку в ремейк

1
Роман2006Рус

Годнота приехала. Буду ждать,если конечно Роки не "прикроют" его.

1
bma2004

я бы посмотрел как они это в РФ сделают ))

2
Odesseet

А что изменилось?

1
NegativePolygon

Наконец-то

1
Madiark

Там нужен полноценный ремейк, а некачественный ремастер

0
User_200

Какое то странное название некстген, хотя плане графики ничего не изменилось

0
Pravdarub

Вот бы вице сити сториес так же сделали.

0
Lelik_mc_kawai

а читы то гта 4 подойдут? или нет?

0
Blaccyee145642

Как писали разработчики мода, в игру будут встроены читы из оригинальной игры

0
WerGC

что тут нового хз

-2
NegativePolygon

Я просто не понимаю под чем вы такое пишите? У вас проблемы с зрением что ли! Вы наверное байтеры какие та

-1
WerGC NegativePolygon

если вам нравится улучшения такого качества то мне нет,был действительно стоящий мод переносящий GTA4 на движок GTA5 вот там все сразу видно но его к сожалению заставили закрыть

0
Пользователь ВКонтакте

не стал бы радоваться, у юристов Cockstar еще целых 5 дней // Антон Соловьёв

-2
RavinSakara

О, ещё один мод, который R* прикроет?

-3
Danny Lamb

Будьте уверены, этот не прикроют. Издатель физически и юридически не дотянется до авторов.

0
GayFish Danny Lamb

Вполне могут дотянутся, но нужно приложить слишком много усилий, поэтому тупо проигнорируют.

0
Real Slim Shady

Зачем, а главное для кого.. Когда есть Defenitive Edition

-4