GTA Vice City Nextgen Edition получила финальный трейлер - релиз модификации состоится 25 января

RevTeam, создатели модификации, которая переносит Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, сообщили о том, что её релиз состоится уже 25 января.

Кроме того, разработчики так же поделились финальным трейлером, в котором продемонстрировали новые кадры из обновленной игры.

Известно, что в модификации будут доступны все сюжетные и побочные миссии из оригинальной игры. Модификация будет распространяться полностью бесплатно и выйдет на PC.