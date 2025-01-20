GTA Vice City Nextgen Edition получила финальный трейлер - релиз модификации состоится 25 января

RevTeam, создатели модификации, которая переносит Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, сообщили о том, что её релиз состоится уже 25 января.
Кроме того, разработчики так же поделились финальным трейлером, в котором продемонстрировали новые кадры из обновленной игры.
Известно, что в модификации будут доступны все сюжетные и побочные миссии из оригинальной игры. Модификация будет распространяться полностью бесплатно и выйдет на PC.
Сразу с озвучкой релиз будет ;)
Имба
и нахера озвучка? у рокстаров и так было норм , сабов достаточно
даже ремастед выглядит приятнее
Что-то сони подёргивает, в оригинале такое было?
Перевод качественный ещё вкарячить туда !
так скоро разрабы сделает возможность добавить неофициальную русскую озвучку в ремейк
Годнота приехала. Буду ждать,если конечно Роки не "прикроют" его.
я бы посмотрел как они это в РФ сделают ))
А что изменилось?
Наконец-то
Там нужен полноценный ремейк, а некачественный ремастер
Какое то странное название некстген, хотя плане графики ничего не изменилось
Вот бы вице сити сториес так же сделали.
а читы то гта 4 подойдут? или нет?
Как писали разработчики мода, в игру будут встроены читы из оригинальной игры
что тут нового хз
Я просто не понимаю под чем вы такое пишите? У вас проблемы с зрением что ли! Вы наверное байтеры какие та
если вам нравится улучшения такого качества то мне нет,был действительно стоящий мод переносящий GTA4 на движок GTA5 вот там все сразу видно но его к сожалению заставили закрыть
не стал бы радоваться, у юристов Cockstar еще целых 5 дней // Антон Соловьёв
О, ещё один мод, который R* прикроет?
Будьте уверены, этот не прикроют. Издатель физически и юридически не дотянется до авторов.
Вполне могут дотянутся, но нужно приложить слишком много усилий, поэтому тупо проигнорируют.
Зачем, а главное для кого.. Когда есть Defenitive Edition