GTA: Vice City - The Nextgen Edition получила большой набор качественных текстур высокого разрешения

Как стало известно, пользователь Hero выпустил модификацию с улучшенными текстурами для Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition.
Модификация обновляет свыше 700 текстур в игре. В ней полностью переделано свыше 90% рекламы и знаков по всему Вайс-Сити, которые при этом соответствую сюжету и временному периоду игры. Интерьеры, большинство ландшафтов и многие другие текстуры также были улучшены.
Моддер вручную переработал каждую текстуру без использования AI-масштабирования. Так что это не типичный набор AI-текстур.
Модельки бы прохожих поменять а то уж больно кошмарные они, крайне низкополигональные.
А где новости о драйверах Nvidia?? Забыли чтоль?)
Некоторые оригинальные текстуры более атмосферные и аутентичные.
Прогнали через ИИ функцией "сделать похожее". Халтура.
Вообще не поверю, что он это вручную делал. Иначе была бы схожесть получше.
да, вообще ии контент видно за км, настоящие художники скоро будут цениться дороже золота