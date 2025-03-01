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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, Шутер, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
9.1 5 568 оценок

GTA: Vice City - The Nextgen Edition получила большой набор качественных текстур высокого разрешения

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь Hero выпустил модификацию с улучшенными текстурами для Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition.

Grand Theft Auto: Vice City "Переработанные текстуры для NextGen Edition"

Модификация обновляет свыше 700 текстур в игре. В ней полностью переделано свыше 90% рекламы и знаков по всему Вайс-Сити, которые при этом соответствую сюжету и временному периоду игры. Интерьеры, большинство ландшафтов и многие другие текстуры также были улучшены.

Моддер вручную переработал каждую текстуру без использования AI-масштабирования. Так что это не типичный набор AI-текстур.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Destroited

Модельки бы прохожих поменять а то уж больно кошмарные они, крайне низкополигональные.

5
Arthas930

А где новости о драйверах Nvidia?? Забыли чтоль?)

0
StarfieJId

Некоторые оригинальные текстуры более атмосферные и аутентичные.

-2
JustA_NiceGuy

Прогнали через ИИ функцией "сделать похожее". Халтура.
Вообще не поверю, что он это вручную делал. Иначе была бы схожесть получше.

-5
Traxnyfree

да, вообще ии контент видно за км, настоящие художники скоро будут цениться дороже золота

-1