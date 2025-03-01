GTA: Vice City - The Nextgen Edition получила большой набор качественных текстур высокого разрешения

Как стало известно, пользователь Hero выпустил модификацию с улучшенными текстурами для Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition.

Модификация обновляет свыше 700 текстур в игре. В ней полностью переделано свыше 90% рекламы и знаков по всему Вайс-Сити, которые при этом соответствую сюжету и временному периоду игры. Интерьеры, большинство ландшафтов и многие другие текстуры также были улучшены.

Моддер вручную переработал каждую текстуру без использования AI-масштабирования. Так что это не типичный набор AI-текстур.