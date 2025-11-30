ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
9.1 6 225 оценок

Моддер продемонстрировал трассировку пути в GTA: Vice City - The Nextgen Edition

AceTheKing AceTheKing

Несколько дней назад моддер xoxor4d выпустил проект RTX Remix с трассировкой пути для Grand Theft Auto 4. Продолжая развитие этой инициативы, автор YouTube-канала MxBenchmarkPC опубликовал видеодемонстрацию, представляющую Grand Theft Auto: Vice City с поддержкой аналогичной технологии.

Важно уточнить, что представленная версия не является оригинальной игрой 2002 года. Фактически это модификация Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition, перенесённая на движок RAGE от GTA IV. Именно такая реализация позволяет задействовать функционал RTX Remix, тогда как с классической версией игры патч xoxor4d несовместим.

Проект Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition представляет собой бесплатный ремастер, который полностью переносит оригинальный контент, включая карту, миссии и игровые элементы на современный движок Rockstar Advanced Game Engine. Это открывает перед моддерами новые возможности по визуальному совершенствованию культовой игры.

Vvvvd

C 245 FPS до 30. И нах-я такая радость?

BelievingLeif

Мода такая у идиотов.

WerGC

как мертвому припарка,я еще на PS2 играл,нужен ремейк

ДЕНИСКА_омск

и сразу пропадает вайб и фпс

JustA_NiceGuy

FPS вышел из чата.

vertehwost

ну там же надо модельки всех людей менять , а то они low poly

D3moh

у меня даже видео тормозит какое эртэикс нафиг алло

Ahnx

Стало хуже. Обратите внимание на глючные тени от машин.

Олег Закиров

На сегодняшний день мод, конечно, для работяг бесполезен, т.к. мало у кого такое железо есть, но сам факт появления такого мода очень радует, учитывая, что он будет совершенствоваться со временем, как и компьютерное железо. Лет так чрез 5 у всех сборки буду на этом моде и такая графика уже будет нормой. Это круто!

MaxBlacksmith

Зачем такой мод? Чтоб темнее было?😄😄

kolinmah

Хорош издеваться над старыми играми.

