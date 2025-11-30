Моддер продемонстрировал трассировку пути в GTA: Vice City - The Nextgen Edition

Несколько дней назад моддер xoxor4d выпустил проект RTX Remix с трассировкой пути для Grand Theft Auto 4. Продолжая развитие этой инициативы, автор YouTube-канала MxBenchmarkPC опубликовал видеодемонстрацию, представляющую Grand Theft Auto: Vice City с поддержкой аналогичной технологии.

Важно уточнить, что представленная версия не является оригинальной игрой 2002 года. Фактически это модификация Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition, перенесённая на движок RAGE от GTA IV. Именно такая реализация позволяет задействовать функционал RTX Remix, тогда как с классической версией игры патч xoxor4d несовместим.

Проект Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition представляет собой бесплатный ремастер, который полностью переносит оригинальный контент, включая карту, миссии и игровые элементы на современный движок Rockstar Advanced Game Engine. Это открывает перед моддерами новые возможности по визуальному совершенствованию культовой игры.