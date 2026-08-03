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Слух: Кевин Файги хочет пригласить Зака Снайдера в Marvel Studios
Hasbro и Working Title снимут фильм по культовой британской игрушке "Action Man", вдохновлённой "G.I. Joe"
По данным аналитиков, Phantom Blade Zero и The Blood of Dawnwalker стали самыми ожидаемыми играми в Steam
Capcom приостановила производство спин-оффов Resident Evil из-за высокой занятости команд
Capcom выпустила DLC с Ясмин и обновила баланс в Street Fighter 6
Утечка: Xbox запустит Disc to Digital в августе, а каталог игр Xbox 360 начнёт возвращаться в 2027 году
По данным инсайдера, Шторм из Людей-Икс появится в "Чёрной пантере 3"
Создатели Palworld анонсировали новую игру - Palworld Online станет мобильной MMO
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Fable с AliExpress от разработчиков-одиночек: интервью с создателем Luminary Китом Колодом
Persona 4 Revival выйдет в феврале 2027 года: что уже известно о ремейке, его геймплее и главных изменениях
От катарсиса в Dark Souls до гипноза в Tamashika: интервью с автором самого необычного шутера года
Осень переполнена релизами: издатели бегут от Grand Theft Auto 6, создавая новую проблему
Революция в симуляторе футбола: интервью с продюсером EA Sports о кардинальных изменениях геймплея в EA Sports FC 27
От Commodore 64 до Counter-Strike 2: интервью с Мин Ли о Valve, Rust и его новом шутере
Голос Зоны: студия Voice of Folk представила русскую озвучку третьего трейлера DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Монитор AOC CS24A (официальная коллаборация с Counter-Strike 2)
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