Моддеры работают над добавлением поддержки DirectX 11 в оригинальную GTA: Vice City

Команда ReeveMods представила масштабный графический мод ImmersiveVC для оригинальной Grand Theft Auto: Vice City.
Модификация полностью перестраивает небо, освещение, тени, отражения, водную поверхность и погодные эффекты, а также переводит игру с устаревшего DX8 на современный рендерер DX11. Это позволяет значительно улучшить визуальное восприятие классической игры, выпущенной ещё в 2002 году.
ImmersiveVC добавляет процедурно генерируемое небо, объёмные облака и солнечные лучи, каскадные карты теней и фары для ночных сцен. Мод также включает попиксельное освещение от уличных фонарей, автомобилей и проблесковых маячков полиции. Среди других нововведений - дождь с привязкой к миру, отражающие мокрые дороги и преломляющие капли на объективе, а также шейдерная вода.
Ранняя версия мода пока что доступна только через Patreon, но, вероятно, полная версия станет бесплатной после завершения разработки.
вот такой должен был быть ремастер от роков
Главное чтобы на GTA SA потом перенесли.
челы просто не знают про dgvoodoo.