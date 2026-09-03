Моддеры работают над добавлением поддержки DirectX 11 в оригинальную GTA: Vice City

Команда ReeveMods представила масштабный графический мод ImmersiveVC для оригинальной Grand Theft Auto: Vice City.

Модификация полностью перестраивает небо, освещение, тени, отражения, водную поверхность и погодные эффекты, а также переводит игру с устаревшего DX8 на современный рендерер DX11. Это позволяет значительно улучшить визуальное восприятие классической игры, выпущенной ещё в 2002 году.

ImmersiveVC добавляет процедурно генерируемое небо, объёмные облака и солнечные лучи, каскадные карты теней и фары для ночных сцен. Мод также включает попиксельное освещение от уличных фонарей, автомобилей и проблесковых маячков полиции. Среди других нововведений - дождь с привязкой к миру, отражающие мокрые дороги и преломляющие капли на объективе, а также шейдерная вода.

Ранняя версия мода пока что доступна только через Patreon, но, вероятно, полная версия станет бесплатной после завершения разработки.