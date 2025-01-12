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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 848 оценок

Модификация Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition выйдет до конца января

monk70
Новости

Разработка мода Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition была завершена ещё в конце прошлого года, и, как теперь стало известно, неофициальный ремастер должен выйти в промежутке 20-30 января 2025 года.

В Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition полностью воссозданы все оригинальные миссии с использованием движка RAGE Engine, что обеспечивает более плавный игровой процесс и улучшенные визуальные эффекты. Игроки могут повторно посетить культовые миссии Vice City с улучшенной графикой и усовершенствованным физическим движком, что повышает общий игровой опыт.

39
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Otavek

Не вводите в заблуждение, релиз ожидается в промежутке 20-30 января!!!

5
StarDNikolaevich

Чукча не читатель, чукча - копипастер.

1
K0t Felix

Наконец-то

1
UnnervingRathar

это точно или снова перенесут?

0
Wolffe14

ну игра и так готово, так что все.

1
R3iz0r

еще бы русскую озвучку ваще была б имба

0
Валентин Бабкин

Если я не ошибаюсь, то она уже есть.

0
mad7ess Валентин Бабкин

Еще нет но близится к выходу gamevoice

1
Scorpion_GamePlay

Ну дай монолит, всё получится и играть будет можно

-3
Ded Chelyabinsk

У Томми спина изогнута как при сколиозе 3-й степени.

-5
Imnogamer

Это его брутальная походка..)

1
spaMER_ID

Анимации явно взяты от Джонни Клебица

0