Модификация Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition выйдет до конца января

Разработка мода Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition была завершена ещё в конце прошлого года, и, как теперь стало известно, неофициальный ремастер должен выйти в промежутке 20-30 января 2025 года.

В Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition полностью воссозданы все оригинальные миссии с использованием движка RAGE Engine, что обеспечивает более плавный игровой процесс и улучшенные визуальные эффекты. Игроки могут повторно посетить культовые миссии Vice City с улучшенной графикой и усовершенствованным физическим движком, что повышает общий игровой опыт.