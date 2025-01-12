Модификация Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition выйдет до конца января

Разработка мода Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition была завершена ещё в конце прошлого года, и, как теперь стало известно, неофициальный ремастер должен выйти в промежутке 20-30 января 2025 года.
В Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition полностью воссозданы все оригинальные миссии с использованием движка RAGE Engine, что обеспечивает более плавный игровой процесс и улучшенные визуальные эффекты. Игроки могут повторно посетить культовые миссии Vice City с улучшенной графикой и усовершенствованным физическим движком, что повышает общий игровой опыт.
Не вводите в заблуждение, релиз ожидается в промежутке 20-30 января!!!
Чукча не читатель, чукча - копипастер.
Наконец-то
это точно или снова перенесут?
ну игра и так готово, так что все.
еще бы русскую озвучку ваще была б имба
Если я не ошибаюсь, то она уже есть.
Еще нет но близится к выходу gamevoice
Ну дай монолит, всё получится и играть будет можно
У Томми спина изогнута как при сколиозе 3-й степени.
Это его брутальная походка..)
Анимации явно взяты от Джонни Клебица