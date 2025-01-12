Модификация Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition выйдет уже 20 января

Разработка мода Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition была завершена ещё в конце прошлого года, и, как теперь стало известно, неофициальный ремастер должен выйти уже через неделю – 20 января 2025 года.
В Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition полностью воссозданы все оригинальные миссии с использованием движка RAGE Engine, что обеспечивает более плавный игровой процесс и улучшенные визуальные эффекты. Игроки могут повторно посетить культовые миссии Vice City с улучшенной графикой и усовершенствованным физическим движком, что повышает общий игровой опыт.
Не вводите в заблуждение, релиз ожидается в промежутке 20-30 января!!!
Чукча не читатель, чукча - копипастер.
Наконец-то
Ну дай монолит, всё получится и играть будет можно
это точно или снова перенесут?
У Томми спина изогнута как при сколиозе 3-й степени.
Это его брутальная походка..)
Анимации явно взяты от Джонни Клебица