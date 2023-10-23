Навигатор в стиле мини-карты из GTA: Vice City вышел в App Store

В магазине приложений App Store было представлено новое приложение MiniMap Radar, доступное для iPhone и Apple Watch. Оно имитирует дизайн мини-карты GTA: Vice City, позволяя пользователям добавлять метки в стиле игры.

Работа приложения заключается в следующем: пользователь iPhone добавляет точки на карту, которые могут обозначать дом, любимые места и т.д. Эти точки можно настроить, присвоив им название, значок из Vice City и цвет. Когда все настройки завершены, можно включить режим дополненной реальности (AR), при котором мини-карта накладывается на изображение с камеры.

Приложение также можно синхронизировать с Apple Watch, на которых будет отображаться карта и метки, добавленные со смартфона.

Разработчик Тимур Абдрахимов предупредил, что карта немного топорно работает на часах, но это будет исправлено с обновлением. Он также отметил, что синхронизация между устройствами возможна только при одновременном запуске часов и телефона с приложением.

Стоимость приложения – 99 рублей или $1.