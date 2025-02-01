"Нет смысла делать проекты, если они могут исчезнуть": авторы GTA: Vice City Nextgen Edition прекратили работу над модом

25 января российские моддеры из Revolution Team выпустили свою версию GTA: Vice City на движке GTA 4. Однако радость оказалась недолгой — Take-Two почти сразу заблокировала их YouTube-канал. Вскоре та же участь постигла и Telegram-канал команды, а из группы во «ВКонтакте» пропали вообще все упоминания проекта Nextgen Edition.

Как оказалось, за блокировками стоит Entertainment Software Association — она представляет интересы Take-Two. Моддеры даже проконсультировались с юристом и выяснили неприятную правду: пусть компания и не работает в России, она всё равно может защищать свои авторские права.

В итоге Revolution Team решила совсем свернуть работу над Vice City Nextgen Edition — никто не знает, чем может обернуться игнорирование требований. Правда, разработчики намекнули, что обещанный патч всё-таки появится, но выпустит его якобы какая-то другая команда, которая с ними «абсолютно никак не связана».

«Какой смысл что-то делать, если нельзя об этом даже рассказать? Тем более когда в любой момент всё может просто исчезнуть»

Такими словами команда попрощалась со своими поклонниками.