"Нет смысла делать проекты, если они могут исчезнуть": авторы GTA: Vice City Nextgen Edition прекратили работу над модом

25 января российские моддеры из Revolution Team выпустили свою версию GTA: Vice City на движке GTA 4. Однако радость оказалась недолгой — Take-Two почти сразу заблокировала их YouTube-канал. Вскоре та же участь постигла и Telegram-канал команды, а из группы во «ВКонтакте» пропали вообще все упоминания проекта Nextgen Edition.
Как оказалось, за блокировками стоит Entertainment Software Association — она представляет интересы Take-Two. Моддеры даже проконсультировались с юристом и выяснили неприятную правду: пусть компания и не работает в России, она всё равно может защищать свои авторские права.
В итоге Revolution Team решила совсем свернуть работу над Vice City Nextgen Edition — никто не знает, чем может обернуться игнорирование требований. Правда, разработчики намекнули, что обещанный патч всё-таки появится, но выпустит его якобы какая-то другая команда, которая с ними «абсолютно никак не связана».
«Какой смысл что-то делать, если нельзя об этом даже рассказать? Тем более когда в любой момент всё может просто исчезнуть»
Такими словами команда попрощалась со своими поклонниками.
Вот это неожиданность! (Нет)
Мододелы необучаемые. Рокстар и Нинтендо компании игры которых лучше не трогать и не тратить на них своё время.
Ну так на что был расчет Take-Two ушла из россии соответственно по логике они мало что могли бы сделать
Но как оказалось что могут
Согласен, необучаемые что касательно тупости распространения, держали бы свои группы да канал в качестве информативных. А раздавали на торрентах типа рутрекера. И хрен бы кто им что сделал
И это странно. Они ушли и сами охотно соблюдают все санкции, которые от них требуют. При том, что на моде никто не зарабатывал.
Скорее всего до них при помощи адвокатов добрались. Поэтому надо по заветам этого чувака делать.
только страдать и играть в гвноремастеры можно за 5 тыщ и даже не в оригиналы а именно в ремастеры каловые... их же СЕО сам сказал чта ремастеры шикарны и индусы ретурды нарукодупившие ЭТО то большие молодцы а кто также не думает - нубасик... ребяткам огромнейший респект за то что сделали огромную работу и в том числе не пошли инди кал делать как остальные а занимались реальной темой
Я прекрасно понял ребят которые трудились над проектом, жаль что всё так получилось. За ваши старания низкий вам поклон ребята, я лично оценил это
Надеюсь патч который вернёт русскую озвучку нпс всё таки
У меня вообще этот мод не запустился на Вин 11 Про.Посмотрел там столько костылей надо прописывать и то не факт.Удалил.
с PG качнул мод,на win11 и всё запустилось без танцев с бубном
Та же фигня, только город был прозрачным. Плюнул и удалил. Не велика потеря что мод прикрыли, багов там было и есть предостаточно.
Вот ща долбанут инопланетяне с глубокого космоса лучом добра по земле, и всё финита ля комедия. Зачем жили не понятно.
Это до них только сейчас дошло что их щемить будут?) Науя столько время и сил надо было тратить чтобы потом все слить? Они че ебнтые?
Дурачки, что с них взять?
Блят, у тебя куча примеров как заворачивают проекты фоллыча/ГТА/зельд/марево, ты знал на что идешь.....выходит они Ыдиоты. Х лет Ыбать себе мозг с игрой и потом в один день ее убить. Ты или идешь до конца или вообще не берешься за проект.
ну я надеюсь народные умельцы "народных умельцев " допилят - там с габаритами машин что то странное , одни нормальные другие огромные
Никогда ж такого не было да?
Становимся анонимными и продолжаем работу... Ну и рукастым поклонникам мода ничего не мешает его улучшать.
>Какой смысл что-то делать, если нельзя об этом даже рассказать?
смысл есть, рассказывать можно, просто если не трогать интеллектуальную собственность
не было смысла и начинать))
Да что за бред,как будто 1 раз..ясно дело что за такое прилетит так,что и почки не хватит,зачем было делать,не понятно , озвучка топ , в остальном ничего такого,особенно модельки порадовали , которые целиком перекочевали из 2000x , столько человека часов было вложено , на чистом энтузиазме , бессмысленно конечно
Расчет был на то что компании в россии нет она сама ушла и поэтому ничего предъявить не могли
Для тех кто пишет а что они ожидали
Поясню: Сейчас Take-Two официально не работает в россии и по логике у них нет давления на что то из россии например не могут засудить и все такое
Но на деле все оказалось иначе и никто этого предвидеть не мог
не важно где ты находишься,нарушение авторских прав было всегда и везде, засудить можно хоть из пещеры
плюс мододелы собирали деньги,что как раз и повлияло на продвижение
согласен, даже GSC из укр смогли убедить вконтакте удалить посты в группе 1xbt про сталкер 2, т.е авторские права даже во время "пиупиу" никуда не пропадают, хотя согласен что это абсурд)
не факт так как компания не работает в россии ее даже нет тут и что либо сделать они не могли но все же смогли
Дальше носа не видишь.
Думаю они поняли что баги починить не смогут и ссолались что злые корпораты давят