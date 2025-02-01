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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, Шутер, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
9.1 5 228 оценок

"Нет смысла делать проекты, если они могут исчезнуть": авторы GTA: Vice City Nextgen Edition прекратили работу над модом

Lunersun
Новости

25 января российские моддеры из Revolution Team выпустили свою версию GTA: Vice City на движке GTA 4. Однако радость оказалась недолгой — Take-Two почти сразу заблокировала их YouTube-канал. Вскоре та же участь постигла и Telegram-канал команды, а из группы во «ВКонтакте» пропали вообще все упоминания проекта Nextgen Edition.

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Как оказалось, за блокировками стоит Entertainment Software Association — она представляет интересы Take-Two. Моддеры даже проконсультировались с юристом и выяснили неприятную правду: пусть компания и не работает в России, она всё равно может защищать свои авторские права.

В итоге Revolution Team решила совсем свернуть работу над Vice City Nextgen Edition — никто не знает, чем может обернуться игнорирование требований. Правда, разработчики намекнули, что обещанный патч всё-таки появится, но выпустит его якобы какая-то другая команда, которая с ними «абсолютно никак не связана».

«Какой смысл что-то делать, если нельзя об этом даже рассказать? Тем более когда в любой момент всё может просто исчезнуть»

Такими словами команда попрощалась со своими поклонниками.

Grand Theft Auto: Vice City "Фанатское переиздание Vice City Nextgen Edition"
-10
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
bysaturn

Вот это неожиданность! (Нет)

Мододелы необучаемые. Рокстар и Нинтендо компании игры которых лучше не трогать и не тратить на них своё время.

6
Ely Maze

Ну так на что был расчет Take-Two ушла из россии соответственно по логике они мало что могли бы сделать

Но как оказалось что могут

1
Дед Ирвинг Слив

Согласен, необучаемые что касательно тупости распространения, держали бы свои группы да канал в качестве информативных. А раздавали на торрентах типа рутрекера. И хрен бы кто им что сделал

5
TheNikolay00 Ely Maze

И это странно. Они ушли и сами охотно соблюдают все санкции, которые от них требуют. При том, что на моде никто не зарабатывал.

4
TrustingDonald TheNikolay00

Скорее всего до них при помощи адвокатов добрались. Поэтому надо по заветам этого чувака делать.

1
Wolfenstein

только страдать и играть в гвноремастеры можно за 5 тыщ и даже не в оригиналы а именно в ремастеры каловые... их же СЕО сам сказал чта ремастеры шикарны и индусы ретурды нарукодупившие ЭТО то большие молодцы а кто также не думает - нубасик... ребяткам огромнейший респект за то что сделали огромную работу и в том числе не пошли инди кал делать как остальные а занимались реальной темой

3
Xavel

Я прекрасно понял ребят которые трудились над проектом, жаль что всё так получилось. За ваши старания низкий вам поклон ребята, я лично оценил это

2
deni91

Надеюсь патч который вернёт русскую озвучку нпс всё таки

2
Саша Лайк

У меня вообще этот мод не запустился на Вин 11 Про.Посмотрел там столько костылей надо прописывать и то не факт.Удалил.

1
my musical world

с PG качнул мод,на win11 и всё запустилось без танцев с бубном

2
ShadowM88

Та же фигня, только город был прозрачным. Плюнул и удалил. Не велика потеря что мод прикрыли, багов там было и есть предостаточно.

0
yrroodd

Вот ща долбанут инопланетяне с глубокого космоса лучом добра по земле, и всё финита ля комедия. Зачем жили не понятно.

0
Шмоня Натанзон

Это до них только сейчас дошло что их щемить будут?) Науя столько время и сил надо было тратить чтобы потом все слить? Они че ебнтые?

0
ShadowM88

Дурачки, что с них взять?

-1
Шмоня Натанзон ShadowM88

Блят, у тебя куча примеров как заворачивают проекты фоллыча/ГТА/зельд/марево, ты знал на что идешь.....выходит они Ыдиоты. Х лет Ыбать себе мозг с игрой и потом в один день ее убить. Ты или идешь до конца или вообще не берешься за проект.

0
vertehwost

ну я надеюсь народные умельцы "народных умельцев " допилят - там с габаритами машин что то странное , одни нормальные другие огромные

0
Гамер132

Никогда ж такого не было да?

0
Аристов--Черный

Становимся анонимными и продолжаем работу... Ну и рукастым поклонникам мода ничего не мешает его улучшать.

0
rtnrwv

>Какой смысл что-то делать, если нельзя об этом даже рассказать?

смысл есть, рассказывать можно, просто если не трогать интеллектуальную собственность

-1
Йоховугундль

не было смысла и начинать))

-1
Abramski90

Да что за бред,как будто 1 раз..ясно дело что за такое прилетит так,что и почки не хватит,зачем было делать,не понятно , озвучка топ , в остальном ничего такого,особенно модельки порадовали , которые целиком перекочевали из 2000x , столько человека часов было вложено , на чистом энтузиазме , бессмысленно конечно

-1
Ely Maze

Расчет был на то что компании в россии нет она сама ушла и поэтому ничего предъявить не могли

0
Ely Maze

Для тех кто пишет а что они ожидали

Поясню: Сейчас Take-Two официально не работает в россии и по логике у них нет давления на что то из россии например не могут засудить и все такое

Но на деле все оказалось иначе и никто этого предвидеть не мог

-2
Йоховугундль

не важно где ты находишься,нарушение авторских прав было всегда и везде, засудить можно хоть из пещеры
плюс мододелы собирали деньги,что как раз и повлияло на продвижение

2
Лидер 666 Йоховугундль

согласен, даже GSC из укр смогли убедить вконтакте удалить посты в группе 1xbt про сталкер 2, т.е авторские права даже во время "пиупиу" никуда не пропадают, хотя согласен что это абсурд)

0
Ely Maze Йоховугундль

не факт так как компания не работает в россии ее даже нет тут и что либо сделать они не могли но все же смогли

0
YouTube_GamesTezi Ely Maze
не факт так как компания не работает в россии ее даже нет тут и что либо сделать они не могли но все же смогли

Дальше носа не видишь.

0
-zotik-

Думаю они поняли что баги починить не смогут и ссолались что злые корпораты давят

-7
Otavek
1