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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, Шутер, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
9.1 5 122 оценки

"Очередной позор Take-Two" - игроки раскритиковали издателя за попытки заблокировать GTA Vice City: Nextgen Edition

AceTheKing
Новости

25 января состоялся релиз масштабной модификации Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition от команды RevTeam, которая перенесла игру на движок RAGE.

Grand Theft Auto: Vice City "Фанатское переиздание Vice City Nextgen Edition"

За 2 дня до релиза Take-Two заблокировала Youtube-канал RevTeam, а вчера стало известно о том, что издатель продолжает вставлять "палки в колеса" модеров - так же был заблокирован и их Telegram-канал.

Пользователи считают, что юристы Take-Two специально выжидали анонс даты выхода модификации, за всё это время ни разу не связавшись с модерами, и рассчитывали, что смогут запугать RevTeam, как уже делали ранее с другими модерами, пригрозив DMCA-страйком на Youtube прямо перед релизом (чтобы RevTeam потратила больше года работы в пустую и побоялась выпускать проект), но что-то пошло не так. По всей видимости юристы Take-Two не учли одну "маленькую" деталь - то, в какой стране находятся модеры.

Сейчас бесплатная модификация в любом случае уже вышла и распространилась в сети, а Take-Two ничего не сможет сделать разработчикам, поскольку они находятся в России, из которой издатель официально ушел несколько лет назад и, вероятно, не планирует возвращаться в обозримом будущем.

По мнению пользователей, то, чем сейчас занимается Take-Two нельзя назвать никак иначе кроме как "мелкими пакостями", что выглядит просто позорно для такого крупного издателя, который продает сотни миллионов копий одной лишь GTA. Пользователи считают, Take-Two стоило в первую очередь озаботиться выпуском собственного качественного ремейка игры - тогда модерам в принципе не пришлось бы тратить своё время на разработку модификации.

Так же стоит напомнить, что по словам RevTeam, первоначально они планировали выпустить модификацию в виде отдельного мода, который требовал бы от пользователя наличие оригинальной Grand Theft Auto IV - это сулило ряд проблем и неудобств для игроков и самих RevTeam, поскольку пользователи могли получить ошибки в моде из-за некорректных версий игры/неправильной установки, но потенциально это могло обеспечить Take-Two дополнительными проданными копиями игры, однако свинский поступок издателя в итоге убедил модеров пересмотреть свои планы и выпустить готовую сборку игры. Таким образом, Take-Two сама себя лишила, пусть и небольшой, но дополнительной прибыли.

Пользователи поддерживают RevTeam и говорят, что модерам не стоит обращать внимания на угрозы Take-Two. Игроки советуют команде обосноваться в VK или любом другом российском игровом портале, которые не будут обращать внимания на требования Take-Two.

Судя по всему RevTeam не планирует бросать проект: разработчики уже сообщили о том, что уже составили список изменений для первого патча и поделились информацией о том, как любой желающий может перевести модификацию на другие языки, что еще сильнее увеличит распространение мода и разозлит Штрауса Зельника и его юристов.

Создатели GTA: Vice City - Nextgen Edition уже запланировали первый патч и рассказали как перевести мод на другие языки
67
60
Комментарии: 60
Ваш комментарий
HITMAN 5

Желаю им случайной утечки GTA 6 в массы, до официального выхода :)

56
Yamixdev

Уверен, сольют на торренты быстро!

7
ZAUSA
Желаю им случайной утечки GTA 6 в массы, до официального выхода :)

И что это даст? GTA Online не будут покупать?

-11
Imnogamer ZAUSA

В принципе, ничего не даст. Те, кому это всё надо по-настоящему, зелёные магазины стороной обходят. У нас даже и то, некоторых убедить продаваны пытаются, что надо, надо изворачиваться и покупать!! и слюной брызжат от одного только рутрекера. Ну а онлайн, ГТА, ясен пень будет покупать даже больше народа, молодых всё больше, им такое нравится. Пятёрку, вон, до сих пор доят, а ведь вышла она уже больше десяти лет назад..)) Всё уже давным-давно на трекерах, а доход, внезапно, никуда не делся.

-4
Restart16 Yamixdev

Я б небыл так уверен...Это будет не как из РДР ( тобиш порт игры 14 летней лавности ) тут скорей будет как из RDR2 когда год ждали релиза на ПК и ещо год когда игру взломают

1
USAROKSTARONE

Так была же утечка

0
Jarvis666

Даже Джон Марстон хочет застрелить этого продажного юриста Take Two ))

24
ZAUSA

Продажный?) Он как бы за деньги работает.

-5
Jarvis666 ZAUSA

Ну это понятно, за деньги уничтожат любого))

2
yagaorl

Вообще красавчики, сделали лучше, а эти теперь огрызаются, упущенные возможности ищут, а могли сразу все сами сделать, как надо, но пипл то хавает, а тут не вышло, не прокатило..

20
PS5PRO

Кривая подделка от Васянов лучше лол

-15
PolGhost

Сделали лучше? Да не особо. Визуально, зачастую, DE выглядит лучше из-за более уместной цветокоррекции, освещения и атмосферных эффектов. А физика, ну, будем честными - это не заслуга модмейкеров, а заслуга Рокстар и их движка. Заслуга модмейкеров состоит в том, что они смогли практически всё перенести из Vice City на движок 4ки. При том часть из взяли из столь ненавистного здесь DE. И то, что у игроков есть альтернатива в виде модификации отнюдь не плохо, а даже хорошо. Только не понимаю почему так превозносят

UPD. А за что минусы? Или вы действительно считаете, что освещение, цветокор и атмосферные эффекты, которые напрямую влияют на восприятие картинки, в моде лучше, чем в DE?

-10
Маркет Плейс PolGhost

Они смогли, а официалы нет? Или просто им пофиг было, лишь бы бабло срубить да и с меньшими вложениями. Поэтому бесплатный ремастер в любом случае лучше

2
PolGhost Маркет Плейс

А кто-нибудь обещал ремейк? Насколько я помню - нет. Это ремастер, слегка обновленная коллекция классических частей игр. О чем заявлялось с самого начала. Да, качество этого ремастера было не очень (да и сейчас остаются проблемы). Но в целом, разработчики перенесли игры на новые рельсы, обновив графику, хотя и несильно (например модели и текстуры), но оставив при этом практически всю внутриигровую логику старой

Что сделали модмейкеры? По сути, примерно тоже самое. Перетащили со старых рельсов на новые, только внутриигровая логика взята уже из GTA IV, а не осталась оригинальной. Модмейкеры практически ничего не изменили в плане количества полигонов и текстур, т.е. уровень детализации остался на примерно том же уровне, только с освещением похуже, цветокоррекцией похуже и без атмосферных эффектов, за то с физикой 4ки. Ну и многие забывают, что модмейкеры перенесли многое именно из DE, на рельсы GTA IV, а не классического Vice City. При этом максимально принижают этот DE

-2
Маркет Плейс PolGhost

А вы приравниваете мод к ремейку? Ну так получается модеры тем более сделали лучше и бесплатно, никто не мешает издателю снова продавать оригинальную игру, они ведь сами сняли с продажи ограничив выбор покупателей только своим криво спиленным ремастером. А предъявлять претензии на мод они не могут пока он бесплатный... Или может модеров Старфилда тоже осудить ведь они доделавают дерьмовую игру и бесплатно.

1
0ncnjqybr

Таке ту смотрит на мод, который не может засудить

16
Бэтмен из Блавикена

Причём по своей же вине, ликвидировав юр.лицо в стране проживания авторов мода

3
BleederHunt

Страус Зельник опять показал свою компетентность. Вроде ответ лежит же на поверхности, выпусти КАЧЕСТВЕННЫЙ ремейк/ремастер одной из старых частей, и столько денег налутаешь, что хватит с головой, но нет, выпускает дефективное издание, которое Страуса полностью удовлетворяет, т.к. видимо бюджет был там пара пачка чипсов и кока-кола

10
Yamixdev

Кратко, они сами годное что то для игр не могут сделать, у них всегда через жопу!
А тут мододелы уже пилят нормальный и крутой контент для старых игр, за что им низкий поклон и удачи в будущем!

10
Pravdarub

Они бояться что игроки увидят что оказывается можно было сделать лучше.

5
Aqel
0
UralGames83Ru

Ебанштраус зельник 😎

4
Dioptrick

Take-Two снова показали свою жадность и некомпетентность, никогда такого не было и вот опять и что самое главное им на все пофиг, потому что все кто пишет позор и поливают их грязью, один хрен побегут осенью (если не перенесут) ГТА 6 покупать

4
Victor Dukoff

Ну так один из разрабов Cockstar уже спалился, в открытую признав, что такой масштабный и отлично сделанный мод помешает продажам дефективного недопереиздания с мобилок, и лишает маленькую нищую компанию Take-two недополученной прибыли от сотен тысяч потенциальных игроков.

3
vovangt4

Руки коротковаты до России дотянутся)

3
Максим Кузнецов 700

ться

1
Imnogamer

Дык, ясное дело, что позорище они полное. Им такие проекты наоборот поддерживать надо.

2
PS5PRO

Наоборот поддерживать ну насмешил

-4
Imnogamer PS5PRO

Именно, что поддерживать, ведь они их и их игры рекламят и продают по энному кругу. Если ты совсем аутист, то Фоллыч Четвёртый и Скайрим в пример тебе элементарный. Ну, и с авой ты со своей меня ни разу не рассмеял, бо очень потреблюнов подобных не важу.

2
PS5PRO Imnogamer

Кретин причем тут фоллаут4 и Скайрим.Если там моды к оригинальной игре.А тут непонятно,что.смысл им его поддерживать клоун?А очередной защитник кривой поддержки от Васянов

-2
Федя Кочегар

Поиграл в этот мод. Он в разы лучше чем оригинал

2
OneCatPlaton

Я конечно не одобряю этого. Но я думаю, самым лучшим наказанием будет, за подобные поступки - это всем пользователям спиратить новую Grand Theft Auto 6, и не покупать игру на консолях.
(Или купить пару копий игры, и затем делиться аккаунтами с этой игрой, лишая издателя денег)
А затем, если вы спиратили эту игру, публично поделиться этим где-нибудь, что вы это сделали, потому-что издатель игры "негодяй", особенно мощно это будет, если таким займутся американцы.

Впрочем, если она появится в условном Xbox Gamepass - почему-бы через него не поиграть?

Хотя, честно говоря - люди слишком глупы, чтобы подобное сделать.
Ведь если-бы куча людей устраивали подобные, ну... "Интернет митинги" (давайте будем честны) против подобных компаний/ситуаций и прочего...

(В любом случае это плохо, но иногда, и с благими намереньями, это нужно. А то кто мы такие, ведь если мы будем то, что нам говорят - мы рано или поздно загоним себя в тупик... А может и уже загнали)

2
Пользователь ВКонтакте

ну а что вы хотите, играйте в нашу гта вс диджитал эдишн. сказал бы зелёнка))) // Mikhail Tsyganov

1
Маркет Плейс

На мой взгляд Некстген от модеров более достоин продаваться за бабки, чем оф ремастер с улучшенными текстурами через нейросеть

1
PolGhost

Только вот некстген от модеров, использует ассеты оф ремастера с улучшенными текстурами через нейросеть...

0
Маркет Плейс PolGhost

Где они там улучшены? Текстуры персонажей из оригинала, может быть другое что-то, да и то сильно отличается от оф ремастера и мода на старую игру...

0
PolGhost Маркет Плейс

Из официального паблика мода в ВК. Да, они не всё взяли из DE, но кое-что взяли. В том числе и город, который "с улучшенными текстурами через нейросеть"

0
Sir Walter Маркет Плейс

кек
из дефективного и взяли как бы. НО все равно так в разы лучше, сами тейкту могли на движке гта4/5 выкатить

0
Маркет Плейс PolGhost

Если это удалить из мода он никак не пострадает. К тому же текстурки для модеров не проблема запилить.

0
Бэтмен из Блавикена

А ведь могли просто прикрутить поддержку мода в Стим для владельцев оригинальной ГТА4 и лутать бабки на тех, кто докупит игру чисто ради мода, как с той же Армой 2 когда-то было и выходом DayZ, но когда в руководстве сидят люди, далёкие от игр, увы, имеем что имеем.

1
Aqel

КЛАСС!!! МОЛОДЦЫ!!!

Смачный пинок под зад буржуям - ЭТО ВСЕГДА ХОРОШО!!!

1
Vetrjak

позорники из take two

1
Пользователь ВКонтакте

Я люблю игры от Рокстар но ущербный издатель просто настоящая раковая опухоль // Aukhat Akim

0
GraF68ru

Еще и донаты им все отрезали, поганейший издатель, из принципа теперь этот обоссанный дефектив эдишн не куплю никогда.

0
Sir Walter

Ты еще хотел купить этот дефективный эдишн?

0
Wolfenstein

а гвноремастеры блокировать нагвнокоденные не будем ? то пусть лошки берут за 5 тыщ

0
Темный-Властелин

нет хуже и злее капиталиста, когда его доходам угрожают)

0
ZAUSA

Какая-то глупая отсебятина.

Так же стоит напомнить, что по словам RevTeam, первоначально они планировали выпустить модификацию в виде отдельного мода, который требовал бы от пользователя наличие оригинальной Grand Theft Auto IV - это сулило ряд проблем и неудобств для игроков и самих RevTeam, поскольку пользователи могли получить ошибки в моде из-за некорректных версий игры/неправильной установки, но потенциально это могло обеспечить Take-Two дополнительными проданными копиями игры, однако свинский поступок издателя в итоге убедил модеров пересмотреть свои планы и выпустить готовую сборку игры. 

Какой свинский поступок убедил, если тут же написана другая причина не делать мод?

Пользователи поддерживают RevTeam и говорят, что модерам не стоит обращать внимания на угрозы Take-Two. Игроки советуют команде обосноваться в VK или любом другом российском игровом портале, которые не будут обращать внимания на требования Take-Two.

Почему они думают, что VK не будет обращать внимания? Если верить истории с банами по Сталкеру 2, то VK реагирует и даже не проверяет.

-1
vovangt4

В VK размещено много западных фильмов(которые в России официально нельзя купить), и пиндосы уже пытались нажаловаться, не получилось, VK проигнорировала.

2
ЛАГАРИУМ
-1
UnwaveringGlenn

Нуу я бы вообще на месте разных издателей игр вообще на хрен запретил делать к играм моды разного характера, ведь это прямая угроза Капиталистическому Бизнесу, это как отнимать работу у Дворника убирая мусора во дворе своими руками, ведь Дворник получает Зарплату убирая двор, а ты выполняешь его работу и за это ты ничего не получаешь, поэтому пускай сами разработчики игр делают моды для свои .амно игр, а мододелы пускай займутся физической работай ибо не хрен сидеть 24 на 7 у Монитора и зарабатывать Потерею Зрения и проблемы с Поясницей, ну а если ты по Образованию Разработчик Игр или Программист то сиди у монитора 24 на 7 ведь ты ходячий Труп, вот так вот.

-2
Alex40001

так это блин деньги и планы на несколько лет а тут какие т модеры влезают и делают за них их работу так еще наверно и донаты собирают

-11
Бобровый Погребок

на что планы? какие несколько лет? они только что обоspались с дефинитив эдишон, заявили, что это шедевр а игроки дауны не понимают и всё, больше ничего не сделали, какие деньги, какие планы?

6
Alex40001 Бобровый Погребок

это не отменяет права собственности и то что у них могут появится какие то идеи что делать со своим продуктом. подать в суд на модеров да запросто юнита одного завести который будет представлять права компании

-7
PS5PRO Бобровый Погребок

Смешной искуственный хайп который в РФ раздувают насчёт этого кривого мода.Ну сделали физику из древнего кривого движка, многое другое сломали

-4
Wing42 Alex40001

В России такое не прокатит. У нас тут плевать хотели на претензии недружественных стран, так что тейкту может только гoвнеца навернуть со своим негодуе.

0
PS5PRO

Вот вчера играл в дефинитив графика почти как в фильме, ни в какое сравнение с Васянами не идёт.

https://ibb.co.com/hFhDYmM7

-13
NegativePolygon

Ты такой ущербный

0