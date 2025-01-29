"Очередной позор Take-Two" - игроки раскритиковали издателя за попытки заблокировать GTA Vice City: Nextgen Edition

25 января состоялся релиз масштабной модификации Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition от команды RevTeam, которая перенесла игру на движок RAGE.

За 2 дня до релиза Take-Two заблокировала Youtube-канал RevTeam, а вчера стало известно о том, что издатель продолжает вставлять "палки в колеса" модеров - так же был заблокирован и их Telegram-канал.

Пользователи считают, что юристы Take-Two специально выжидали анонс даты выхода модификации, за всё это время ни разу не связавшись с модерами, и рассчитывали, что смогут запугать RevTeam, как уже делали ранее с другими модерами, пригрозив DMCA-страйком на Youtube прямо перед релизом (чтобы RevTeam потратила больше года работы в пустую и побоялась выпускать проект), но что-то пошло не так. По всей видимости юристы Take-Two не учли одну "маленькую" деталь - то, в какой стране находятся модеры.

Сейчас бесплатная модификация в любом случае уже вышла и распространилась в сети, а Take-Two ничего не сможет сделать разработчикам, поскольку они находятся в России, из которой издатель официально ушел несколько лет назад и, вероятно, не планирует возвращаться в обозримом будущем.

По мнению пользователей, то, чем сейчас занимается Take-Two нельзя назвать никак иначе кроме как "мелкими пакостями", что выглядит просто позорно для такого крупного издателя, который продает сотни миллионов копий одной лишь GTA. Пользователи считают, Take-Two стоило в первую очередь озаботиться выпуском собственного качественного ремейка игры - тогда модерам в принципе не пришлось бы тратить своё время на разработку модификации.

Так же стоит напомнить, что по словам RevTeam, первоначально они планировали выпустить модификацию в виде отдельного мода, который требовал бы от пользователя наличие оригинальной Grand Theft Auto IV - это сулило ряд проблем и неудобств для игроков и самих RevTeam, поскольку пользователи могли получить ошибки в моде из-за некорректных версий игры/неправильной установки, но потенциально это могло обеспечить Take-Two дополнительными проданными копиями игры, однако свинский поступок издателя в итоге убедил модеров пересмотреть свои планы и выпустить готовую сборку игры. Таким образом, Take-Two сама себя лишила, пусть и небольшой, но дополнительной прибыли.

Пользователи поддерживают RevTeam и говорят, что модерам не стоит обращать внимания на угрозы Take-Two. Игроки советуют команде обосноваться в VK или любом другом российском игровом портале, которые не будут обращать внимания на требования Take-Two.

Судя по всему RevTeam не планирует бросать проект: разработчики уже сообщили о том, что уже составили список изменений для первого патча и поделились информацией о том, как любой желающий может перевести модификацию на другие языки, что еще сильнее увеличит распространение мода и разозлит Штрауса Зельника и его юристов.