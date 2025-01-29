"Очередной позор Take-Two" - игроки раскритиковали издателя за попытки заблокировать GTA Vice City: Nextgen Edition

25 января состоялся релиз масштабной модификации Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition от команды RevTeam, которая перенесла игру на движок RAGE.
За 2 дня до релиза Take-Two заблокировала Youtube-канал RevTeam, а вчера стало известно о том, что издатель продолжает вставлять "палки в колеса" модеров - так же был заблокирован и их Telegram-канал.
Пользователи считают, что юристы Take-Two специально выжидали анонс даты выхода модификации, за всё это время ни разу не связавшись с модерами, и рассчитывали, что смогут запугать RevTeam, как уже делали ранее с другими модерами, пригрозив DMCA-страйком на Youtube прямо перед релизом (чтобы RevTeam потратила больше года работы в пустую и побоялась выпускать проект), но что-то пошло не так. По всей видимости юристы Take-Two не учли одну "маленькую" деталь - то, в какой стране находятся модеры.
Сейчас бесплатная модификация в любом случае уже вышла и распространилась в сети, а Take-Two ничего не сможет сделать разработчикам, поскольку они находятся в России, из которой издатель официально ушел несколько лет назад и, вероятно, не планирует возвращаться в обозримом будущем.
По мнению пользователей, то, чем сейчас занимается Take-Two нельзя назвать никак иначе кроме как "мелкими пакостями", что выглядит просто позорно для такого крупного издателя, который продает сотни миллионов копий одной лишь GTA. Пользователи считают, Take-Two стоило в первую очередь озаботиться выпуском собственного качественного ремейка игры - тогда модерам в принципе не пришлось бы тратить своё время на разработку модификации.
Так же стоит напомнить, что по словам RevTeam, первоначально они планировали выпустить модификацию в виде отдельного мода, который требовал бы от пользователя наличие оригинальной Grand Theft Auto IV - это сулило ряд проблем и неудобств для игроков и самих RevTeam, поскольку пользователи могли получить ошибки в моде из-за некорректных версий игры/неправильной установки, но потенциально это могло обеспечить Take-Two дополнительными проданными копиями игры, однако свинский поступок издателя в итоге убедил модеров пересмотреть свои планы и выпустить готовую сборку игры. Таким образом, Take-Two сама себя лишила, пусть и небольшой, но дополнительной прибыли.
Пользователи поддерживают RevTeam и говорят, что модерам не стоит обращать внимания на угрозы Take-Two. Игроки советуют команде обосноваться в VK или любом другом российском игровом портале, которые не будут обращать внимания на требования Take-Two.
Судя по всему RevTeam не планирует бросать проект: разработчики уже сообщили о том, что уже составили список изменений для первого патча и поделились информацией о том, как любой желающий может перевести модификацию на другие языки, что еще сильнее увеличит распространение мода и разозлит Штрауса Зельника и его юристов.
Желаю им случайной утечки GTA 6 в массы, до официального выхода :)
Уверен, сольют на торренты быстро!
И что это даст? GTA Online не будут покупать?
В принципе, ничего не даст. Те, кому это всё надо по-настоящему, зелёные магазины стороной обходят. У нас даже и то, некоторых убедить продаваны пытаются, что надо, надо изворачиваться и покупать!! и слюной брызжат от одного только рутрекера. Ну а онлайн, ГТА, ясен пень будет покупать даже больше народа, молодых всё больше, им такое нравится. Пятёрку, вон, до сих пор доят, а ведь вышла она уже больше десяти лет назад..)) Всё уже давным-давно на трекерах, а доход, внезапно, никуда не делся.
Я б небыл так уверен...Это будет не как из РДР ( тобиш порт игры 14 летней лавности ) тут скорей будет как из RDR2 когда год ждали релиза на ПК и ещо год когда игру взломают
Так была же утечка
Даже Джон Марстон хочет застрелить этого продажного юриста Take Two ))
Продажный?) Он как бы за деньги работает.
Ну это понятно, за деньги уничтожат любого))
Вообще красавчики, сделали лучше, а эти теперь огрызаются, упущенные возможности ищут, а могли сразу все сами сделать, как надо, но пипл то хавает, а тут не вышло, не прокатило..
Кривая подделка от Васянов лучше лол
Сделали лучше? Да не особо. Визуально, зачастую, DE выглядит лучше из-за более уместной цветокоррекции, освещения и атмосферных эффектов. А физика, ну, будем честными - это не заслуга модмейкеров, а заслуга Рокстар и их движка. Заслуга модмейкеров состоит в том, что они смогли практически всё перенести из Vice City на движок 4ки. При том часть из взяли из столь ненавистного здесь DE. И то, что у игроков есть альтернатива в виде модификации отнюдь не плохо, а даже хорошо. Только не понимаю почему так превозносят
UPD. А за что минусы? Или вы действительно считаете, что освещение, цветокор и атмосферные эффекты, которые напрямую влияют на восприятие картинки, в моде лучше, чем в DE?
Они смогли, а официалы нет? Или просто им пофиг было, лишь бы бабло срубить да и с меньшими вложениями. Поэтому бесплатный ремастер в любом случае лучше
А кто-нибудь обещал ремейк? Насколько я помню - нет. Это ремастер, слегка обновленная коллекция классических частей игр. О чем заявлялось с самого начала. Да, качество этого ремастера было не очень (да и сейчас остаются проблемы). Но в целом, разработчики перенесли игры на новые рельсы, обновив графику, хотя и несильно (например модели и текстуры), но оставив при этом практически всю внутриигровую логику старой
Что сделали модмейкеры? По сути, примерно тоже самое. Перетащили со старых рельсов на новые, только внутриигровая логика взята уже из GTA IV, а не осталась оригинальной. Модмейкеры практически ничего не изменили в плане количества полигонов и текстур, т.е. уровень детализации остался на примерно том же уровне, только с освещением похуже, цветокоррекцией похуже и без атмосферных эффектов, за то с физикой 4ки. Ну и многие забывают, что модмейкеры перенесли многое именно из DE, на рельсы GTA IV, а не классического Vice City. При этом максимально принижают этот DE
А вы приравниваете мод к ремейку? Ну так получается модеры тем более сделали лучше и бесплатно, никто не мешает издателю снова продавать оригинальную игру, они ведь сами сняли с продажи ограничив выбор покупателей только своим криво спиленным ремастером. А предъявлять претензии на мод они не могут пока он бесплатный... Или может модеров Старфилда тоже осудить ведь они доделавают дерьмовую игру и бесплатно.
Таке ту смотрит на мод, который не может засудить
Причём по своей же вине, ликвидировав юр.лицо в стране проживания авторов мода
Страус Зельник опять показал свою компетентность. Вроде ответ лежит же на поверхности, выпусти КАЧЕСТВЕННЫЙ ремейк/ремастер одной из старых частей, и столько денег налутаешь, что хватит с головой, но нет, выпускает дефективное издание, которое Страуса полностью удовлетворяет, т.к. видимо бюджет был там пара пачка чипсов и кока-кола
Кратко, они сами годное что то для игр не могут сделать, у них всегда через жопу!
А тут мододелы уже пилят нормальный и крутой контент для старых игр, за что им низкий поклон и удачи в будущем!
Они бояться что игроки увидят что оказывается можно было сделать лучше.
Ебанштраус зельник 😎
Take-Two снова показали свою жадность и некомпетентность, никогда такого не было и вот опять и что самое главное им на все пофиг, потому что все кто пишет позор и поливают их грязью, один хрен побегут осенью (если не перенесут) ГТА 6 покупать
Ну так один из разрабов Cockstar уже спалился, в открытую признав, что такой масштабный и отлично сделанный мод помешает продажам дефективного недопереиздания с мобилок, и лишает маленькую нищую компанию Take-two недополученной прибыли от сотен тысяч потенциальных игроков.
Руки коротковаты до России дотянутся)
ться
Дык, ясное дело, что позорище они полное. Им такие проекты наоборот поддерживать надо.
Наоборот поддерживать ну насмешил
Именно, что поддерживать, ведь они их и их игры рекламят и продают по энному кругу. Если ты совсем аутист, то Фоллыч Четвёртый и Скайрим в пример тебе элементарный. Ну, и с авой ты со своей меня ни разу не рассмеял, бо очень потреблюнов подобных не важу.
Кретин причем тут фоллаут4 и Скайрим.Если там моды к оригинальной игре.А тут непонятно,что.смысл им его поддерживать клоун?А очередной защитник кривой поддержки от Васянов
Поиграл в этот мод. Он в разы лучше чем оригинал
Я конечно не одобряю этого. Но я думаю, самым лучшим наказанием будет, за подобные поступки - это всем пользователям спиратить новую Grand Theft Auto 6, и не покупать игру на консолях.
(Или купить пару копий игры, и затем делиться аккаунтами с этой игрой, лишая издателя денег)
А затем, если вы спиратили эту игру, публично поделиться этим где-нибудь, что вы это сделали, потому-что издатель игры "негодяй", особенно мощно это будет, если таким займутся американцы.
Впрочем, если она появится в условном Xbox Gamepass - почему-бы через него не поиграть?
Хотя, честно говоря - люди слишком глупы, чтобы подобное сделать.
Ведь если-бы куча людей устраивали подобные, ну... "Интернет митинги" (давайте будем честны) против подобных компаний/ситуаций и прочего...
(В любом случае это плохо, но иногда, и с благими намереньями, это нужно. А то кто мы такие, ведь если мы будем то, что нам говорят - мы рано или поздно загоним себя в тупик... А может и уже загнали)
ну а что вы хотите, играйте в нашу гта вс диджитал эдишн. сказал бы зелёнка))) // Mikhail Tsyganov
На мой взгляд Некстген от модеров более достоин продаваться за бабки, чем оф ремастер с улучшенными текстурами через нейросеть
Только вот некстген от модеров, использует ассеты оф ремастера с улучшенными текстурами через нейросеть...
Где они там улучшены? Текстуры персонажей из оригинала, может быть другое что-то, да и то сильно отличается от оф ремастера и мода на старую игру...
Из официального паблика мода в ВК. Да, они не всё взяли из DE, но кое-что взяли. В том числе и город, который "с улучшенными текстурами через нейросеть"
кек
из дефективного и взяли как бы. НО все равно так в разы лучше, сами тейкту могли на движке гта4/5 выкатить
Если это удалить из мода он никак не пострадает. К тому же текстурки для модеров не проблема запилить.
А ведь могли просто прикрутить поддержку мода в Стим для владельцев оригинальной ГТА4 и лутать бабки на тех, кто докупит игру чисто ради мода, как с той же Армой 2 когда-то было и выходом DayZ, но когда в руководстве сидят люди, далёкие от игр, увы, имеем что имеем.
КЛАСС!!! МОЛОДЦЫ!!!
Смачный пинок под зад буржуям - ЭТО ВСЕГДА ХОРОШО!!!
позорники из take two
Я люблю игры от Рокстар но ущербный издатель просто настоящая раковая опухоль // Aukhat Akim
Еще и донаты им все отрезали, поганейший издатель, из принципа теперь этот обоссанный дефектив эдишн не куплю никогда.
Ты еще хотел купить этот дефективный эдишн?
а гвноремастеры блокировать нагвнокоденные не будем ? то пусть лошки берут за 5 тыщ
нет хуже и злее капиталиста, когда его доходам угрожают)
Какая-то глупая отсебятина.
Какой свинский поступок убедил, если тут же написана другая причина не делать мод?
Почему они думают, что VK не будет обращать внимания? Если верить истории с банами по Сталкеру 2, то VK реагирует и даже не проверяет.
В VK размещено много западных фильмов(которые в России официально нельзя купить), и пиндосы уже пытались нажаловаться, не получилось, VK проигнорировала.
Нуу я бы вообще на месте разных издателей игр вообще на хрен запретил делать к играм моды разного характера, ведь это прямая угроза Капиталистическому Бизнесу, это как отнимать работу у Дворника убирая мусора во дворе своими руками, ведь Дворник получает Зарплату убирая двор, а ты выполняешь его работу и за это ты ничего не получаешь, поэтому пускай сами разработчики игр делают моды для свои .амно игр, а мододелы пускай займутся физической работай ибо не хрен сидеть 24 на 7 у Монитора и зарабатывать Потерею Зрения и проблемы с Поясницей, ну а если ты по Образованию Разработчик Игр или Программист то сиди у монитора 24 на 7 ведь ты ходячий Труп, вот так вот.
так это блин деньги и планы на несколько лет а тут какие т модеры влезают и делают за них их работу так еще наверно и донаты собирают
на что планы? какие несколько лет? они только что обоspались с дефинитив эдишон, заявили, что это шедевр а игроки дауны не понимают и всё, больше ничего не сделали, какие деньги, какие планы?
это не отменяет права собственности и то что у них могут появится какие то идеи что делать со своим продуктом. подать в суд на модеров да запросто юнита одного завести который будет представлять права компании
Смешной искуственный хайп который в РФ раздувают насчёт этого кривого мода.Ну сделали физику из древнего кривого движка, многое другое сломали
В России такое не прокатит. У нас тут плевать хотели на претензии недружественных стран, так что тейкту может только гoвнеца навернуть со своим негодуе.
Вот вчера играл в дефинитив графика почти как в фильме, ни в какое сравнение с Васянами не идёт.
https://ibb.co.com/hFhDYmM7
Ты такой ущербный