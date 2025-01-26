Почти безоговорочная победа модеров: появилось сравнение GTA: Vice City Definitive Edition и Nextgen Edition

Вчера состоялся релиз долгожданного крупного мода для Grand Theft Auto: Vice City - Nextgen Edition от разработчиков из команды RevTeam. В сети уже появилось первое сравнение бесплатной модификации Nextgen Edition и последней версии платного ремастера Definitive Edition, который компания Take-Two выпустила в 2021-м году.
Как и ожидалось, бесплатная модификация почти не оставила шансов официальному ремастеру. Если разницу в графике между Definitive Edition и Nextgen Edition еще можно подвергнуть сомнению, то вот физика и ряд других аспектов игры, благодаря современному движку RAGE, выглядят значительно лучше в моде, чем в официальном ремастере от Take-Two, который никак не улучшил их относительно оригинальной игры.
По сравнению с Definitive Edition и оригинальной игрой, Nextgen Edition привнесла в игру продвинутую физику тел Euphoria, систему укрытий, ручное прицеливание из автомобиля, продвинутую систему повреждения и деформации автомобилей, полноценную физику воды и ряд других компонентов, которые присутствуют в современных GTA.
Тем не менее, стоит отметить, что Nextgen Edition нуждается в дополнительной полировке: игроки жалуются на периодические вылеты, труднопроходимую миссию с вертолетиком, а так же ряд других мелких недоработок. Так же игроки надеются, что в дальнейшем для игры сделают более качественные модели персонажей, что должно еще сильнее улучшить визуальное качество мода. Некоторые пользователи сообщили, что уже смогли пройти модификацию практически до финала.
Игроки считают, что компании Take-Two вместо попыток заблокировать бесплатную фанатскую работу, в которую было вложено уйма труда и сил, стоило самой приложить больше усилий и выпустить полноценный ремейк легендарной игры на современном движке, а не тот технический ужас, что игроки получили в 2021 году.
Кто бы сомневался что игра с модами выглядит намного лучше чем то что выпускают косорукие рокстары за фулл прайс. Перед выходом модификации забанить их канал хуже лицемерия
И такое бывает.
Не в защиту скажу, что GTA Trilogy Definitive Edition сделана в формате black box -- это такой тип разработки. Т.е. backend игры, включая физику транспорта, передвижение и всё-всё-всё работает в коробке внутри старой игры. За рендер отвечает UE. И вот такой black box накладывает много технических ограничений. В игру даже не прикрутить современную ragdoll-физику, хотя какой-нибудь UE её держит из коробки, как и современную водичку, современный шутинг и многое другое. Зато получается очень дёшево.
Надеюсь, будущие "переосмысления" Knights of the Old Republic и Oblivion, от славянских игростудий, не пошли по пути black box разработки. Хотя, авторы будущего Knights of the Old Republic долго думали в эту сторону.
black box накладывает много технических ограничений - то есть получается, что игра вообще не должна была выходить под видом definitive edition на консолях и тем более на рс. Если даже банально не было исправлено различные аспекты ошибок, баги. Но тем не менее рокстар дали зеленый свет, выпустить забагованный кусок кода. Даже физику со старой версий не выпилили и не добавили исправления.
Сколько же можно тупицам повторять, что Рокстар к ремастеру не имеет никакого отношения!
Ну, справедливости ради, Дефинитив делали не Рокстар, а канал забанили по требованию Take Two
Это не отменяет того факта что они конченые олени. Сам не умеешь не нужно мешать другим. Тем более надо знать что мод не делает игру хуже а наоборот дает вторую жизнь старой игре. Типо забанить за то что ты просто пытаешься что исправить косяки, другие студий наборот руки расцеловали бы за такое хорошее отношение к их продуктам, плюс к этому еще и за бесплатно.
Да, вот с вылетами у мода беда, в остальном отличная вещь.
Мне от вылетов помогло уменьшить кол-во трафика до 30, а дистанцию обзора и детализацию до 60. После этого, пока что, ни одного вылета не словил.
От бесконечной загрузки и непрогруза текстур в commandline прописал
-availablevidmem 8000
-forcehighqualitymirrors
-novblank
-heapsize 1048576
-noprecache
-nomemrestrict
-norestrictions
у меня ни одного вылета не было, я всегда ставлю текстуры на высокие, только отражение на очень высокие, а трафик, дистанцию и тд всегда на 50. так как гта 4 очень не стабильно себя вел фпс если все выставить на 100 при чем на любой видеокарте а у меня их немало в коллекции. есть и Gtx580-Gtx780-780Ti-980Ti-1050Ti-Rtx 2060 Super и на всех этих картах если выставить на 100 то фпс нестабильно себя ведет, а если поставить на 50 то получаю комфортные 80-66 фпс ниже не проседает.
У меня тоже вылетает рандомно
Лучшие эффекты и физика это заслуга движка. Перенос старой вайссити на новый движок - заслуга модеров.
Ремастер от мумбайских аутсорсеров Рокстар тоже на другом движке. Кривые руки никакие движки не оправдают. Просто энтузиасты и запаренные офисные рабы работают по-разному.
Бесспорно разрабы Nextgen Edition справились великолепно но пропатчить немного надо!
Визуал - дефинити, физика -мод
Девушек-роллеров на улицах в nextgen нет( Мелочь, но из таких мелочей игра и складывается
В общем скачал, поиграл, впечатление двоякое:
Из "плюсов"
1. Графон неплох (хоть для меня никогда это не было первоочередным критерием)
2. Русская озвучка хороша.
Всё..
Теперь к минусам:
1. У машин очень тугое управление.
2. В городе ввели запрет на роликовые коньки.
3. Нет хилок. Нашёл только возле больнички, после того как умер, т. е. смысл потерян.
4. Не нашёл оружия спрятанного по карте, по старой памяти пытался найти.
5. Томми научился плавать (не знал к плюсам или минусам отнести - решил к минусам). При попытке переплыть в другой город съела акула))). // Андрей Зиновьев
Не заслуга мода. Но приятно что вышла почти одновременно с модом.
Привет из GTA IV.
Закусочные работают. Снова привет из GTA IV.
Из своих наблюдений добавлю: система розыска из "четвёрки" очень радует. Больше никаких бесконечных погонь без необходимости подбирать "звёзды" или перекрашивать чужие машины.
Как будто в 4 гта оно было лучше. Такое же управление и физика машин такое же // Артём Савельев
Хилки есть, просто это теперь не значок сердца крутящий, а маленькая еле заметная аптечка. Оружие тоже есть, значки заменены на 3д модели что ли, крч, оно лежит на земле, тож мало заметно. По крайней мере на пирсе, есть пистолет, у полицейского участка гранаты. Надо вглядываться((
Но убрали звезды розыска, и безумства что очень жаль)
Да и то и то как-то всрато выглядит
Рокстар там в шоке // Андрей Николаевич
Да тут даже сравнивать не нужно и так всё понятно что NextGen вынесет в одну калитку
Чего все так удивляются? Некстген версию делали люди, которые любят то что они делали и делали в первую очередь, чтоб самым было приятно играть в свое творение, любимое дитя!!! А дефинитив, делали люди на работе за которую им платят, которая им может и не нравится, но за неё платят и на игру им похер, может даже они сами и не играли в неё! Для них это просто работа(((
Потому и игры сейчас 2 из 3 гав..но так создание игр сейчас в первую очередь хорошо подоить всех до кого рученки дотянутся!
А чтоб игра зашла игрокам, когда ты её делаешь, ТЫ должен в первую очередь быть от неё в восторге, и стараться сделать так, чтоб и все кто её купить разделили твой восторг от игры, ане сделать как нибуть лишь бы продать хоть кому-то!
Это игре ремэйк бы не помешал так сказать для молодой аудитории, но да понастальгировать можно и на этом ремейке с Nextgen Edition.
Шакалы рокстаров уже наверняка отправили письмо с требованием удалить мод // Дмитрий Зинченко
Куда? В РФ?) // Илья Легин
О как, они из РФ оказывается. Но я почти угадал, зашел в канал телеги, там пишут: "что за два дня до релиза Take-Two Interactive удалили наш YouTube-канал без каких-либо предупреждений или попыток связаться с нами" // Дмитрий Зинченко
Ну, это максимум, на что Тэйк-Ту могут сейчас пойти. // Илья Легин
А про масштаб транспорта в сравнении с Томми все молчат. В моде машины слишком большие.
Согласен, тоже сразу бросилось в глаза
Поиграл пару минут,сразу возник вопрос:зачем делать такие яркие взрывы и вспышки от выстрелов оружия?по ощущениям как будто ночью фонариком в лицо светят😒
Жёлтый асфальт, это как обожание жёлтого снега. Купи!
вчера качнул, побегал, сыровато еще, выкинуло пару раз за 30 минут, текстуры путаются через друг друга проходят, но за работу в целом респект с плюсом, очень понравилось как ведут себя машины ну озвучка прям вообще крутая
Очень убогое управление транспортом, к сожалению.
Не знаю, кто там прыгает за оф ремастер, там плюс только в обновленных тестурах, что можно потом и на Некстген прикрутить. А в остальном оф ремастер полное дерьмо, ещё и платное.
выложите кто-нибудь сохранение после миссии на вертолете !
У нас так не принято
унылый проходняк
В своё время игра была неплохой, да и каких-то приличных аналогов тогда не существовало (разве что какой-нибудь "Driver"). Другое дело, что сегодня она смотрится уже так себе, да.
нет
ты