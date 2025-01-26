Почти безоговорочная победа модеров: появилось сравнение GTA: Vice City Definitive Edition и Nextgen Edition

Вчера состоялся релиз долгожданного крупного мода для Grand Theft Auto: Vice City - Nextgen Edition от разработчиков из команды RevTeam. В сети уже появилось первое сравнение бесплатной модификации Nextgen Edition и последней версии платного ремастера Definitive Edition, который компания Take-Two выпустила в 2021-м году.

Как и ожидалось, бесплатная модификация почти не оставила шансов официальному ремастеру. Если разницу в графике между Definitive Edition и Nextgen Edition еще можно подвергнуть сомнению, то вот физика и ряд других аспектов игры, благодаря современному движку RAGE, выглядят значительно лучше в моде, чем в официальном ремастере от Take-Two, который никак не улучшил их относительно оригинальной игры.

По сравнению с Definitive Edition и оригинальной игрой, Nextgen Edition привнесла в игру продвинутую физику тел Euphoria, систему укрытий, ручное прицеливание из автомобиля, продвинутую систему повреждения и деформации автомобилей, полноценную физику воды и ряд других компонентов, которые присутствуют в современных GTA.

Тем не менее, стоит отметить, что Nextgen Edition нуждается в дополнительной полировке: игроки жалуются на периодические вылеты, труднопроходимую миссию с вертолетиком, а так же ряд других мелких недоработок. Так же игроки надеются, что в дальнейшем для игры сделают более качественные модели персонажей, что должно еще сильнее улучшить визуальное качество мода. Некоторые пользователи сообщили, что уже смогли пройти модификацию практически до финала.

Игроки считают, что компании Take-Two вместо попыток заблокировать бесплатную фанатскую работу, в которую было вложено уйма труда и сил, стоило самой приложить больше усилий и выпустить полноценный ремейк легендарной игры на современном движке, а не тот технический ужас, что игроки получили в 2021 году.