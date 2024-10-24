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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 638 оценок

Разработчики ремейка GTA: Vice City на движке RAGE поделились новым прогрессом в разработке мода

AceTheKing
Новости

RevTeam, создатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, рассказали про достигнутые успехи в разработке модификации.

По словам разработчиков, работа над модом идет полным ходом - пользователи могли увидеть это на технических стримах, которые регулярно устраивают разработчики.

Разработка мода достигла нового важного этапа: теперь все магазины, кафе, аптеки, а также точки с амуницией и строительными инструментами полностью функционируют. Более того, можно не только покупать, но и грабить.

Так же разработчики сообщили, что в одной из перечисленных локаций они оставили интересную и каноничную пасхалку, обнаружить которую получится лишь в определенное время суток.

Создатели ремейка GTA: Vice City на движке RAGE завершили работу над сюжетными миссиями - релиз планируется в декабре
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

у меня только один вопрос, будут ли баги физики и qte в игре как в гта 4 при фпс выше 60?

1
Sider999

Будет очень интересно опробовать.

1
Робот Колдун

Каноничная пасхалка, эта которая за стеной в амму-нации была?

0
Luqedzzz

вот она - ГТА 6!

0
антон фекалис

игра в которой нужно всех убивать и на машинке бибикать. вау

-5
Гремлин666

Раньше это была величайшая игра на ПК!!!!!!!!!!!!!!!!!

1