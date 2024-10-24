Разработчики ремейка GTA: Vice City на движке RAGE поделились новым прогрессом в разработке мода

RevTeam, создатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, рассказали про достигнутые успехи в разработке модификации.

По словам разработчиков, работа над модом идет полным ходом - пользователи могли увидеть это на технических стримах, которые регулярно устраивают разработчики.

Разработка мода достигла нового важного этапа: теперь все магазины, кафе, аптеки, а также точки с амуницией и строительными инструментами полностью функционируют. Более того, можно не только покупать, но и грабить.

Так же разработчики сообщили, что в одной из перечисленных локаций они оставили интересную и каноничную пасхалку, обнаружить которую получится лишь в определенное время суток.