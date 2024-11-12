Разработка ремейка GTA: Vice City на движке RAGE успешно продвигается - реализована покупка недвижимости

RevTeam, создатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, продолжаются делиться достигнутым прогрессом в разработке модификации.
За прошедшие недели разработчики реализовали в модификации следующие механики:
- Добавлены пикапы (корзины) с одеждой для переодевания;
- Улучшена система металлоискателей, теперь при прохождении через рамку появляется пикап в виде корзины с оружием;
- Добавлена возможность покупать недвижимость.
По словам разработчиков, несмотря на то, что такие механики выглядят не слишком важными для игры, именно из таких мелких деталей и состоит игра - все они очень важны для создания атмосферы. Релиз модификации запланирован на декабрь этого года.
Релиз через месяц, а такие важные механики только сейчас добавляются.
Странно это все.
Все сюжетные миссии и большинство побочек уже реализованы - технические стримы по разработке они проводят почти каждую неделю. Сомневающиеся могут найти и ознакомиться.
Они их хотели делать после первого релиза. Но потом передумали и решили выпустить сразу целиком. Вот поэтому всё это уже в последнею очередь пилят.
Можно ли это назвать ремейком, если тут только новый движок и некоторые моды? Выглядит лучше, но это просто старая GTA: Vice City в которую многие наигрались ещё 20 лет назад.
В зачем оно все надо если графически изменений минимум ?
Euphoria, динамическое освещение, нормальные LOD'ы на всю карту, вода не в виде плоской синей текстуры, одна из лучших систем повреждения автомобилей из GTA IV, система укрытий и т.д.
И зачем это все если графика таже ?
Включи видео с модом и оригинальной игрой, сравни и увидишь насколько она "та же". По графике тут скорее нечто близкое к DE, только без пластиковых персонажей и со всеми особенностями движка RAGE, которые я описал выше, что само по себе даст совершенно новые ощущения при прохождения игры.