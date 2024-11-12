Разработка ремейка GTA: Vice City на движке RAGE успешно продвигается - реализована покупка недвижимости

RevTeam, создатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, продолжаются делиться достигнутым прогрессом в разработке модификации.

За прошедшие недели разработчики реализовали в модификации следующие механики:

Добавлены пикапы (корзины) с одеждой для переодевания;

Улучшена система металлоискателей, теперь при прохождении через рамку появляется пикап в виде корзины с оружием;

Добавлена возможность покупать недвижимость.

По словам разработчиков, несмотря на то, что такие механики выглядят не слишком важными для игры, именно из таких мелких деталей и состоит игра - все они очень важны для создания атмосферы. Релиз модификации запланирован на декабрь этого года.