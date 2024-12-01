RevTeam поделилась мини-отчетом о проделанной работе над модификацией, которая переносит GTA: Vice City на движок RAGE

Команда RevTeam продолжает делиться подробностями разработки модификации Grand Theft Auto: Vice City The Nextgen Edition, которая переносит игру на движок RAGE.
В этот раз моддеры поделились мини-отчетом о некоторых проделанных доработках за последнее время:
- Были реализованы все телефонные звонки, которые происходят по ходу сюжета;
- По городу были добавлены лестницы для спуска на берег;
- Реализована функция парковочного места около отеля - оставленный на нём автомобиль будет сохранен и доступен после загрузки;
- Вывод денежных средств от бизнеса будет показан с помощью счетной машинки, которая имеет полноценную анимацию перелистывания денег.
Выход модификации запланирован до конца текущего года. На данный момент команда делает финальные доработки перед релизом модификации.
Красавчики вообще)
Это будет лучший ремастер вайса. А когда моды попрут, ууу, это будет вещь из вещей.
наверное первая моя игра которую действительно хотел купить и купил и потом не испытал разочарования .
Жду
Ошибки вижу, в той же разметке стоянки на дороге, но это придирки, думаю исправят. Это в сто раз круче, чем официальный ремастер.
а в чём смысл в другом движке?
В гта4 поиграй и такие вопросы сами по себе отпадут
вроде говорили, что там не будет регдола
Как не может быть регдола в игре, в которую внедрили Рейдж, если он по сути работает с эйфорией?
В gta 5 регдола не было, по крайней мере он жестко урезан
В смысле, не было? Ты цифрой не ошибся?
их ещё не засудили? удивительно
А кто их может засудить то? Ребята из России если что, а рокстар официально ушли из России и у них нет не каких прав что либо предъявить, их игры лицензии не продаются в России больше
юридические офисы тоже нет. Это важно понимать, тем самым если ты в России теперь ты можешь спокойно делать моды и озвучки на игры от рокстар, и никто нечего тебе не сделает. Вот и всё. 🤷♂️