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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 737 оценок

RevTeam поделилась мини-отчетом о проделанной работе над модификацией, которая переносит GTA: Vice City на движок RAGE

AceTheKing

Команда RevTeam продолжает делиться подробностями разработки модификации Grand Theft Auto: Vice City The Nextgen Edition, которая переносит игру на движок RAGE.

В этот раз моддеры поделились мини-отчетом о некоторых проделанных доработках за последнее время:

  • Были реализованы все телефонные звонки, которые происходят по ходу сюжета;
  • По городу были добавлены лестницы для спуска на берег;
  • Реализована функция парковочного места около отеля - оставленный на нём автомобиль будет сохранен и доступен после загрузки;
  • Вывод денежных средств от бизнеса будет показан с помощью счетной машинки, которая имеет полноценную анимацию перелистывания денег.

Выход модификации запланирован до конца текущего года. На данный момент команда делает финальные доработки перед релизом модификации.

Создатели ремастера Grand Theft Auto: Vice City на движке RAGE поделились подробностями проекта
52
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
NegativePolygon

Красавчики вообще)

16
Случайный Игрок

Это будет лучший ремастер вайса. А когда моды попрут, ууу, это будет вещь из вещей.

5
daxcom

наверное первая моя игра которую действительно хотел купить и купил и потом не испытал разочарования .

0
James16rus

Жду

0
Ниалот Нзотович

Ошибки вижу, в той же разметке стоянки на дороге, но это придирки, думаю исправят. Это в сто раз круче, чем официальный ремастер.

-1
rtnrwv

а в чём смысл в другом движке?

-2
Manrin

В гта4 поиграй и такие вопросы сами по себе отпадут

0
LukotakinaZ Manrin

вроде говорили, что там не будет регдола

0
Yamra Zota LukotakinaZ

Как не может быть регдола в игре, в которую внедрили Рейдж, если он по сути работает с эйфорией?

2
Vince Menson Yamra Zota

В gta 5 регдола не было, по крайней мере он жестко урезан

0
BDmitriy Vince Menson

В смысле, не было? Ты цифрой не ошибся?

1
LukotakinaZ

их ещё не засудили? удивительно

-3
Peter t

А кто их может засудить то? Ребята из России если что, а рокстар официально ушли из России и у них нет не каких прав что либо предъявить, их игры лицензии не продаются в России больше
юридические офисы тоже нет. Это важно понимать, тем самым если ты в России теперь ты можешь спокойно делать моды и озвучки на игры от рокстар, и никто нечего тебе не сделает. Вот и всё. 🤷‍♂️

0