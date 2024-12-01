RevTeam поделилась мини-отчетом о проделанной работе над модификацией, которая переносит GTA: Vice City на движок RAGE

Команда RevTeam продолжает делиться подробностями разработки модификации Grand Theft Auto: Vice City The Nextgen Edition, которая переносит игру на движок RAGE.

В этот раз моддеры поделились мини-отчетом о некоторых проделанных доработках за последнее время:

Были реализованы все телефонные звонки, которые происходят по ходу сюжета;

По городу были добавлены лестницы для спуска на берег;

Реализована функция парковочного места около отеля - оставленный на нём автомобиль будет сохранен и доступен после загрузки;

Вывод денежных средств от бизнеса будет показан с помощью счетной машинки, которая имеет полноценную анимацию перелистывания денег.

Выход модификации запланирован до конца текущего года. На данный момент команда делает финальные доработки перед релизом модификации.