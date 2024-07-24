RevTeam поделились обновленным прогрессом ремейка GTA: Vice City: проделана большая работа над побочными миссиями

RevTeam, создатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, поделились обновленным прогрессом разработки мода.
Первоначально RevTeam планировали выпустить побочные миссии уже после релиза модификации, но теперь разработчики поделились очень приятной новостью - побочные миссии будут сразу на релизе. Более того, за прошедший месяц был достигнут впечатляющий прогресс в их разработке.
С момента предыдущего прогресса (от 23-го июня), разработка продвинулась следующим образом:
- Сюжетные миссии — 90% (+8%);
- Побочные миссии — 60% (+60%).
Релиз модификации запланирован в этом году.
Ждём всем селом.
Ждем когда прям перед релизом всё схлопнется и будет как было со всеми ремейками, сколько уже раз было что вот мол готово на 90% и тут вдруг внезапно всё исчезает и только тупые отмазки от разработчиков мода.
У них как бы на канале в YouTube часто проводятся технические стримы, где они показывают процесс создания миссий в игре. Поэтому можно легко проверить, что готово, а что нет.
Банов они не боятся.
Во - первых, ремастеры релизнулись, T2 заработали много денег, и им уж нет дела до модов.
Во - вторых, у T2 нет представительства в России, поэтому они не смогут подать в суд на разработчиков .
В - третьих, даже если где-то заблочат все равно можно будет где - нибудь скачать мод. Интернет - это не место, в котором что - то может исчезнуть навсегда.
Степашки по графике будет лучше чем ремастер?
Решайте сами. На YouTube полно видео, показывающих как выглядит проект.
Геймвойс вообще собирается озвучку выпускать? Как-то всё заглохло. Было бы круто пройти сразу со всеми плюшками.
Всему свое время.
Не взлетит.