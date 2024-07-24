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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 480 оценок

RevTeam поделились обновленным прогрессом ремейка GTA: Vice City: проделана большая работа над побочными миссиями

AceTheKing
Новости

RevTeam, создатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, поделились обновленным прогрессом разработки мода.

Первоначально RevTeam планировали выпустить побочные миссии уже после релиза модификации, но теперь разработчики поделились очень приятной новостью - побочные миссии будут сразу на релизе. Более того, за прошедший месяц был достигнут впечатляющий прогресс в их разработке.

С момента предыдущего прогресса (от 23-го июня), разработка продвинулась следующим образом:

  • Сюжетные миссии — 90% (+8%);
  • Побочные миссии — 60% (+60%).

Релиз модификации запланирован в этом году.

11
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Александр Карпинский

Ждём всем селом.

6
Destroited

Ждем когда прям перед релизом всё схлопнется и будет как было со всеми ремейками, сколько уже раз было что вот мол готово на 90% и тут вдруг внезапно всё исчезает и только тупые отмазки от разработчиков мода.

0
Otavek

У них как бы на канале в YouTube часто проводятся технические стримы, где они показывают процесс создания миссий в игре. Поэтому можно легко проверить, что готово, а что нет.

Банов они не боятся.

Во - первых, ремастеры релизнулись, T2 заработали много денег, и им уж нет дела до модов.

Во - вторых, у T2 нет представительства в России, поэтому они не смогут подать в суд на разработчиков .

В - третьих, даже если где-то заблочат все равно можно будет где - нибудь скачать мод. Интернет - это не место, в котором что - то может исчезнуть навсегда.

2
AMDTechSupport

Степашки по графике будет лучше чем ремастер?

0
Otavek

Решайте сами. На YouTube полно видео, показывающих как выглядит проект.

0
Случайный Игрок

Геймвойс вообще собирается озвучку выпускать? Как-то всё заглохло. Было бы круто пройти сразу со всеми плюшками.

0
Otavek

Всему свое время.

0
Ahnx

Не взлетит.

-3