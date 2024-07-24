RevTeam поделились обновленным прогрессом ремейка GTA: Vice City: проделана большая работа над побочными миссиями

RevTeam, создатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, поделились обновленным прогрессом разработки мода.

Первоначально RevTeam планировали выпустить побочные миссии уже после релиза модификации, но теперь разработчики поделились очень приятной новостью - побочные миссии будут сразу на релизе. Более того, за прошедший месяц был достигнут впечатляющий прогресс в их разработке.

С момента предыдущего прогресса (от 23-го июня), разработка продвинулась следующим образом:

Сюжетные миссии — 90% (+8%);

Побочные миссии — 60% (+60%).

Релиз модификации запланирован в этом году.