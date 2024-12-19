RevTeam показала улучшенное освещение интерьеров для ремейка Grand Theft Auto: Vice City на движке RAGE

RevTeam, создатели ремейка Grand Theft Auto: Vice City на движке RAGE, поделились обновленным прогрессом разработки.
В этот раз разработчики представили новое освещение, которое они внедрили в модификацию. Можно заметить, что новое освещение гораздо лучше справляется с внутриигровыми локациями, добавляя свет там, где это необходимо, при этом не пересвечивая персонажей. Теперь внутриигровые локации не выглядят плоскими.
Выход мода-ремейка запланирован до конца этого года.
вот тоже не плохо
Чистый Fortnite
А где здесь ремейк? Эта поделка даже на ремастер не тянет. Вот если бы графоний был как в гта 4, тогда другое дело, но тут даже модельки старые оставили. В чём вообще смысл этого ремейка?
Смысл в том, что игра полностью перенесена на движок GTA IV со всеми сюжетными и дополнительными миссиями.
Был бы ремастер, то не меняли бы движок.
12 дней осталось. Перенесут по ходу.