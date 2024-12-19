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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 765 оценок

RevTeam показала улучшенное освещение интерьеров для ремейка Grand Theft Auto: Vice City на движке RAGE

AceTheKing
Новости

RevTeam, создатели ремейка Grand Theft Auto: Vice City на движке RAGE, поделились обновленным прогрессом разработки.

В этот раз разработчики представили новое освещение, которое они внедрили в модификацию. Можно заметить, что новое освещение гораздо лучше справляется с внутриигровыми локациями, добавляя свет там, где это необходимо, при этом не пересвечивая персонажей. Теперь внутриигровые локации не выглядят плоскими.

Выход мода-ремейка запланирован до конца этого года.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
XCBKCAMINGX

вот тоже не плохо

-1
Farid Movsumov

Чистый Fortnite

-2
MrDork

А где здесь ремейк? Эта поделка даже на ремастер не тянет. Вот если бы графоний был как в гта 4, тогда другое дело, но тут даже модельки старые оставили. В чём вообще смысл этого ремейка?

-1
Mikharein

Смысл в том, что игра полностью перенесена на движок GTA IV со всеми сюжетными и дополнительными миссиями.

0
JustA_NiceGuy

Был бы ремастер, то не меняли бы движок.

0
Alternativshik_6

12 дней осталось. Перенесут по ходу.

-1