RevTeam представили сюжетный трейлер обновленной GTA: Vice City на движке RAGE - работа завершена на 95%

Команда RevTeam, создатели предстоящей модификации, которая переносит Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, представили новый сюжетный трейлер. В нем RevTeam продемонстрировали перенесенные на новый движок сюжетные катсцены.
По словам разработчиков, разработка модификации уже завершена на 95% и находится на этапе финального тестирования. Команда стремится выпустить максимально рабочую версию модификации, поэтому на данный момент занимается устранением багов и финальной полировкой.
Перенос игры на новый движок подарит игрокам совершенно новый эмоции от перепрохождения культовой игры: физический движок Euphoria, динамическое освещение, систему укрытий, реалистичную физику транспорта - это лишь малая доля тех вещей, которые появились в современных GTA.
Команда уточнила, что есть небольшая вероятность того, что релиз модификации придется сдвинуть на январь 2025 года, но на данный момент RevTeam нацелены выпустить модификацию уже в следующем месяце.
Прикольно конечно, но какой смысл делать на новом движке со старыми моделями?
Мододелы доведут до ума, сомнений нет. Но времени уйдёт ещё лет пять))
Я вот тоже никак не могу понять зачем это нужно.
Потому что *правильных моделей* нету и вечно кому то что то не понравится , а если делать опять же может быть опять негативн "не похоже" "убили атмосферу" и тд + к времени к разработку , разрабы открестились.
Ну почему, если учесть все параметры и не делать морду как у любителя пельменей, то можно намутить нормальные модельки. Но для этого нужен талант.
есть прямые прототипы, актеры по которым и делались модельки, никакого негатива не будет, просто лишняя морока, делают что легче идет, просто переносят как есть
Дааа... сколько же лет уже прошло) Платиновый, солнечный Вайс.Форма копа для Томми,которая позволяла без проблем проходить на военную базу,самые отмороженные военные, которые стреляли друг в друга.....шедевр навсегда..Жду конечно.
А где геймплей?
Вот и вот
Дифинитив в сто раз лучше выглядит) а это не комплимент)
Выглядит так словно в игре нет освещения
Освещение есть, затенения нет
Нойзи давай вступай, я предаю тебе микрофон; everybody say: "come on!" - Напомнило))
А руки, как краги хоккеиста, такими же и останутся?)
Давайте, ждём✊👍
так есть же ремастер..)
Графон на этом двигле выглядит как блевотный селшейдинг.
Так есть официальный Definitive играй в него в чём проблема? Во вторых где ты тут сэлшейдинг увидел?
дефинитив после последнего апдейта топ, а это страхолюдина, трейлер хрень без геймплея и музыки, я думал что то хорошее будет
Да прям как ты