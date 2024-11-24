RevTeam представили сюжетный трейлер обновленной GTA: Vice City на движке RAGE - работа завершена на 95%

Команда RevTeam, создатели предстоящей модификации, которая переносит Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, представили новый сюжетный трейлер. В нем RevTeam продемонстрировали перенесенные на новый движок сюжетные катсцены.

По словам разработчиков, разработка модификации уже завершена на 95% и находится на этапе финального тестирования. Команда стремится выпустить максимально рабочую версию модификации, поэтому на данный момент занимается устранением багов и финальной полировкой.

Перенос игры на новый движок подарит игрокам совершенно новый эмоции от перепрохождения культовой игры: физический движок Euphoria, динамическое освещение, систему укрытий, реалистичную физику транспорта - это лишь малая доля тех вещей, которые появились в современных GTA.

Команда уточнила, что есть небольшая вероятность того, что релиз модификации придется сдвинуть на январь 2025 года, но на данный момент RevTeam нацелены выпустить модификацию уже в следующем месяце.