RevTeam успешно завершила работу над GTA: Vice City Nextgen Edition - релиз мода состоится в январе

RevTeam, создатели модификации, которая переносит Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, сообщили о том, что они успешно закончили работу над модификацией. Команда разработчиков, которая состоит всего из 4 человек, поделилась списком того, что удалось реализовать в модификации за прошедший год:

Все сюжетные миссии написанные полностью с нуля;

Полноценные внутриигровые кат-сцены на движке RAGE;

Все дополнительные служебные миссии;

Миссии с гонками на стадионе Hyman;

Миссии с гонками от Sunshine Autos;

Миссии по пригону машин в Sunshine Autos;

Побочные миссии с радиоуправляемым транспортом от фургона Top Fun;

Уникальные прыжки;

Спрятанные пакеты;

Улучшенная версия города из Definitive Edition;

Неон на зданиях из Vice City Stories;

Улучшенное оружие из Definitive Edition;

Все автомобили из Xbox версии игры;

Несколько дополнительных автомобилей из GTA SA (подходящих по атмосфере);

Модели всех персонажей и прохожих с Xbox версии игры (с улучшенными текстурами);

Все оригинальные радиостанции с PS2 версии игры (с вырезанным треком Lionel Richie - Running With The Night);

Загрузочные экраны и внутриигровое оформление в стиле оригинальной Vice City;

Дополнительные фиксы, улучшалки и несколько крутых пасхалок от RevTeam (в том числе за 100% прохождение);

Полноценные ЧИТЫ из оригинальной игры.

Несмотря на то, что прогресс по всем пунктам достиг 100%, разработчики хотят как следует протестировать работу модификации перед её релизом - исправить выявленные баги и выпустить максимально работоспособную версию.

Для этого RevTeam решила перенести релиз модификации на январь 2025 года. По словам разработчиков, релиз мода точно состоится в следующем месяце - больше никаких переносов. Таким образом, уже в следующем месяце фанаты легендарной Vice City смогут насладиться обновленной игрой на движке RAGE, что должно подарить массу новых эмоций и впечатлений.