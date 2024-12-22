RevTeam успешно завершила работу над GTA: Vice City Nextgen Edition - релиз мода состоится в январе

RevTeam, создатели модификации, которая переносит Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, сообщили о том, что они успешно закончили работу над модификацией. Команда разработчиков, которая состоит всего из 4 человек, поделилась списком того, что удалось реализовать в модификации за прошедший год:
- Все сюжетные миссии написанные полностью с нуля;
- Полноценные внутриигровые кат-сцены на движке RAGE;
- Все дополнительные служебные миссии;
- Миссии с гонками на стадионе Hyman;
- Миссии с гонками от Sunshine Autos;
- Миссии по пригону машин в Sunshine Autos;
- Побочные миссии с радиоуправляемым транспортом от фургона Top Fun;
- Уникальные прыжки;
- Спрятанные пакеты;
- Улучшенная версия города из Definitive Edition;
- Неон на зданиях из Vice City Stories;
- Улучшенное оружие из Definitive Edition;
- Все автомобили из Xbox версии игры;
- Несколько дополнительных автомобилей из GTA SA (подходящих по атмосфере);
- Модели всех персонажей и прохожих с Xbox версии игры (с улучшенными текстурами);
- Все оригинальные радиостанции с PS2 версии игры (с вырезанным треком Lionel Richie - Running With The Night);
- Загрузочные экраны и внутриигровое оформление в стиле оригинальной Vice City;
- Дополнительные фиксы, улучшалки и несколько крутых пасхалок от RevTeam (в том числе за 100% прохождение);
- Полноценные ЧИТЫ из оригинальной игры.
Несмотря на то, что прогресс по всем пунктам достиг 100%, разработчики хотят как следует протестировать работу модификации перед её релизом - исправить выявленные баги и выпустить максимально работоспособную версию.
Для этого RevTeam решила перенести релиз модификации на январь 2025 года. По словам разработчиков, релиз мода точно состоится в следующем месяце - больше никаких переносов. Таким образом, уже в следующем месяце фанаты легендарной Vice City смогут насладиться обновленной игрой на движке RAGE, что должно подарить массу новых эмоций и впечатлений.
Ну что ты могу сказать. Ура. И им уважение за выдержку
И от юристов Рокстар тишина. Странно
Разработчики из России, что Рокстар им могут сделать? Рокстарам остается лишь поставить себе на стол фигурку Бессильной злобы, учитывая то, что T2 ушла из страны.