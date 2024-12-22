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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 778 оценок

RevTeam успешно завершила работу над GTA: Vice City Nextgen Edition - релиз мода состоится в январе

AceTheKing
Новости

RevTeam, создатели модификации, которая переносит Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, сообщили о том, что они успешно закончили работу над модификацией. Команда разработчиков, которая состоит всего из 4 человек, поделилась списком того, что удалось реализовать в модификации за прошедший год:

  • Все сюжетные миссии написанные полностью с нуля;
  • Полноценные внутриигровые кат-сцены на движке RAGE;
  • Все дополнительные служебные миссии;
  • Миссии с гонками на стадионе Hyman;
  • Миссии с гонками от Sunshine Autos;
  • Миссии по пригону машин в Sunshine Autos;
  • Побочные миссии с радиоуправляемым транспортом от фургона Top Fun;
  • Уникальные прыжки;
  • Спрятанные пакеты;
  • Улучшенная версия города из Definitive Edition;
  • Неон на зданиях из Vice City Stories;
  • Улучшенное оружие из Definitive Edition;
  • Все автомобили из Xbox версии игры;
  • Несколько дополнительных автомобилей из GTA SA (подходящих по атмосфере);
  • Модели всех персонажей и прохожих с Xbox версии игры (с улучшенными текстурами);
  • Все оригинальные радиостанции с PS2 версии игры (с вырезанным треком Lionel Richie - Running With The Night);
  • Загрузочные экраны и внутриигровое оформление в стиле оригинальной Vice City;
  • Дополнительные фиксы, улучшалки и несколько крутых пасхалок от RevTeam (в том числе за 100% прохождение);
  • Полноценные ЧИТЫ из оригинальной игры.

Несмотря на то, что прогресс по всем пунктам достиг 100%, разработчики хотят как следует протестировать работу модификации перед её релизом - исправить выявленные баги и выпустить максимально работоспособную версию.

Для этого RevTeam решила перенести релиз модификации на январь 2025 года. По словам разработчиков, релиз мода точно состоится в следующем месяце - больше никаких переносов. Таким образом, уже в следующем месяце фанаты легендарной Vice City смогут насладиться обновленной игрой на движке RAGE, что должно подарить массу новых эмоций и впечатлений.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
vertehwost

Ну что ты могу сказать. Ура. И им уважение за выдержку

5
F0XDIE

И от юристов Рокстар тишина. Странно

1
AceTheKing

Разработчики из России, что Рокстар им могут сделать? Рокстарам остается лишь поставить себе на стол фигурку Бессильной злобы, учитывая то, что T2 ушла из страны.

0