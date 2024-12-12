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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 747 оценок

RevTeam закончила работу над интерфейсом для мода-ремейка GTA: Vice City на движке RAGE

AceTheKing
Новости

RevTeam, создатели ремейка Grand Theft Auto: Vice City на движке RAGE, поделились обновленным прогрессом разработки.

По словам команды, на днях они полностью закончили работу над интерфейсом игры, который включает в себя HUD, радар, цвет текстов и т.д. Команда поделилась скриншотом, на котором можно увидеть обновленный интерфейс в стилистике оригинальной игры. Так же RevTeam сообщили, что в скором времени они поделятся новым видео.

Выход мода-ремейка запланирован до конца этого года.

Интерфейс в оригинальной игре
Интерфейс в оригинальной игре
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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Denn378

Выглядит намного лучше,позорного ремастера от Рокстар,хотя в последнем патче уже много исправили,но все равно как говорится осадочек остался.

10
Sidorovich12

GTA SA тоже на движке rage готовили. А воз и ныне там.

2
jkneomaster

Ждём ждём!!!

0
Коля Кощей

Сразу видно, что в этом недоремейке от Васянов никто не умеет работать со светом

-8
vfa19

А ты умеешь?

0
James16rus

Ты кусок го...на

0
RuVeFilms Studio vfa19

Диванные персонажи всё и всегда умеют, только не показывают.
Сам выпустил трейлер своего фильма на известную платформу, получаю комментарии о том, что нужно лучше и тд. Забавно конечно читать такие моменты от людей, которые мастерски только по кнопкам жмут...

0