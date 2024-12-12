RevTeam закончила работу над интерфейсом для мода-ремейка GTA: Vice City на движке RAGE

RevTeam, создатели ремейка Grand Theft Auto: Vice City на движке RAGE, поделились обновленным прогрессом разработки.
По словам команды, на днях они полностью закончили работу над интерфейсом игры, который включает в себя HUD, радар, цвет текстов и т.д. Команда поделилась скриншотом, на котором можно увидеть обновленный интерфейс в стилистике оригинальной игры. Так же RevTeam сообщили, что в скором времени они поделятся новым видео.
Выход мода-ремейка запланирован до конца этого года.
Выглядит намного лучше,позорного ремастера от Рокстар,хотя в последнем патче уже много исправили,но все равно как говорится осадочек остался.
GTA SA тоже на движке rage готовили. А воз и ныне там.
Ждём ждём!!!
Сразу видно, что в этом недоремейке от Васянов никто не умеет работать со светом
А ты умеешь?
Ты кусок го...на
Диванные персонажи всё и всегда умеют, только не показывают.
Сам выпустил трейлер своего фильма на известную платформу, получаю комментарии о том, что нужно лучше и тд. Забавно конечно читать такие моменты от людей, которые мастерски только по кнопкам жмут...