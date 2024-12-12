RevTeam закончила работу над интерфейсом для мода-ремейка GTA: Vice City на движке RAGE

RevTeam, создатели ремейка Grand Theft Auto: Vice City на движке RAGE, поделились обновленным прогрессом разработки.

По словам команды, на днях они полностью закончили работу над интерфейсом игры, который включает в себя HUD, радар, цвет текстов и т.д. Команда поделилась скриншотом, на котором можно увидеть обновленный интерфейс в стилистике оригинальной игры. Так же RevTeam сообщили, что в скором времени они поделятся новым видео.

Выход мода-ремейка запланирован до конца этого года.