Создатели браузерной GTA: Vice City не ожидали настолько высокого ажиотажа - теперь проект требует файлы для запуска

Сервис dos.zone, который позволял запускать классическую Grand Theft Auto: Vice City прямо в браузере, был отключен создателями после неожиданного всплеска популярности. Изначально энтузиасты представили проект как бесплатную ограниченную демоверсию, основанную на открытой версии игры и не связанную с Rockstar Games.

Организаторы не ожидали, что инициатива привлечет такое большое количество игроков. Резкий рост трафика привел к значительным финансовым расходам на обслуживание. Кроме того, разработчики опасались возможных юридических претензий со стороны правообладателей, что могло бы повлечь за собой полное закрытие проекта.

В официальном заявлении команда пояснила, что демонстрационная версия больше недоступна. Однако у пользователей сохранилась возможность запустить полную версию игры при условии, что они самостоятельно предоставят оригинальные файлы игры. Таким образом, платформа продолжает работать как эмулятор, но теперь требует от пользователя наличия легальной копии игровых ресурсов.