Создатели браузерной GTA: Vice City не ожидали настолько высокого ажиотажа - теперь проект требует файлы для запуска

Сервис dos.zone, который позволял запускать классическую Grand Theft Auto: Vice City прямо в браузере, был отключен создателями после неожиданного всплеска популярности. Изначально энтузиасты представили проект как бесплатную ограниченную демоверсию, основанную на открытой версии игры и не связанную с Rockstar Games.
Организаторы не ожидали, что инициатива привлечет такое большое количество игроков. Резкий рост трафика привел к значительным финансовым расходам на обслуживание. Кроме того, разработчики опасались возможных юридических претензий со стороны правообладателей, что могло бы повлечь за собой полное закрытие проекта.
В официальном заявлении команда пояснила, что демонстрационная версия больше недоступна. Однако у пользователей сохранилась возможность запустить полную версию игры при условии, что они самостоятельно предоставят оригинальные файлы игры. Таким образом, платформа продолжает работать как эмулятор, но теперь требует от пользователя наличия легальной копии игровых ресурсов.
пояснительную бригаду плиз
При запуске пользователь должен будет указать путь до локальных файлов на своем ПК, по аналогии с браузерными Героями 3:
На кой фиг запускать игру в обозревателе, если игра у пользователя уже имеется? Да и вообще эта игра поидее на банкоматах должна идти, на фиг ей браузерный запуск.
Видимо имеется ввиду запуск в любом месте, обозреватель то имеется в любом телефоне, планшете. Хотя у меня эта игра установлена и в телефоне и непосредственно в телевизоре, что бы играть не подключая комп.
Так а зачем её тогда в браузере запускать, если она уже есть на компе?
И как же они докажут наличия оригинальных файлов ?
Владельцы dos.zone, само собой, не будут проверять подлинность файлов - это лишь формальность чтобы не получить по жопе от юристов Take-Two, поскольку ответственность за предоставленные файлы для запуска ложится на пользователя, а к нему потом никто претензий не предъявит.
И в чем смысл тогда, если теперь нужна сама сборка игры...
И не факт что это их спасёт от претензий со стороны правообладателей. Тем последние не любят помимо посягательств на их интеллектуальную собственность. Когда им ещё и показывают как с ней стоит обращаться Дабы она у игроков вызывала ажиотаж.