Создатели GTA Vice City Nextgen Edition уже получили файлы с русской озвучкой от студии GamesVoice

Как стало известно, студия озвучки GamesVoice сообщила о том, что уже передала файлы с русской озвучкой для Grand Theft Auto: Vice City.
Таким образом, для пользователей есть сразу две позитивных новости:
- Выход озвучки от GamesVoice уже точно не за горами. Русская озвучка будет доступна как для оригинальной игры, так и для Definitive Edition;
- По словам GamesVoice, создатели Nextgen Edition уже вшили в обновленную версию игры русскую озвучку для сюжета и радио. Таким образом, с релизом Nextgen Edition фанаты Vice City смогут получить новые впечатления не только от переноса игры на движок RAGE с улучшенной графикой и физикой Euphoria, но и впервые пройти игру с качественным дубляжом. Ранее создатели Nextgen Edition говорили, что возможность установки озвучки будет опциональной - при желании можно будет играть с оригинальной английской озвучкой.
Релиз модификации GTA Vice City Nextgen Edition от российских разработчиков состоится 25 января на PC. Модификация будет распространяться полностью бесплатно.
Ну еще разок можно будет пройти)))
Здорово! Последний раз играл еще до выхода GTA: SA, вспомним былые времена 🙂 Тапкам привет!🤝🏼
Я так надеялся на это. Уф, жду
На какую версию? // Evgeny Romanov
озвучка от деревянной палочки ван лав
Куда передала? // Дмитрий Клинт
В прокуратуру // Александр Владимирович
русскую озвучку для сюжета и радио
За столько времени не могли прохожих озвучить? Или бабло всё распилили.