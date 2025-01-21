Создатели GTA Vice City Nextgen Edition уже получили файлы с русской озвучкой от студии GamesVoice

Как стало известно, студия озвучки GamesVoice сообщила о том, что уже передала файлы с русской озвучкой для Grand Theft Auto: Vice City.

Таким образом, для пользователей есть сразу две позитивных новости:

Выход озвучки от GamesVoice уже точно не за горами. Русская озвучка будет доступна как для оригинальной игры, так и для Definitive Edition;

По словам GamesVoice, создатели Nextgen Edition уже вшили в обновленную версию игры русскую озвучку для сюжета и радио. Таким образом, с релизом Nextgen Edition фанаты Vice City смогут получить новые впечатления не только от переноса игры на движок RAGE с улучшенной графикой и физикой Euphoria, но и впервые пройти игру с качественным дубляжом. Ранее создатели Nextgen Edition говорили, что возможность установки озвучки будет опциональной - при желании можно будет играть с оригинальной английской озвучкой.

Релиз модификации GTA Vice City Nextgen Edition от российских разработчиков состоится 25 января на PC. Модификация будет распространяться полностью бесплатно.