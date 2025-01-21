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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 878 оценок

Создатели GTA Vice City Nextgen Edition уже получили файлы с русской озвучкой от студии GamesVoice

AceTheKing
Новости

Как стало известно, студия озвучки GamesVoice сообщила о том, что уже передала файлы с русской озвучкой для Grand Theft Auto: Vice City.

Таким образом, для пользователей есть сразу две позитивных новости:

  • Выход озвучки от GamesVoice уже точно не за горами. Русская озвучка будет доступна как для оригинальной игры, так и для Definitive Edition;
  • По словам GamesVoice, создатели Nextgen Edition уже вшили в обновленную версию игры русскую озвучку для сюжета и радио. Таким образом, с релизом Nextgen Edition фанаты Vice City смогут получить новые впечатления не только от переноса игры на движок RAGE с улучшенной графикой и физикой Euphoria, но и впервые пройти игру с качественным дубляжом. Ранее создатели Nextgen Edition говорили, что возможность установки озвучки будет опциональной - при желании можно будет играть с оригинальной английской озвучкой.

Релиз модификации GTA Vice City Nextgen Edition от российских разработчиков состоится 25 января на PC. Модификация будет распространяться полностью бесплатно.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
inkomniak

Ну еще разок можно будет пройти)))

8
Nimlis

Здорово! Последний раз играл еще до выхода GTA: SA, вспомним былые времена 🙂 Тапкам привет!🤝🏼

4
Mokou

Я так надеялся на это. Уф, жду

1
Пользователь ВКонтакте

На какую версию? // Evgeny Romanov

0
V_Dreamvoice

озвучка от деревянной палочки ван лав

0
Пользователь ВКонтакте

Куда передала? // Дмитрий Клинт

-1
Пользователь ВКонтакте

В прокуратуру // Александр Владимирович

0
Случайный Игрок

русскую озвучку для сюжета и радио

За столько времени не могли прохожих озвучить? Или бабло всё распилили.

-9