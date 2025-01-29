Создатели GTA: Vice City - Nextgen Edition уже запланировали первый патч и рассказали как перевести мод на другие языки

Команда RevTeam, создатели масштабной модификации Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Vice City на движок RAGE, сообщили о том, что уже составили список изменений для первого патча на основе тех замечаний и недоработок, которые им присылали игроки.
Кроме того, разработчики поделились информацией о том, как пользователи могут самостоятельно перевести модификацию на другие языки. Это должно еще сильнее увеличить количество игроков из других стран, которые смогут ознакомиться с модификацией. На данный момент мод доступен на русском и английском языках.
Разработчики поблагодарили за теплый прием модификации и пообещали, что вместе с игроками смогут сделать проект еще лучше.
Жаль только Take Two на них давят, неплохие ребята эти RevTeam
Тем временем сами RevTeam
На месте Take 2, наоборот, имело бы смысл задуматься: если четыре человека, сидя у себя дома, смогли перенести целую игру на их же движок, не имея даже его исходников, то на что они тратят миллионы, чтобы сделать свою поделку?
Красавцы, уважаю Вас!
Когда дома сделал лучше, чем на работе))
Надеюсь кроме исправлений добавят со временем утерянные вещи, такие как:
- Шипы от полицейских
- Спецназ спускающийся с вертушек
- Девушек-роллерш
- Предметы которые должны появляться после прохождения миссий в номере отеля (награда после тира с Филом, разломанная статуэтка после особняка Диаза и прочее.
- Танк (сейчас просто машинка по сути)
Дополните список, чего ещё не хватает с оригинала в плане мелочей?
Не забывай, что это технически -ГТА 4 и если какой-то механики там нет, то и в моде ее не будет, например тех же шипов в 4 не было и добавить их в мод не получится