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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, Шутер, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
9.1 5 120 оценок

Создатели GTA: Vice City - Nextgen Edition уже запланировали первый патч и рассказали как перевести мод на другие языки

AceTheKing
Новости

Команда RevTeam, создатели масштабной модификации Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Vice City на движок RAGE, сообщили о том, что уже составили список изменений для первого патча на основе тех замечаний и недоработок, которые им присылали игроки.

Кроме того, разработчики поделились информацией о том, как пользователи могут самостоятельно перевести модификацию на другие языки. Это должно еще сильнее увеличить количество игроков из других стран, которые смогут ознакомиться с модификацией. На данный момент мод доступен на русском и английском языках.

Разработчики поблагодарили за теплый прием модификации и пообещали, что вместе с игроками смогут сделать проект еще лучше.

Grand Theft Auto: Vice City "Фанатское переиздание Vice City Nextgen Edition"
13
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
RAMFALL

Жаль только Take Two на них давят, неплохие ребята эти RevTeam

4
BleederHunt

Тем временем сами RevTeam

1
Бэтмен из Блавикена

На месте Take 2, наоборот, имело бы смысл задуматься: если четыре человека, сидя у себя дома, смогли перенести целую игру на их же движок, не имея даже его исходников, то на что они тратят миллионы, чтобы сделать свою поделку?

0
Imnogamer

Красавцы, уважаю Вас!

3
yagaorl

Когда дома сделал лучше, чем на работе))

0
aka_poroh

Надеюсь кроме исправлений добавят со временем утерянные вещи, такие как:

- Шипы от полицейских

- Спецназ спускающийся с вертушек

- Девушек-роллерш

- Предметы которые должны появляться после прохождения миссий в номере отеля (награда после тира с Филом, разломанная статуэтка после особняка Диаза и прочее.

- Танк (сейчас просто машинка по сути)

Дополните список, чего ещё не хватает с оригинала в плане мелочей?

0
Zodyak

Не забывай, что это технически -ГТА 4 и если какой-то механики там нет, то и в моде ее не будет, например тех же шипов в 4 не было и добавить их в мод не получится

0