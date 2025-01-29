Создатели GTA: Vice City - Nextgen Edition уже запланировали первый патч и рассказали как перевести мод на другие языки

Команда RevTeam, создатели масштабной модификации Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Vice City на движок RAGE, сообщили о том, что уже составили список изменений для первого патча на основе тех замечаний и недоработок, которые им присылали игроки.

Кроме того, разработчики поделились информацией о том, как пользователи могут самостоятельно перевести модификацию на другие языки. Это должно еще сильнее увеличить количество игроков из других стран, которые смогут ознакомиться с модификацией. На данный момент мод доступен на русском и английском языках.

Разработчики поблагодарили за теплый прием модификации и пообещали, что вместе с игроками смогут сделать проект еще лучше.