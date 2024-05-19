Создатели ремастера GTA: Vice City на движке RAGE показали обновленный интерфейс и поделились прогрессом разработки

Создатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, продемонстрировали обновленный интерфейс, который ожидает игроков в моде, а так же поделились достигнутым прогрессом в разработке модификации.

За прошедший месяц разработчики смогли полностью завершить необходимые доработки для радио и катсцен, а так же добились определенного прогресса в работе над сюжетными миссиями и интерфейсом игры:

Сюжетные миссии - 72% (+2%);

Оформление игры - 92% (+4%);

Кат-сцены - 100% (+23%);

Радио - 100% (+60%).

Общий прогресс на текущий момент

"Процентовка миссий и оформления игры практически не изменились только потому что большая часть проделанной работы под капотом. Это очень важные составляющие технической стороны игры, которых не видно. К такой работе относится например следующее:

Все скрипты выводят текст из внешнего текстового архива (можно переводить на разные языки, а не только английский). Все звуки выводятся так, как нужно (нет бага с пропажей звука при сворачивании игры и громкость теперь регулируется из настроек аудио). Все предзаписанные заглушки кат-сцен заменены на внутриигровые. Разного рода фиксы и т.д." - уточнили разработчики

Тем не менее, несмотря на то, что по графику кажется, будто работы над модом осталось немного, на самом деле это не так: по словам разработчиков, оставшиеся проценты - это очень времязатратная часть, которая потребует большого количества тестов в игре.

Так же создатели мода продемонстрировали переработанный интерфейс, которые игроки увидят в модификации:

Релиз GTA Vice City Nextgen Edition состоится в 2024-м году.