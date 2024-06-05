Создатели ремейка GTA: Vice City на движке RAGE показали прохождение миссии "Dildo Dodo" и обновленный город

Создатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, продемонстрировали прохождение обновленной миссии "Dildo Dodo", которая в ремейке называется "Dildo Sparrow".

В оригинальной Vice City, Томми Версетти разбрасывал листовки по городу с помощью гидроплана Skimmer (который, по сути, является самолетом Dodo, но с парой больших водных лыж на дне вместо шасси), однако учитывая то, что движок Grand Theft Auto IV, на котором создается ремейк, некорректно работает с самолетами, в ремейке игроку предстоит разбрасывать листовки с помощью вертолета Sparrow, что и было обыграно авторами в названии миссии.

Вероятно схожая замена транспортного средства ожидает игроков и в миссии "Bombs Away!": ранее авторы говорили о том, что, к сожалению, это один из тех неприятных компромиссов, на которые им приходится идти при переносе игры на другой движок - они просили отнестись к этому с пониманием.

В видео с прохождением можно заметить, что разработчики, как и обещали, обновили цвет океана в игре: больше он не темно-синего цвета из GTA IV, а имеет лазурный оттенок - такой же, как в оригинальной игре.

Выход GTA Vice City Nextgen Edition состоится в 2024-м году.