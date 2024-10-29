Студия GamesVoice объявила, что русская озвучка Grand Theft Auto: Vice City выйдет до конца 2024 года

Студия GamesVoice объявила, что русское озвучивание культовой игры Grand Theft Auto: Vice City станет доступно для скачивания до конца 2024 года.
Команда GamesVoice привлекла более 150 актёров, чтобы воссоздать атмосферу города Вайс-Сити на русском языке. Причём локализация будет работать как с оригинальной версией игры, так и с переизданием в Definitive Edition. Переозвучивание охватывает не только основной сюжет и диалоги, но и радиостанции и реплики массовки. Каждая деталь продумана, чтобы сохранить дух игры и сделать погружение ещё глубже для русскоязычных игроков.
Сейчас идёт финальное тестирование озвучки, и студия стремится внести последние правки. А пока вы можете посмотреть геймплейную демонстрацию на официальных каналах GamesVoice, если пропустили её ранее.
выйдет 30 декабря скриньте
Не угадал, вообще-то 31-го
Это не от механиков?
Перешло к ним от механиков.
Удивляюсь, прошел уже год с того момента, а некоторые до сих пор не в курсе.
Эта игра моя ровесница кстати
Деревянная парочка)
Лучше поздно, чем никогда
Ну выйдет и выйдет, чё бухтеть то ?
я уже скачал и играл с русской озвучкой от gamesvoice // Вячеслав Скрыгин
правда до конца не дошел, че там не все что-ле)=? // Вячеслав Скрыгин
Гта 5 и рдр 2 лучше бы озвучили // Kapi Toshka
Слишком много текста // Олег Суровцев
Было бы желание // Kapi Toshka
Зачем? чтоб афроамериканцы говорили с кавказским акцентом? // Alexey Smolin
🤡 // Андpюxa Elaгиh