Студия GamesVoice объявила, что русская озвучка Grand Theft Auto: Vice City выйдет до конца 2024 года

Студия GamesVoice объявила, что русское озвучивание культовой игры Grand Theft Auto: Vice City станет доступно для скачивания до конца 2024 года.

Команда GamesVoice привлекла более 150 актёров, чтобы воссоздать атмосферу города Вайс-Сити на русском языке. Причём локализация будет работать как с оригинальной версией игры, так и с переизданием в Definitive Edition. Переозвучивание охватывает не только основной сюжет и диалоги, но и радиостанции и реплики массовки. Каждая деталь продумана, чтобы сохранить дух игры и сделать погружение ещё глубже для русскоязычных игроков.

Сейчас идёт финальное тестирование озвучки, и студия стремится внести последние правки. А пока вы можете посмотреть геймплейную демонстрацию на официальных каналах GamesVoice, если пропустили её ранее.