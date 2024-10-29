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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 645 оценок

Студия GamesVoice объявила, что русская озвучка Grand Theft Auto: Vice City выйдет до конца 2024 года

butcher69
Новости

Студия GamesVoice объявила, что русское озвучивание культовой игры Grand Theft Auto: Vice City станет доступно для скачивания до конца 2024 года.

Команда GamesVoice привлекла более 150 актёров, чтобы воссоздать атмосферу города Вайс-Сити на русском языке. Причём локализация будет работать как с оригинальной версией игры, так и с переизданием в Definitive Edition. Переозвучивание охватывает не только основной сюжет и диалоги, но и радиостанции и реплики массовки. Каждая деталь продумана, чтобы сохранить дух игры и сделать погружение ещё глубже для русскоязычных игроков.

Студия GamesVoice показала русскую озвучку Grand Theft Auto: Vice City

Сейчас идёт финальное тестирование озвучки, и студия стремится внести последние правки. А пока вы можете посмотреть геймплейную демонстрацию на официальных каналах GamesVoice, если пропустили её ранее.

16
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
SkyraX

выйдет 30 декабря скриньте

2
Робот Колдун

Не угадал, вообще-то 31-го

0
vovangt4

Это не от механиков?

2
Otavek

Перешло к ним от механиков.

Удивляюсь, прошел уже год с того момента, а некоторые до сих пор не в курсе.

1
PeaceDuke72

Эта игра моя ровесница кстати

0
Ваtоn
0
InboxM

Деревянная парочка)

0
illero

Лучше поздно, чем никогда

0
Nodas

Ну выйдет и выйдет, чё бухтеть то ?

0
Пользователь ВКонтакте

я уже скачал и играл с русской озвучкой от gamesvoice // Вячеслав Скрыгин

-5
Пользователь ВКонтакте

правда до конца не дошел, че там не все что-ле)=? // Вячеслав Скрыгин

-5
Пользователь ВКонтакте

Гта 5 и рдр 2 лучше бы озвучили // Kapi Toshka

-7
Пользователь ВКонтакте

Слишком много текста // Олег Суровцев

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Было бы желание // Kapi Toshka

0
Пользователь ВКонтакте

Зачем? чтоб афроамериканцы говорили с кавказским акцентом? // Alexey Smolin

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

🤡 // Андpюxa Elaгиh

0