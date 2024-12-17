Студия GamesVoice показала озвучку радиостанции Flash FM из Grand Theft Auto: Vice City

Студия GamesVoice, специализирующаяся на локализации и озвучке видеоигр, сообщила, что её работа над русской версией Grand Theft Auto: Vice City близится к завершению. Чтобы продемонстрировать прогресс, команда опубликовала локализованную версию радиостанции Flash FM, получившей название «Рассвет FM».

Радиостанция наполнена легендарными хитами 80-х годов, а также включает переведённые рекламные ролики и джинглы. Этот шаг стал ярким примером внимания GamesVoice к деталям и попытки сохранить уникальную атмосферу культовой игры.

Для реализации проекта были привлечены 150 человек, включая актёров озвучки, переводчиков и звуковых инженеров. Студия ранее заявляла, что планирует выпустить локализацию до конца 2024 года.