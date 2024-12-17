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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 756 оценок

Студия GamesVoice показала озвучку радиостанции Flash FM из Grand Theft Auto: Vice City

butcher69
Новости

Студия GamesVoice, специализирующаяся на локализации и озвучке видеоигр, сообщила, что её работа над русской версией Grand Theft Auto: Vice City близится к завершению. Чтобы продемонстрировать прогресс, команда опубликовала локализованную версию радиостанции Flash FM, получившей название «Рассвет FM».

Радиостанция наполнена легендарными хитами 80-х годов, а также включает переведённые рекламные ролики и джинглы. Этот шаг стал ярким примером внимания GamesVoice к деталям и попытки сохранить уникальную атмосферу культовой игры.

Для реализации проекта были привлечены 150 человек, включая актёров озвучки, переводчиков и звуковых инженеров. Студия ранее заявляла, что планирует выпустить локализацию до конца 2024 года.

20
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Handsome_Shepard
6
Юрий Пенкин

могли бы и песни тоже перевести нейросеткой или как radio tapok перепевает

-15
butcher69
17
alex8ball

так и назвать "радио обос*саный тапок"

4
Sp1Ls

Им за перевод песен в Alan Wake и Control до сих пор прилетает, а вы хотите их подставить с VC?)

8
Jlyan

ты каждую песню переводишь с английского языка?

1