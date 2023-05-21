Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
9.2 3 661 оценка

Студия Mechanics VoiceOver показала русскую озвучку NPC в GTA Vice City

©
butcher69
Новости

Студия Mechanics VoiceOver, которая вовсю трудится над русским озвучиванием Grand Theft Auto: Vice City, показала свежее видео о процессе записи. В нём демонстрируется работа над репликами прохожих.

К работе над этим проектом были приглашены профессиональные актёры дубляжа. Релиз русской локализации криминального боевика должен состояться во второй половине лета этого года.

В ролике вы увидите двух очаровательных актрис: Еву Финкельштейн (Катя из новеллы "Tiny Bunny / Зайчик") и Наталью Грачёву (дублирует Дженнифер Лоуренс), которые исполнили роли довольно оригинальных прохожих в игре. Приятного просмотра!
Трейлеры
13
12
Последние посты по игре Grand Theft Auto: Vice City
В новом ролике Mechanics VoiceOver продолжают рассказывать про озвучку радио Grand Theft Auto: Vice City
В новом ролике Mechanics VoiceOver продолжают рассказывать про озвучку радио Grand Theft Auto: Vice City
Лицо со шрамом в GTA: Vice City
Лицо со шрамом в GTA: Vice City
Фанат разрабатывает приквел GTA: Vice City про молодого Томми Версетти
Фанат разрабатывает приквел GTA: Vice City про молодого Томми Версетти
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Hidan20

А где видео собственно?
Есть ссылка на ютуб?

0
Wraith_Soul

Импортозаместили.

1
Awareness of greatness
0
agula98

Благодаря таким роликам сразу становится понятно, почему Рокстар приняли верное решение о том, что запретили переозвучивать свои игры.Сейчас налетят нормисы которые готовы схавать любой продукт под лозунгом:ряяя. ну да убого но эта жи наша Русская азвучка, не ета ваша Американская которую я не понимаю и не стараюсь понять!"!111

-4
Fidanzo

Я думаю если бы озвучкой занимались профессиональные студии дубляжа которые озвучивают фильмы или игры от Sony, то вышло бы не хуже оригинала.

0
Awareness of greatness
Американская которую я не понимаю и не стараюсь понять!"!111

А зачем мне и другим понимать, язык чужой страны ?

, почему Рокстар приняли верное решение о том, что запретили переозвучивать свои игры.

Спорное заявление, смотря на этот ролик 😝

-2
Wraith_Soul Awareness of greatness

"А зачем мне и другим понимать, язык чужой страны ?" Надеюсь это рофл.

0
Awareness of greatness Wraith_Soul

Нет

-3
danilukHF Wraith_Soul

Фильмы тоже смотришь с анг озвучкой и субтитрами?

0
tvorog8088

Опять же лучшеб Борду 3 озвучили, в это старьё я играть никогда уже не стану.

-7
Awareness of greatness

Кому нравится игра с нарисованной графикой и судя по отзывам обычный проходняк., который тоже устарел при выходе

-1