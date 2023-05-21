Студия Mechanics VoiceOver показала русскую озвучку NPC в GTA Vice City

Студия Mechanics VoiceOver, которая вовсю трудится над русским озвучиванием Grand Theft Auto: Vice City, показала свежее видео о процессе записи. В нём демонстрируется работа над репликами прохожих.
К работе над этим проектом были приглашены профессиональные актёры дубляжа. Релиз русской локализации криминального боевика должен состояться во второй половине лета этого года.
В ролике вы увидите двух очаровательных актрис: Еву Финкельштейн (Катя из новеллы "Tiny Bunny / Зайчик") и Наталью Грачёву (дублирует Дженнифер Лоуренс), которые исполнили роли довольно оригинальных прохожих в игре. Приятного просмотра!
А где видео собственно?
Есть ссылка на ютуб?
Импортозаместили.
Благодаря таким роликам сразу становится понятно, почему Рокстар приняли верное решение о том, что запретили переозвучивать свои игры.Сейчас налетят нормисы которые готовы схавать любой продукт под лозунгом:ряяя. ну да убого но эта жи наша Русская азвучка, не ета ваша Американская которую я не понимаю и не стараюсь понять!"!111
Я думаю если бы озвучкой занимались профессиональные студии дубляжа которые озвучивают фильмы или игры от Sony, то вышло бы не хуже оригинала.
А зачем мне и другим понимать, язык чужой страны ?
Спорное заявление, смотря на этот ролик 😝
"А зачем мне и другим понимать, язык чужой страны ?" Надеюсь это рофл.
Нет
Фильмы тоже смотришь с анг озвучкой и субтитрами?
Опять же лучшеб Борду 3 озвучили, в это старьё я играть никогда уже не стану.
Кому нравится игра с нарисованной графикой и судя по отзывам обычный проходняк., который тоже устарел при выходе