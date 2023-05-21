Студия Mechanics VoiceOver показала русскую озвучку NPC в GTA Vice City ©

Студия Mechanics VoiceOver, которая вовсю трудится над русским озвучиванием Grand Theft Auto: Vice City, показала свежее видео о процессе записи. В нём демонстрируется работа над репликами прохожих.

К работе над этим проектом были приглашены профессиональные актёры дубляжа. Релиз русской локализации криминального боевика должен состояться во второй половине лета этого года.

В ролике вы увидите двух очаровательных актрис: Еву Финкельштейн (Катя из новеллы "Tiny Bunny / Зайчик") и Наталью Грачёву (дублирует Дженнифер Лоуренс), которые исполнили роли довольно оригинальных прохожих в игре. Приятного просмотра!