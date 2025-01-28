Take-Two заблокировала Telegram-канал мода GTA: Vice City Nextgen Edition

Российская команда Revolution Team, выпустившая мод Nextgen Edition для Grand Theft Auto: Vice City, сообщила, что её Telegram-канал получил жалобу из-за нарушения авторских прав и был заблокирован в течение часа. На момент бана в сообществе состояло более 9,1 тыс. человек.

Это уже вторая блокировка площадок Revolution Team. Несколькими днями ранее компания Take-Two Interactive, издающая игры Rockstar Games, добилась бана YouTube-канала моддеров за день до релиза GTA: Vice City Nextgen Edition. Несмотря на это команда выложила модификацию в открытый доступ.

В январе Rockstar Games уже добилась закрытия одного из проектов. Представители студии побеседовали с авторами Liberty City Preservation Project, переносящего город из GTA 4 на движок GTA 5. После этого энтузиасты объявили о прекращении разработки.

Ранее бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей высказался по поводу блокировок фанатских работ, касающихся GTA. По его словам, разработчик и издатель — это коммерческие компании, которые обязательно вмешаются, если будут задеты интересы их бизнеса.