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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, Шутер, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
9.1 5 110 оценок

Take-Two заблокировала Telegram-канал мода GTA: Vice City Nextgen Edition

Simple Jack

Российская команда Revolution Team, выпустившая мод Nextgen Edition для Grand Theft Auto: Vice City, сообщила, что её Telegram-канал получил жалобу из-за нарушения авторских прав и был заблокирован в течение часа. На момент бана в сообществе состояло более 9,1 тыс. человек.

Grand Theft Auto: Vice City "Фанатское переиздание Vice City Nextgen Edition"

Это уже вторая блокировка площадок Revolution Team. Несколькими днями ранее компания Take-Two Interactive, издающая игры Rockstar Games, добилась бана YouTube-канала моддеров за день до релиза GTA: Vice City Nextgen Edition. Несмотря на это команда выложила модификацию в открытый доступ.

В январе Rockstar Games уже добилась закрытия одного из проектов. Представители студии побеседовали с авторами Liberty City Preservation Project, переносящего город из GTA 4 на движок GTA 5. После этого энтузиасты объявили о прекращении разработки.

Ранее бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей высказался по поводу блокировок фанатских работ, касающихся GTA. По его словам, разработчик и издатель — это коммерческие компании, которые обязательно вмешаются, если будут задеты интересы их бизнеса.

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-6
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Шмоня Натанзон

Страус Зельник - АААААА, нашу дефектную эдишн никто покупать не будет!!! Достать до Мордора не можем, руки короткие)

10
barabear

Пускай трясутся, надо ещё под всеми их играми в Стиме руководство сделать, где что взять...

8
пекабир

эффект барбары стрейзанд продолжают раскручивать. теперь народ еще больше будет искать информацию о моде

8
nasmeshnick1

Круто, они создадут ещё один телеграм канал и всё, тупой подход take two, а принципе они никогда умом не блестали

6
TallPaxton

контора хороших людей

2
Scorpion_GamePlay

Вот так и живём

2
Satty

в ВК пусть тусят, там побоку за страйки из-за бугра

2
K0t Felix

Похоже что в Take-Two, одни чик чирикнутые работают

1
Шрек и осел vs CD Project

Г-ди, какие же мудаки

1
Din Printer

Там и сейчас на ютюбе блокируют стримы и видео с этой модификацией. Сегодня смотрел стрим у одного человека и его не досмотрел, а сейчас хотел досмотреть,но теперь пишут ролик заблокирован партнёрами и т. д. Возмущения нет предела.

0
Unicorling

Дотянутся до авторов не могут, вот и бесятся

0
sawaresamet

Штраус Зельник moment...

0
Real Slim Shady

Так не надо выкладывать ссылки на скачивание, ну или инструкцию о том где можно приобрести. Если такого не делать то банить не будут.

-4
jax baron

но и у народа не будет

0
Real Slim Shady jax baron

Народ и по названию мода может найти где скачать, не надо провоцировать на бан. Я удивляюсь почему люди не понимают за что банят, это буквально как трахать мою жену но говоря при этом что на ней шмот лучше, чем был. Это не дает право трахать my wife.

-4
jax baron Real Slim Shady

их вообще не должно колышить - моды не запрещены, тим болле на торах лежат

0
Real Slim Shady jax baron

Это их продукт, последнее слово всегда за правообладателем, а не за любителями поковыряться в старье.

-3