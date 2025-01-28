Take-Two заблокировала Telegram-канал мода GTA: Vice City Nextgen Edition

Российская команда Revolution Team, выпустившая мод Nextgen Edition для Grand Theft Auto: Vice City, сообщила, что её Telegram-канал получил жалобу из-за нарушения авторских прав и был заблокирован в течение часа. На момент бана в сообществе состояло более 9,1 тыс. человек.
Это уже вторая блокировка площадок Revolution Team. Несколькими днями ранее компания Take-Two Interactive, издающая игры Rockstar Games, добилась бана YouTube-канала моддеров за день до релиза GTA: Vice City Nextgen Edition. Несмотря на это команда выложила модификацию в открытый доступ.
В январе Rockstar Games уже добилась закрытия одного из проектов. Представители студии побеседовали с авторами Liberty City Preservation Project, переносящего город из GTA 4 на движок GTA 5. После этого энтузиасты объявили о прекращении разработки.
Ранее бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей высказался по поводу блокировок фанатских работ, касающихся GTA. По его словам, разработчик и издатель — это коммерческие компании, которые обязательно вмешаются, если будут задеты интересы их бизнеса.
Страус Зельник - АААААА, нашу дефектную эдишн никто покупать не будет!!! Достать до Мордора не можем, руки короткие)
Пускай трясутся, надо ещё под всеми их играми в Стиме руководство сделать, где что взять...
эффект барбары стрейзанд продолжают раскручивать. теперь народ еще больше будет искать информацию о моде
Круто, они создадут ещё один телеграм канал и всё, тупой подход take two, а принципе они никогда умом не блестали
контора хороших людей
Вот так и живём
в ВК пусть тусят, там побоку за страйки из-за бугра
Похоже что в Take-Two, одни чик чирикнутые работают
Г-ди, какие же мудаки
Там и сейчас на ютюбе блокируют стримы и видео с этой модификацией. Сегодня смотрел стрим у одного человека и его не досмотрел, а сейчас хотел досмотреть,но теперь пишут ролик заблокирован партнёрами и т. д. Возмущения нет предела.
Дотянутся до авторов не могут, вот и бесятся
Штраус Зельник moment...
Так не надо выкладывать ссылки на скачивание, ну или инструкцию о том где можно приобрести. Если такого не делать то банить не будут.
но и у народа не будет
Народ и по названию мода может найти где скачать, не надо провоцировать на бан. Я удивляюсь почему люди не понимают за что банят, это буквально как трахать мою жену но говоря при этом что на ней шмот лучше, чем был. Это не дает право трахать my wife.
их вообще не должно колышить - моды не запрещены, тим болле на торах лежат
Это их продукт, последнее слово всегда за правообладателем, а не за любителями поковыряться в старье.